Impaciente, Trump llama a ‘incautar terrenos’ para su muro

Washington— La promesa distintiva de campaña del presidente Donald Trump acerca de construir un muro a lo largo de la frontera suroeste se ha retrasado mucho. Por eso, les ha dicho a sus agregados que lleven a cabo esta misión a como dé lugar, sin importar si eso implica hacerse de terrenos en la frontera mexicana.

El presidente en repetidas ocasiones ha insinuado durante reuniones en materia de política migratoria que los agregados “tomen la tierra” y “lleven a cabo el trabajo”, de acuerdo con una persona que lo ha escuchado decir estas frases. The Washington Post informó por primera vez que Trump había mencionado la incautación de tierras y había sugerido la idea de ofrecer indultos a los agregados dispuestos a violar la ley, una insinuación que ya antes había hecho cuando exploró maneras de cumplir sus promesas de campaña.

El miércoles, un funcionario sénior de Gobierno insistió en que Trump nunca había otorgado indultos en serio ni le había pedido a nadie que violara la ley. El presidente estaba bromeando y “hace un guiño cuando lo dice”, comentó el funcionario. Además, Trump señaló en Twitter también el miércoles que la cobertura noticiosa sobre su oferta de indultos era falsa.

Sin embargo, ha hablado públicamente sobre la capacidad del Gobierno de incautar terrenos con motivos de infraestructura, y ya ha ofrecido indultos antes, a agregados y confidentes atrapados en la investigación de Robert Mueller sobre Rusia y a funcionarios que impulsan sus políticas migratorias de línea dura.

Ahora que enfrenta un mercado bursátil inestable, libra una batalla con la Reserva Federal respecto de las tasas de intereses y se rehúsa a dar marcha atrás a su guerra comercial con China, Trump se muestra impaciente por mostrarle una historia de éxito a sus simpatizantes antes de la elección de 2020.

Dentro de la Casa Blanca, los agregados del presidente dicen que está haciendo lo que puede para cumplir la promesa rápidamente. Mediante un comunicado, Hogan Gidley, portavoz adjunto de la Casa Blanca, dijo que el recuento de lo sucedido “no eran más que mentiras por parte de gente que odia el hecho de que el ‘statu quo’, que ha socavado al país durante décadas, finalmente está cambiando ahora que el presidente Trump actúa con más presteza que nadie en la historia para construir el muro, asegurar la frontera y poner en vigor las políticas migratorias por las que el pueblo estadounidense votó”.

No obstante, las cosas que los funcionarios de la Casa Blanca han desestimado en el pasado como insinuaciones desenfadadas resultaron ser ciertas. En abril, Trump le pidió a Kevin McAleenan, el secretario de Seguridad Nacional en funciones, que cerrara la frontera suroeste a los migrantes, sugiriendo que podría emitir un indulto en caso de que se enfrentara a cualquier problema legal. En ese entonces, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el presidente quizá estaba bromeando.

Desde su candidatura, Trump se ha involucrado en gran medida en el tema del muro fronterizo, pues era un tema fácil de recordar al hacer discursos de campaña y, además, disfrutaba la manera en que el concepto emocionaba a sus simpatizantes en los mítines. También ha defendido en repetidas ocasiones que se lleve a cabo la misión mediante incautaciones de tierras conocidas como declaraciones de dominio eminente, un concepto que ha sacudido a las personas que viven o trabajan en tierras donde el gobierno podría construir el muro fronterizo.

“El dominio eminente es muy interesante”, dijo Trump durante un discurso en enero en la Rosaleda de la Casa Blanca. “Sin embargo, sin el dominio eminente, no habría autopistas ni escuelas ni carreteras. En muchos casos, lo que hacemos con el dominio eminente es llegar a un acuerdo directo”.

Los opositores del muro fronterizo están tomándose en serio las promesas del presidente conforme nuevas cercas aparecen en el Desierto de Sonora. Kristy Parker, abogada de Protect Democracy, una organización sin fines de lucro, demandó al gobierno de Trump por su declaración de emergencia para construir el muro.

“Seguimos escuchando que lo dice; creo que es hora de empezar a creerle”, dijo Parker, cuya organización sin fines de lucro presentará sus argumentos en una Corte de Distrito en El Paso, Texas. “Ha declarado constantemente que tiene grandes poderes que nadie entiende, y que, como presidente, puede hacer lo que le plazca. Creo que este es otro caso que demuestra su seriedad absoluta al respecto”.

El Gobierno de Trump no ha construido ninguna extensión nueva de las barreras, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el presidente con la esperanza de cumplir su distintiva promesa de campaña.

En febrero, Trump declaró una emergencia nacional con el fin de tener acceso a miles de millones de dólares para la construcción del muro que el Congreso se había rehusado a entregarle. Obtuvo una victoria el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió que el Gobierno usara 2.5 billones de dólares del Departamento de Defensa para la construcción del muro en la frontera suroeste mientras tribunales inferiores consideraban medidas legales para detenerla.

El gobierno comenzó a usar ese financiamiento la semana pasada para comenzar trabajos de construcción en 200 kilómetros más de barreras, de acuerdo con el documento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como en una porción de remplazo del muro en Arizona, donde se iniciaron obras en 3.2 kilómetros del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus. Los grupos conservacionistas han planteado varios desafíos legales en contra del Gobierno, al que han acusado de ignorar leyes medioambientales y de salud pública con el fin de cumplir la promesa del presidente.

“Es sorprendente y triste ver que se está construyendo el muro de Trump a lo largo del ecosistema desértico más espectacular del planeta en el desierto de Sonora”, le dijo Laiken Jordahl, la activista en materia de tierras fronterizas del Centro para la Diversidad Biológica. El martes, tuiteó fotografías que mostraban a los equipos de construcción mientras colocaban paneles de acero en el terreno.

El tono negativo de Jordahl se opuso drásticamente a un video triunfal que el presidente tuiteó el miércoles, en el cual se observaban imágenes de una fila de barreras fronterizas con paneles.

“¡El muro se está levantando a gran velocidad a pesar de la obstrucción total por parte de los demócratas del Congreso y de otras partes!”, escribió Trump.

Por su parte, los demócratas en Washington han ido tras los esfuerzos del Gobierno con el fin de transferir más recursos a la frontera suroeste. El martes, atacaron al Departamento de Seguridad Nacional por transferir más de 150 millones de dólares del fondo de ayuda de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para pagar tribunales migratorios temporales en la frontera. En septiembre pasado, el Gobierno transfirió casi diez millones de dólares en fondos de FEMA destinados a que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pagara operativos de detención y expulsión.

“Robar fondos asignados siempre es inaceptable, pero sacar dinero del fondo de ayuda para desastres con el fin de financiar un plan atroz e inhumano de encarcelación de familias es abrumador y además hacerlo antes de la temporada de huracanes es sorprendentemente irresponsable”, dijo Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, mediante una declaración.