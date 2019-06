Huyó de la violencia juarense; hoy es barbero de celebridades

Manuel Corral Romero nunca imaginó que el oficio de barbero que aprendiera de su padre Jesús hace 45 años lo iba a desarrollar en Estados Unidos, tras tomar un curso para revalidar sus habilidades.

Hace diez años huyó de la violencia en Juárez –donde fue víctima de múltiples asaltos violentos en su local–, para reinventarse en El Paso.

Corral no imaginaba entonces que se convertiría en el peluquero de cabecera de políticos y funcionarios, como el alcalde Dee Margo, y que Beto O’Rourke, el candidato paseño a la Casa Blanca lo haría famoso al transmitir en redes sociales cómo le cortaba el cabello.

“Pues estoy sorprendido por ese video que se hizo viral. Fue un boom y la gente cuando me ve o me habla por teléfono me felicita. Me siento contento”, dijo el ahora afamado barbero.

Nacido en Delicias, Chihuahua, pero juarense por adopción, llegó a la frontera a la edad de un año, luego de que sus padres salieran de su pueblo Las Varas, Saucillo y decidieran establecerse en Ciudad Juárez.

“El oficio viene de familia. Mi padre era barbero y desde muy chicos mis hermanos y yo nos la pasábamos en el negocio, así que todos aprendimos el oficio, incluyendo mi hermana”, dijo mientras hacía la barba a uno de sus clientes.

“Mi especialidad es la barbería clásica, cortes clásicos, naturales, flat-top, rasurada y arreglar barba, esa es mi especialidad y eso es lo que pide la gente aquí”, expresó.

Corral y sus cinco hermanos siguieron el oficio, aunque cada quien tomó caminos separados. El entrevistado abrió su propio negocio y prosiguió con la tradición con sus dos hijos, Oscar y Jesús Manuel; uno tiene su propia barbería y el otro trabaja en un negocio similar en Albuquerque, NM.

Manuel, llamado por muchos como don Chema, por el nombre que le puso a su peluquería en honor a su hermano Jesús Manuel fallecido hace 35 años, llegó a El Paso en octubre del 2009 luego de que su hijo mayor, ciudadano norteamericano, cumpliera 21 años y pidiera su residencia permanente.

Decisión compleja

“En realidad nunca pensé en venirme, yo estaba muy a gusto pero las circunstancias que se vivían en ese tiempo por la violencia me obligaron a tomar una decisión. Esa fue la razón”, dijo en tono nostálgico.

Narró que previo a radicar en esta ciudad fue víctima de múltiples asaltos.

“Me estuvieron pegando duro los asaltos, los cuales cada día se hacían más violentos”. Yo me tiraba al piso, les entregaba el dinero y aún así me golpeaban, me quedó el daño psicológico”, expresó.

Aunque el negocio, ubicado en Porfirio Díaz y Plan de Guadalupe, en la colonia Melchor Ocampo, lo mantuvo abierto durante un tiempo, atendido por uno de sus empleados, tuvo que cerrarlo al no parar los atracos a mano armada.

“Mi trabajador siguió siendo asaltado y golpeado a pesar de que les entregaba el dinero del día. La última vez le dieron un cachazo con una pistola y lo dejaron muy lastimado, fue cuando decidí cerrar y no exponerlo más”.

A diez años de haber establecido su negocio, Chema’s Barber Shop, ubicado en el 1020 E. San Antonio, Manuel mantiene una cartera de clientes que lo ocupan todo el día.

El estar en una zona estratégica del movimiento comercial, financiero, legal y político le ha traído una serie de satisfacciones tanto personales como laborales.

“Aquí estoy rodeado de mucha gente que trabaja en el Consulado de México, la Corte, despachos de abogados, agencias policiacas y a todos les doy servicio. He cultivado buena clientela”, dijo visiblemente orgulloso.

Fama y amagos

Don Manuel tomó notoriedad nacional luego de que el precandidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, Beto O’Rourke, subiera recientemente un video-entrevista a las redes sociales mientras le cortaba el cabello.

Sin embargo, dijo, también recibió una llamada amenazante por apoyar al candidato presidencial. “Me dijeron que me cuidara y que lo que hacía estaba mal”, al tiempo que lo alertaron de que ya sabían dónde estaba su negocio.

Comentó que ‘Beto’ es cliente desde hace siete años y que desde entonces considera se ha dado una amistad al generarse una confianza mutua.

Externó que cuando acude le gusta que le hable y enseñe español y sobre todo que lo corrija. “Así me lo pidió él”, aseguró.

Explica que al candidato le gusta charlar sobre temas de la agenda política nacional y local para estar enterado del acontecer.

“Me pregunta qué pienso de lo que está haciendo AMLO –Andrés Manuel López Obrador, presidente de México– y lo que pasa con los migrantes en la frontera”, dijo. “Le gusta estar enterado y yo soy un medio para que conozca cómo se mueven las cosas en la frontera”, dijo el barbero, quien a manera de broma y risas comenta que en caso de que triunfe O’Rourke en las elecciones del 2020 él sería el barbero oficial de la Casa Blanca, ”así me lo ha expresado el candidato y yo encantado lo haría”.

Explicó que el servicio solicitado por O’Rourke es un corte de pelo normal, no es un corte que tenga un nombre en específico. El corte es rebajado, marcado, alrededor de su oído, marcado redondo. No le gusta andar muy pelón.

Como político, afirmó el antiguo residente de la colonia Melchor Ocampo, lo ve fuerte y con un gran futuro de ocupar una posición importante dentro de la política, sino como presidente por lo pronto sí como gobernador del estado, aunque le gustaría que llegara a la grande.

A fin de cuentas, ofrecer un servicio a sus clientes es una satisfacción que le deja un buen sabor de boca todos los días. "Para mí todos los clientes son importantes y los atiendo con gusto".