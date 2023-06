Impasible, Trump se declara ‘no culpable’

Miami— Donald Trump se declaró inocente el martes de los cargos federales de haber violado la ley docenas de veces al guardar y ocultar documentos ultrasecretos en su casa de Florida, la primera audiencia en un caso judicial histórico que podría alterar el panorama político y legal del país.

“Ciertamente nos declararemos inocentes”, dijo el abogado de Trump, Todd Blanche, en la lectura de cargos en una pequeña pero llena sala del tribunal, donde Trump se sentó a la mesa de la defensa, con el ceño fruncido y los brazos cruzados durante gran parte de la audiencia.

Flanqueado por sus defensores, Blanche y Christopher Kise, el ex presidente escuchó impasible cómo el juez federal Jonathan Goodman dijo que planeaba ordenar al ex presidente que no tuviera ningún contacto con los testigos del caso –así como con su coacusado Waltine “Walt” Nauta– a medida que avance el proceso. El magnate no habló nada excepto para susurrar a Blanche, sentado a su derecha, y a Kise, sentado a su izquierda.

Blanche se opuso, diciendo que Nauta y otros testigos potenciales podrían ser miembros del equipo de seguridad de Trump u otros miembros del personal que dependen de él para su sustento. Los hechos, dijo Blanche, giran en torno a “todo en la vida del presidente Trump”.

El juez cedió un poco y dijo que Trump no debería hablar con Nauta ni con los testigos sobre los hechos del caso. En cuanto a qué empleados de Trump podrían verse afectados por la restricción, el juez ordenó al equipo de la Fiscalía que proporcione una lista. Trump terminó de firmar el papeleo de la fianza alrededor de las 3:31 pm (1:31 pm en El Paso), después de que pareció que tuvo que ser devuelta a la mesa de la defensa dos veces más porque él y sus abogados no firmaron ni colocaron sus iniciales en todas las líneas necesarias. “La tercera vez es la vencida”, dijo Goodman.

Tanto Trump como Nauta fueron nombrados en una acusación de 38 cargos revelada el viernes, preparando el escenario para un juicio público de alto riesgo en el que los fiscales alegarán que el ex presidente número 45 puso en riesgo la seguridad nacional al esconder documentos secretos en un baño, un salón de baile y su dormitorio, entre otros lugares, meses después de dejar la Casa Blanca.

Con traje oscuro y corbata roja, el ex presidente llegó poco antes de las 14:00 horas (12:00 en El Paso) al juzgado federal, donde unos cientos de personas, la mayoría partidarios de Trump, se habían reunido ondeando banderas y cantando. En 15 minutos, los U.S. Marshals lo procesaron, lo que incluyó tomar sus huellas dactilares con un escáner digital.

Ataca al fiscal en redes

Como el primer ex presidente estadounidense en ser acusado de delitos federales, Trump enfrenta la posibilidad de pasar años en prisión. En las horas previas a la comparecencia ante el tribunal, atacó públicamente al fiscal especial Jack Smith, quien dirige la investigación, llamando al veterano fiscal “matón" y “lunático” en publicaciones en las redes sociales. Smith, quien fue elegido por el fiscal general Merrick Garland en noviembre, se sentó en la sala del tribunal el martes pero no habló en la audiencia.

Trump, que nuevamente busca la nominación presidencial republicana, enfrenta la notable perspectiva de sentarse en la mesa de un acusado para los juicios federales y estatales que pueden coincidir con las primarias presidenciales o las convenciones de nominación.

Enfrenta cargos estatales de fraude en la ciudad de Nueva York derivados de los pagos de dinero secreto de 2016 y también está bajo investigación en el Condado de Fulton de Georgia, donde el fiscal de Distrito está sopesando si acusar a Trump y a sus partidarios de delitos relacionados con sus esfuerzos para deshacer la victoria presidencial de Joe Biden el 2020.

Smith está realizando por separado una investigación federal sobre los eventos que rodearon los resultados de las elecciones de 2020 y el motín en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

No se retira de campaña

Incluso durante su comparecencia, la estrategia legal de Trump siguió siendo principalmente política: un correo electrónico de recaudación de fondos de su campaña llegó mientras estaba dentro del juzgado, prometiendo que nunca se retiraría de la carrera de 2024. “Pueden acusarme, pueden arrestarme, pero sé... que soy un hombre inocente”, escribió Trump en la solicitud de dinero.

Después de que Trump ingresó al juzgado, uno de sus abogados habló con los reporteros reunidos fuera. “Lo que estamos presenciando hoy es el uso descarado del sistema de justicia penal como arma y sin disculpas”, dijo Alina Habba.

Ninguno de los acusados estaba obligado a entregar su pasaporte, como a veces se exige a los acusados penales, y no se impusieron límites a sus viajes, después de que el fiscal David Harbach dijo que el Gobierno “no cree que ninguno de los acusados sea un riesgo de fuga”.

Durante la audiencia, Goodman se refirió repetidamente a Trump como el “ex presidente”, mientras que sus abogados se refirieron a él como “presidente Trump”. Harbach llamó principalmente a Trump “el acusado”.

Acuden junto a Nauta

Nauta no se declaró culpable porque no tenía un abogado local de Florida que lo representara. Una lectura de cargos para él estaba programada para el 27 de junio.

No hubo discusión durante la audiencia judicial de 45 minutos sobre cuándo o dónde debe comparecer Trump la próxima vez ante el tribunal.

Nauta sirvió en la Casa Blanca antes y durante la presidencia de Trump y luego lo siguió a Mar-a-Lago, la casa y el club privado del presidente. Está acusado de conspirar con el ex presidente para ocultar algunos de los documentos clasificados a los agentes del Gobierno que intentan recuperarlos.

En la campaña electoral, Nauta y Trump viajan juntos con frecuencia. El martes fueron juntos a la Corte. Después de la lectura de cargos, el presidente convertido en acusado pasó por un popular restaurante cubano, donde los clientes sonrientes lo saludaron y posaron para fotografías con él. Nauta se mantuvo firme a su lado.

Un cargo por documento

Trump enfrenta 31 cargos de presunta retención deliberada de información de Defensa nacional. Cada cargo representa un documento clasificado diferente que supuestamente retuvo: 21 que se descubrieron cuando el FBI registró la propiedad en agosto de 2022 y 10 que se entregaron al FBI en un sobre sellado dos meses antes.

Los documentos secretos que el FBI recuperó de Mar-a-Lago incluían uno sobre el “armamento nuclear de los Estados Unidos” y otro que describe las “capacidades nucleares de un país extranjero”, según la acusación.

El documento acusa a Trump de hablar y mostrar a otros algunos de los documentos clasificados. Sólo ofrece amplias descripciones de los documentos que supuestamente retuvo: un informe de Inteligencia de la Casa Blanca de 2018, comunicaciones con un líder extranjero, documentos sobre operaciones contra las fuerzas estadounidenses y otros de enero y marzo de 2020, y actividades militares y ataques de países extranjeros.

Trump no fue acusado de mal manejo de ninguno de los 197 documentos clasificados que devolvió a la Administración Nacional de Archivos y Registros a principios de 2022, una indicación de que si el ex presidente simplemente hubiera entregado todo el material clasificado cuando fue citado, es posible que no hubiera sido acusado en absoluto.

Al anunciar el caso, Smith dijo que las leyes de seguridad nacional “son críticas para la seguridad de los Estados Unidos, y deben hacerse cumplir”.

“Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos”, declaró Smith.