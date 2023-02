Impactará a migración fin de emergencia Covid

The New York Times | A partir de mayo los migrantes rechazados no podrán ser enviados a México

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar La fuerte caída en el número de migrantes que llegan a El Paso probablemente no durará mucho, y los expertos en inmigración advierten sobre otra afluencia significativa a medida que el Título 42 ingresa a su cuarto y posiblemente último año. Concebido como una política de salud pública que se ha utilizado para disuadir a los migrantes de buscar asilo en los Estados Unidos, el Título 42 está por cumplir su tercer año en marzo. Fue también cuando se esperaba que la Corte Suprema escuchara de los estados liderados por republicanos que querían intervenir en litigios en curso para mantener el Título 42 en su lugar. PUBLICIDAD Pero el 16 de febrero la Corte Suprema canceló los argumentos que estaban programados para el 1 de marzo. Muchos expertos esperaban que el caso fuera discutible, ya que el presidente Biden dijo que planea poner fin a la emergencia de salud pública por Covid-19 el 11 de mayo. “Algunos analistas legales leen que significa que si la declaración de salud termina en mayo, suprimirá el Título 42, independientemente de lo que digan los tribunales”, dijo Ariel Ruiz Soto, analista de políticas del Instituto de Política de Migración, un apartidista grupo de expertos. Si la política termina, dijo Soto, la frontera del Suroeste se llenará nuevamente con migrantes que buscan asilo. Si se mantuviera en su lugar y las vías legales en los Estados Unidos están bloqueadas, la frontera aún podría ver un aumento de migrantes que realizan múltiples intentos para ingresar al país, aunque muchos más ilegalmente. El Departamento de Justicia, en un resumen del 7 de febrero a la Corte Suprema, confirmó el final del Título 42: “En ausencia de otros desarrollos relevantes, el final de la emergencia de salud pública (entre otras consecuencias) terminará la orden del Título 42 y hará irrelevante este caso”, dice el breve comunicado. Pero la representante federal Verónica Escobar, demócrata de El Paso, dijo que debido a que las políticas de inmigración pueden ser tan fluidas, las comunidades fronterizas como El Paso deben estar preparadas para lo desconocido. “A veces hemos planeado estar abrumados y ver que los números caen en su lugar y viceversa, esperábamos que los números cayeran con el clima frío y estábamos abrumados”, dijo Escobar. “En muchos aspectos, no sabemos qué hay a la vuelta de la esquina. Puede haber más acciones legales en los tribunales para evitar el levantamiento del Título 42, aunque creo que debemos superarlo”. “Nada está garantizado”, acepta Adam Isacson, director de Supervisión de Defensa en la Organización de Defensa de Derechos Humanos de América Latina en Washington, D.C. En su boletín semanal de la frontera entre Estados Unidos y México, Isacson dijo que los gobiernos estatales republicanos han tenido éxito desafiando las políticas de Biden en los tribunales, particularmente en las Cortes federales de apelaciones conocidas por sus jueces conservadores. Un grupo bipartidista de senadores a principios de este mes también reintrodujo la legislación destinada a mantener el Título 42 en su lugar durante dos meses después del final de la emergencia del Covid. También busca exigir a la administración que envíe un plan para abordar el impacto de la “afluencia migrante posterior al Título 42”. Alcanzando máximos récord La frontera El Paso-Juárez vio un número récord de migrantes llegar a su puerta a fines del año pasado, dejando a los gobiernos luchando para procesarlos, refugiarlos y transportarlos. Cientos dormían en las calles durante semanas cuando los refugios fueron rebasados. En el Sector El Paso, los agentes de la Patrulla Fronteriza reportaron más de 162 mil 600 encuentros con migrantes de octubre a diciembre, más del triple durante el mismo tiempo en 2021. El sector, que cubre a El Paso y todo Nuevo México, tuvo el mayor número de encuentros con migrantes de los 20 sectores en todo el país, seguido de Del Río con más de 142 mil. En toda la frontera Suroeste, se informaron 633 mil 450 encuentros. Pero el número de encuentros y de migrantes que llegan a El Paso se han desplomado desde el 5 de enero, cuando el presidente Biden anunció que se extendían restricciones del Título 42 para expulsar a los migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua a México sin permitirles solicitar asilo en los Estados Unidos. Las mismas restricciones se han aplicado a los venezolanos desde octubre, y también se han aplicado a los migrantes de otros cuatro países. “Creo que las etapas del éxito del Título 42 han disminuido y fluido y comenzaron siendo contraproducentes cuando se aplicó principalmente a los mexicanos”, dijo Soto. “Pero hoy, cuando se aplica a ocho nacionalidades, junto con un programa de libertad condicional, ha reducido, a corto plazo, las llegadas irregulares de las nacionalidades que tienden a ser más sensibles a las consecuencias en los Estados Unidos o México”. Al otro lado de la frontera Suroeste en todo enero, la Patrulla Fronteriza reportó más de 128 mil 400 encuentros con migrantes, una disminución del 42% con respecto a diciembre, aunque alrededor del 25% del total fueron encuentros repetidos. El total de encuentros en enero es el más bajo desde febrero de 2021 cuando los encuentros comenzaron a aumentar “después de los impactos más severos de la pandemia de Covid-19 en la migración”, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado de prensa. En el Sector El Paso, se reportaron alrededor de 29 mil 700 encuentros de migrantes en enero, en comparación con los más de 53 mil en octubre, noviembre y diciembre. ¿La calma antes de la tormenta? Se estima que unos 20 mil migrantes están atrapados en Juárez, a donde llegaron en los últimos meses esperando poder buscar asilo en El Paso. La mayoría son de América del Sur y Central; aunque un buen número son de México. El 9 de febrero, más de 500 migrantes cruzaron el Río Grande desde Juárez hasta el puesto fronterizo en el Valle Bajo de El Paso, supuestamente después de escuchar rumores a través de la aplicación de mensajería WhatsApp de que se les permitiría permanecer en el país o viajar en autobús a Canadá. La mayoría de esos migrantes eran hombres adultos venezolanos. Alrededor de 400 de ellos fueron enviados de regreso a través del río a México esa misma noche y otros, principalmente familias con niños pequeños, fueron procesados por la Patrulla Fronteriza, dijo la Guardia Nacional de Texas en un video que califica los cruces como un “evento de migración masiva”. La Guardia Nacional ayudó a los agentes de la Patrulla Fronteriza y a la Policía Estatal del Departamento de Seguridad Pública a manejar la situación. El video era una actualización de Operation Lone Star –Operación Estrella Solitaria–, la controvertida iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott que envió cientos de tropas estatales a la región después de que el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, emitiera una declaración de desastre por la crisis humanitaria de migrantes en diciembre. El incidente del 9 de febrero puede ser un indicio de otra afluencia de inmigrantes, independientemente de lo que suceda con el Título 42, y Escobar dijo que los gobiernos y las agencias no gubernamentales en todos los niveles deben estar preparados. CBP abrió en enero una nueva instalación blanda para servir como un centro de procesamiento temporal con una capacidad de hasta 1,000 migrantes y ahora se utiliza principalmente para procesar a mujeres y familias. La instalación está destinada a ayudar con el desbordamiento en su Centro de Procesamiento Central, que tiene una capacidad similar. PUBLICIDAD