Horario de Verano permanente: el tiempo corre en el Congreso

Washington— Una vez más, los estadounidenses adelantarán sus relojes una hora este domingo, obteniendo más sol vespertino pero también algunos días de ritmos circadianos confusos, citas perdidas y mañanas aturdidas de costa a costa.

Y una vez más, el legislador apodado el “Rey Sol” está prometiendo que este puede ser el año en que el Congreso ponga fin a los tan difamados cambios de hora dos veces al año en la nación.

“Los estadounidenses quieren más sol en los meses fríos de invierno, y el Congreso puede brindárselos”, dijo el senador Edward J. Markey –demócrata de Massachussetts–, quien recibió el apodo de ‘Sun King’ después de aprobar una ley que extiende el Horario de Verano en 1985, y nuevamente en 2005. Ahora, Markey es uno de los patrocinadores de un proyecto de ley bipartidista que permitiría a los estados fijar el Horario de Verano permanente, permitiéndoles “avanzar” una última vez y nunca “retroceder” nuevamente.

El demócrata de Massachusetts reconoció en una entrevista que el proyecto de ley, conocido como Sunshine Protection Act –Ley de Protección de la Luz del Sol– y encabezado por el senador republicano de Florida Marco Rubio, se enfrenta a una ardua batalla en el Congreso este año, pero argumenta que la persistencia había cambiado el código de tiempo de la nación antes y podría volver a hacerlo.

“Honestamente, mi opinión es que el sol no tiene enemigos”, dijo Markey, y agregó que adelantar los relojes de forma permanente permitiría a cientos de millones de personas disfrutar de más luz solar más tarde en el día para actividades al aire libre, compras y comidas.

Ese pronóstico puede estar en el lado positivo dada la lucha de décadas del Congreso por el Horario de Verano: a quién ayuda o perjudica, cuándo debería comenzar y si la nación debería cambiar sus relojes. La batalla alcanzó un punto culminante el año pasado, cuando el Senado aprobó sorpresivamente la Ley de Protección de la Luz Solar en una votación unánime en marzo. Pero el proyecto de ley murió en la Cámara en medio de preguntas sobre si el Horario de Verano durante todo el año era realmente seguro o saludable, y también impulsó una nueva energía en torno a lo que muchos habían visto como un tema quijotesco.

Ha llevado a un mayor gasto en cabilderos, por ejemplo, de los llamados Big Sleep (Sueño Grande), los médicos especialistas en medicina del sueño que advierten que demasiada luz del día alteraría nuestros ritmos circadianos y que buscan la restauración del tiempo estándar permanente: la idea de que nunca deberíamos “adelantar horario” en absoluto.

“Desde los eventos en el Congreso la primavera pasada alrededor del Horario de Verano, nos hemos reunido con las oficinas de docenas de legisladores para discutir la restauración del horario estándar permanente, y la mayoría de ellos están abiertos e interesados en el tema”, escribió Melissa Clark, de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, en un correo electrónico.

El cambio de hora dos veces al año ha molestado durante mucho tiempo a los estadounidenses, quienes generalmente dicen en las encuestas que quieren eliminarlo, pero no están unificados sobre cómo reemplazarlo. Los estudios también han demostrado un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y accidentes de tráfico en los días inmediatamente posteriores al cambio de hora.

Según una encuesta de la Universidad de Monmouth de 2022, el 44% de los encuestados quería un Horario de Verano permanente, el 13% quería un horario estándar permanente y el 35% quería seguir con el sistema que tenemos.

La lucha ha atraído a una variedad de combatientes improbables: grupos escolares preocupados por los niños que esperan en las oscuras paradas de autobús, propietarios de campos de golf que quieren maximizar las horas que los jugadores pueden pasar en los prados de los campos y estadounidenses religiosos que se preocupan por perderse las oraciones matutinas antes del trabajo. La Asociación Médica Estadounidense también entró en noviembre pasado con el respaldo del horario estándar permanente.

“Comprometerse con el tiempo estándar tiene beneficios para la salud y nos permite poner fin al estira y afloja bianual entre nuestros relojes biológicos y despertadores”, dijo Alexander Ding, miembro de la Junta Directiva de la AMA, en un comunicado.

En el Congreso, mientras tanto, ha dividido las coaliciones tradicionales, con la política partidista reemplazada por facciones regionales basadas en las zonas horarias.

Los demócratas del Noreste se han unido a los republicanos del Sur; californianos con carolinianos. La tradición se remonta a décadas atrás, impulsada por el interés propio –el Horario de Verano en invierno favorecería a ciudades como Boston y Miami más que a Indianapolis, que vería el amanecer después de las 9 a.m., y molestaría a legisladores del Medio Oeste como el ex senador Wendell Ford (demócrata de Kentucky), quien durante años fue uno de los principales opositores del Horario de Verano en el Congreso.

“Es sólo cada costa la que está a favor de esto. El núcleo de este gran país aparentemente no lo está”, dijo Ford en una audiencia de 1985, en un enfrentamiento con los legisladores de Nueva Inglaterra que querían ampliar el Horario de Verano de seis a ocho meses por año.

Markey reconoció que hubo “resistencia, especialmente de algunos de los estados agrícolas” en esas batallas anteriores.

“Los congresistas rurales me decían que las vacas quieren despertarse a la hora de Dios, y yo les decía que las vacas en realidad no tienen idea de qué hora es”, dijo. “Entonces, no importa a qué hora les digas que comenzará la ordeña, será aceptable”.

