Identifican a dos mujeres que golpearon a empleado de súper

El Paso— Dos mujeres que golpearon a un empleado de un supermercado del área Central de El Paso fueron identificadas, tras darse a conocer sus imágenes como parte del programa “Crimen de la Semana” de Crime Stoppers.

Las dos sospechosas se presentaron ante los detectives del Comando Regional Central de El Paso.

Ambas son de Las Cruces, Nuevo México, y la primera tiene 45 años, la otra tiene 34 años. Hasta ahora no enfrentar cargos y la investigación continúa. Si la investigación conduce a cargos criminales, se darán a conocer sus identidades.

Crime Stoppers of El Paso agradece a nuestros medios de comunicación locales por su asistencia continua para presentar nuestros casos y ayudar a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley.

La noche del lunes 3 de agosto de 2020, justo antes de las 10 p.m., ambas dos mujeres estaban comprando en la tienda Food King ubicada en 5514 Alameda. Cuando salían de la tienda, un empleado les preguntó si habían pagado un artículo en su carrito de compras.

Al principio, una de las mujeres comenzó a gritarle al empleado y luego comenzó a golpearlo. Poco después, la otra también comenzó a atacar a la víctima. Ambas lo golpearon varias veces en la cara.

Como resultado, el trabajador fue al hospital para recibir tratamiento.

Las atacantes huyeron de la tienda en una camioneta pick-up de color gris similar a una GMC o Chevrolet con placas de Nuevo México.

Cualquier persona que tenga información sobre delitos puede llamar a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea en www.crimestoppersofelpaso.org. Los informantes son anónimos y, si la información conduce a un arresto, pueden calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc., es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver delitos.