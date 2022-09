Ignoran madres cobertura médica durante el posparto

Cuando una madre de El Paso experimentó dolores de cabeza y presión arterial alta en los meses posteriores al parto, recurrió a un programa de descuento en el Centro Médico Universitario para cubrir los costos de un chequeo. Otra mamá de El Paso con preocupaciones posparto programó una cita con un proveedor de atención médica en Ciudad Juárez.

Ninguna de las mujeres se dio cuenta de que todavía tenían derecho a los beneficios del programa Medicaid para Mujeres Embarazadas, que también cubre los costos de la atención médica posparto.

PUBLICIDAD

Estos son algunos de los hallazgos recopilados por Carina Heckert, antropóloga de la Universidad de Texas en El Paso. Heckert estaba investigando la atención prenatal en la ciudad cuando se enteró de un hecho preocupante: algunas mujeres pensaban que habían perdido sus beneficios de Medicaid después de dar a luz, aunque la ley federal extendía su cobertura.

En marzo de 2020, el Congreso extendió la cobertura para los afiliados actuales del programa a través de la Emergencia de Salud Pública Covid-19, que se declaró en enero. Cuando termine la declaración de emergencia, los estados eliminarán a las personas que ya no sean elegibles para estar en el programa nacional de seguro de salud.

Pero algunas mujeres dicen que no estaba claro si tenían que renovar manualmente su inscripción en Medicaid durante este período de tiempo, lo que genera confusión sobre cuánto tiempo están cubiertas.

‘Muchas personas me dijeron cosas diferentes’

Medicaid brinda cobertura de salud gratuita a mujeres embarazadas de bajos ingresos. Más de 10 mil 400 personas en El Paso se inscribieron en el programa durante el embarazo, según datos del año fiscal 2021 de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC).

Heckert no tenía la intención de analizar las posibles brechas en la cobertura posparto. La profesora asociada está trabajando en un proyecto más amplio, un esfuerzo conjunto entre UTEP y el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso que se enfoca en la salud materna entre las latinas en la ciudad. Los investigadores encuestaron a 180 personas entre agosto de 2020 y agosto de 2022.

En más de una docena de entrevistas de seguimiento con madres inscritas en el programa Medicaid para Mujeres Embarazadas, varias personas pensaron que sus beneficios habían expirado dos meses después de dar a luz. Aquí es cuando la cobertura posparto normalmente terminaría si no fuera por la emergencia de salud pública.

Otros no estaban seguros de su estado de inscripción. Si bien el tamaño de la muestra es pequeño, Heckert sospecha que hay madres fuera del proyecto que desconocen la extensión de Medicaid.

Esto le preocupa porque las complicaciones después del parto, desde depresión hasta enfermedades cardiovasculares, pueden ocurrir más adelante en el período posparto.

“Si las personas asumen que (Medicaid) expiró, es posible que simplemente ignoren las cosas”, dijo Heckert. “O no buscar activamente medidas preventivas o controlar las cosas que están sucediendo y las cosas pueden escalar. El posparto no termina a los dos meses”.

La HHSC de Texas no tiene conocimiento de que alguien haya sido eliminado inadvertidamente de Medicaid para personas embarazadas durante la emergencia de salud pública, dijo a El Paso Matters la portavoz del departamento, Tiffany Young.

La emergencia de salud pública está programada para finalizar a mediados de octubre, pero es probable que la administración de Biden continúe durante otros 90 días.

Parte de la confusión se debe a la información contradictoria o redactada de manera confusa que circula sobre la extensión del seguro médico, dijo Heckert.

Texas HHSC envía paquetes de renovación cada seis meses para mantener la información actualizada del beneficiario, escribió Young en un correo electrónico. Si bien la HHSC alienta a los afiliados a renovar, se supone que el estado debe mantener la cobertura de las personas, incluso si no envían su solicitud. A partir de marzo de 2020, la única razón por la que el estado eliminaría a una persona que se determine elegible para Medicaid sería si la esta se retirara voluntariamente, falleciera, se mudara fuera del estado o no estuviera inscrita de manera válida, dijo Young.