El lado de Markey finalmente ganó: la mayoría de los estadounidenses ahora viven con el Horario de Verano durante 240 días al año, casi ocho meses. (Dos estados, Hawai y Arizona, han optado por no participar en los cambios de hora semestrales y mantienen el horario estándar permanente). Diecinueve estados también han aprobado medidas que les permitirían adoptar el Horario de Verano durante todo el año si el Congreso aprueba el proyecto de ley que lo hace permanente a nivel nacional, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

“Hay un increíble movimiento político construido alrededor del Horario de Verano”, dijo Markey.

Un testimonio del cambio es cómo, cuando Rubio presentó su proyecto de ley para el Horario de Verano permanente en 2018, ningún otro senador estaba dispuesto a firmar. Desde entonces, ha ganado aliados diversos y poderosos, incluida la senadora Patty Murray –demócrata de Washington–, quien preside el comité que controla la financiación del Gobierno; y el senador Ron Wyden –demócrata de Oregon–, quien encabeza el panel de finanzas. Para 2020, 13 senadores más se habían sumado a la legislación y, para el año pasado, el proyecto de ley tenía 18 copatrocinadores.

En la Cámara, el representante Vern Buchanan –republicano de Florida– tenía tres copatrocinadores cuando presentó la Ley de Protección de la Luz Solar complementaria en 2018. Eso aumentó a 23 copatrocinadores en 2020 y 48 el año pasado.

Ahora, Rubio, Markey y otros legisladores dicen que cuentan con los estadounidenses que se enteraron del debate por primera vez el año pasado, o que creen erróneamente que el Congreso puso fin al cambio de horario y se despertarán cansados y frustrados la próxima semana, para apoyarse sobre sus representantes.

“Este ritual de cambiar la hora dos veces al año es una estupidez”, dijo Rubio en un comunicado. “En este Congreso, espero que finalmente podamos hacer esto”.

Pobres perspectivas este año

Pero las perspectivas para la Ley de Protección de la Luz Solar siguen siendo sombrías: ninguna de las cámaras del Congreso tiene una mayoría que apoye el proyecto de ley y no hay un consenso claro entre los votantes. Los líderes clave del Congreso cuyos comités necesitarían revisar el proyecto de ley siguen públicamente indecisos. Mientras tanto, los opositores y los expertos en medicina del sueño advierten que cuando el Congreso logró hacer permanente el Horario de Verano en la década de 1970, rápidamente y de manera ignominiosa les explotó en sus caras, obligándolos a terminar el experimento 10 meses después.

Y después de que los senadores utilizaron una maniobra legislativa el año pasado para aprobar su proyecto de ley sin debate ni revisión del comité, sorprendiendo a muchos de sus colegas y a la Casa Blanca, el personal del Congreso, cauteloso, dice que está en alerta para bloquear tal esfuerzo este año.

Mientras tanto, no se espera que se complete una revisión de las políticas de Horario de Verano por parte del Departamento de Transporte, que implementa las reglas federales de zona horaria, hasta finales de año; algunos legisladores indecisos dijeron que planeaban esperar eso antes de tomar una decisión sobre la Ley de Protección de la Luz Solar.

El estancamiento político podría resumirse mejor en el estado de Washington, cuyos representantes controlan los dos comités que supervisan la política del Horario de Verano: la senadora demócrata Maria Cantwell, quien dirige el Comité de Comercio del Senado, y la representante republicana Cathy McMorris Rodgers, quien dirige el Comité de Comercio y Energía de la Cámara. Si bien la Legislatura y el gobernador del estado de Washington han presionado por un Horario de Verano permanente, tanto Cantwell como McMorris Rodgers se han negado a tomar una posición, y su personal tampoco se comprometió a si los comités presentarían el proyecto de ley para su revisión.

Marcus Riccelli, un representante estatal en Washington que patrocinó el proyecto de ley de ahorro de luz diurno permanente del estado, dijo que había presionado a Cantwell, su ex jefa, y a Murray para que aprobaran una legislación nacional, alegando que el tema trasciende la política. “Mucha gente dice que el Congreso es un reloj roto. Bueno, esto es algo que podría demostrar que realmente puede funcionar”, argumentó.

Algunos expertos dicen que es posible que la nación ya haya alcanzado el equilibrio correcto.

David Prerau, autor de “Seize the Daylight”, una historia de cambios de tiempo, señaló las compensaciones y diferencias regionales que complican el consenso. Habló con el personal de la Cámara el año pasado mientras se preparaban para debatir el Horario de Verano.

“Les dije lo que les diré a ustedes: personalmente creo que el sistema actual es, incluso con sus fallas, mejor que las alternativas”, dijo Prerau. Citó la investigación actual, así como las encuestas del Departamento de Transporte en las que trabajó en la década de 1970. “Por lo que vimos, la mayoría de la gente estaba contenta con siete u ocho meses de Horario de Verano”, dijo.

Prerau, quien consultó con Markey y otros legisladores en 2005 sobre la legislación de Horario de Verano, dijo que “puede haber mejores formas” de prosperar bajo las reglas de cambio de hora que tenemos ahora.

“Una forma sería mediante anuncios de servicio público una semana antes del cambio de hora”, dijo Prerau. “... Creo que mucha gente ni siquiera sabe que se acerca el cambio de hora hasta que se hacen más largos, muchas personas experimentan depresión”.