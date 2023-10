Honran la memoria de víctimas de choque

Abatidos por el dolor, el sufrimiento y la tristeza, familiares y amigos de Nikki Delgadillo, quien falleciera el pasado sábado durante un accidente automovilístico junto con su pareja e hija, realizaron una vigilia para honrar su memoria, en el crucero de Zaragoza y Americas, lugar donde ocurrió el fatal accidente vial al ser embestidas por un guiador que manejaba intoxicado y a exceso de velocidad.

Devastados por la tragedia que los enluta, sus padres, Roberto y Araceli, rodeados de sus hijos, elevaron sus plegarias por el eterno descanso de sus seres queridos.

Teniendo como fondo musical la célebre melodía del grupo Tercer Cielo los asistentes cantaron entre lágrimas: “Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado; así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto...”.

Así, entre el llanto, sollozos, abrazos y tomados de la mano, los deudos expresaron su pesar por la ausencia, por los tantos y bellos momentos, los detalles y las pequeñas cosas que vivieron juntos, tal y como lo detalla la letra del dúo de música latina cristiana.

Flores, globos, fotografías y peluches –entre estos de elefantes, los preferidos de Nikki– fueron colocados en el altar improvisado erigido para rendir tributo a la egresada de Hanks HS y su familia, que esa mañana se dirigía Ciudad Juárez para atender una cita con el dentista.

‘Amaba a los elefantes’

“Ella amaba a los elefantes, su casa estaba rodeada de elefantes”, dijo su madre, Araceli, quien recientemente se tatuó la imagen de uno en su brazo derecho, símbolo de la cultura india, que representa la protección, la inteligencia y la buena suerte, además del gran significado espiritual.

Nikki era la segunda y única hija del matrimonio conformado por Roberto y Araceli que procreó cinco hijos: Roberto, Nikki, Andrés, Mauro y Javier.

“Era mi única hija y la recuerdo como una mujer súper alegre, siempre con una sonrisa en sus cara, siempre tenía una sonrisa para todos… siempre estaba al pendiente de que alguien necesitara algo para ayudarle”, dijo entre el llanto y resaltó que ella quería a todo el mundo y siempre estaba rodeada de niños y adultos por su gran carisma.

A pesar de su dolencia, la señora Araceli clamó a la comunidad: “Les pido a todos que, por favor: si toman, no manejen, aunque nos cueste un poquito; que, por favor, si se encuentran en esa situación, hablen a un pariente, a un amigo o pidan un Uber para que no pasen este tipo de tragedias”.

Al dirigirse al presunto responsable de la muerte de su hija, Marylin Aileen Rojas y la pequeña Delilah Madelyn, dijo que por su parte lo perdona, que no le tiene coraje, “porque yo sé que no estaba planeado, que él no planeó hacer eso. Yo sé que no quiso hacer eso y que tiene todo mi perdón”, y agregó: “porque yo sé que con tenerle coraje, con tenerle resentimiento no me va a traer a mi niña, su esposa y mi nieta. Que de mi parte no hay ningún rencor hacia él”, concluyó durante el memorial.

‘Una persona noble, buena’

A su vez Shavon, prima de Nikki, visiblemente trastornada por la pena que la embarga, manifestó que no se merecía una muerte trágica, “era una persona muy noble, buena persona”, dijo al coincidir con su tía en el sentido de que las autoridades deberían hacer un esfuerzo más grande para parar a la gente que toma y maneja al mismo tiempo porque se llevan muchas vidas inocentes.

Añadió que su prima, residente de Horizon y quien trabajaba en la atención de los inmigrantes refugiados que cruzan la frontera, amaba la vida y estar con su familia, “era una niña amorosa, quería mucho a sus sobrinos, hermanos. Estaba llena de vida, amaba vivir”.

Asimismo exhortó a la comunidad a extremar cuidados, pero sobre todo a ser más responsables a la hora de conducir un automóvil, “la lleva mucha gente inocente y somos muchos al final los que nos quedamos sufriendo por esas vidas que se llevan en el camino por culpa de una persona irresponsable”.

Ante la mirada solidaria de los guiadores que a esa hora cruzaban el puente de Ysleta el padre de Nikki esbozó con palabras entrecortadas “Te amo, hija. Te quiero mucho, mi niña”, mientras escuchaba la canción del finado artista fronterizo e internacional Juan Gabriel “Amor eterno’, otra de las canciones que transmiten fortaleza, cariño, respeto y esperanza.

Familiares y amistades de Nikki y Marylin invitaron a la comunidad a participar en la colecta creada en GoFundMe para ofrecerles a las víctimas un homenaje digno. Las personas que deseen dar su donativo pueden hacerlo en el enlace http://bit.ly/3M1p0og