Las personas también pueden recibir una llamada telefónica para recordarles que deben renovar, según el proyecto de Heckert, que incluye entrevistas con empleados estatales.

Ana-Jamileh Labrado, que no formaba parte del proyecto de Heckert, le dijo a El Paso Matters que no habría sabido que tenía cobertura automática y continua si no fuera por alguien cercano a ella que trabaja para el estado. Labrado era estudiante de UTEP cuando quedó embarazada y no estaba familiarizada con el funcionamiento de Medicaid. Ella pensó que se suponía que su cobertura terminaría dos meses después del parto, pero tuvo preguntas cuando recibió una solicitud de renovación por correo.

“Muchas personas me dijeron cosas diferentes… Intenté investigar pero no pude encontrar una respuesta clara”, dijo Labrado, quien dio a luz a principios de 2022.

Alguien que trabajaba para el estado le explicó que no necesitaba hacer nada porque sus beneficios se renovarían automáticamente, dijo Labrado. Ha recibido múltiples solicitudes de renovación a lo largo del tiempo, pero no ha completado una sola y no ha experimentado una interrupción en la cobertura.

La representante estatal Lina Ortega, demócrata de El Paso, dijo que le pidió a la HHSC que simplifique su comunicación con los afiliados. Ortega obtuvo una copia de la carta que las personas reciben en sus paquetes de renovación y la encontró confusa. La fecha en la carta hace que parezca una fecha límite, dijo, lo que podría llevar a los afiliados a creer incorrectamente que su cobertura terminará si no la renuevan a tiempo.

La ley de Texas que extiende Medicaid posparto se topa con un obstáculo

Mientras tanto, Ortega mira hacia la sesión legislativa del próximo año. Los miembros de la Cámara de Representantes de Texas planean volver a presentar un proyecto de ley que ampliaría la cobertura de Medicaid de 60 días a un año completo para las personas posparto.

Este cambio tendría un gran impacto en El Paso porque la ciudad tiene una tasa muy alta de personas sin seguro, dijo. Casi una cuarta parte de los paseños menores de 65 años no tienen seguro médico.

“Tenemos una población joven, tenemos madres que si no tuvieran algún tipo de cobertura de salud, no buscarían atención durante un embarazo”, señaló Ortega. “Eso impacta a nuestra comunidad porque queremos asegurarnos de que otros den a luz a bebés sanos y estar al tanto de las complicaciones de las madres que no reciben atención de obstetricia y ginecología”.

Los legisladores están actuando bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, que les dio a los estados la opción de solicitar una extensión de un año.

La última sesión, el Senado modificó el proyecto de ley de la Cámara de 12 meses a seis meses. El Gobierno Federal rechazó el mes pasado la solicitud del estado para una extensión de seis meses.

Los legisladores creen que la solicitud no fue aprobada porque el proyecto de ley sólo extendía la cobertura a las mujeres que dan a luz o tienen un “aborto espontáneo involuntario”, informó The Texas Tribune. Este lenguaje podría interpretarse para excluir a las personas que abortan, incluidos los que son médicamente necesarios.

Claudia Borunda, residente de Horizon City, que participó en el proyecto de Heckert, dijo que espera que el estado amplíe la cobertura de Medicaid después de que finalice la emergencia de salud pública, para que otras nuevas madres puedan obtener la atención que ella y su hijo recibieron. El programa durante el embarazo cubre a los recién nacidos durante un año después de su nacimiento.

Borunda confió en su cobertura para la atención de la salud mental, incluida la terapia y el apoyo psiquiátrico, además de los chequeos de obstetricia y ginecología después de dar a luz en junio de 2020.

“Hay todo un estigma de salud mental”, dijo. “No es como si me rompiera el brazo, lo arreglan y está bien en dos o tres meses es un proceso”.

“Si (la cobertura) terminara a los dos meses, estaría luchando más porque no hay muchas opciones asequibles para la terapia o incluso los medicamentos… Todos los especialistas, todo el tratamiento, todos los médicos, no creo que pueda pagarlo de otra manera”.