Honra ya la Grand Candela a 22 víctimas de masacre

Con la bendición del obelisco y la liberación de 22 palomas, simbolizando a cada una de las víctimas, el sábado fue inaugurado el monumento “La Gran Candela”, edificado en el estacionamiento de Walmart, lugar donde ocurrió la masacre el pasado 3 de agosto.

“Que este monumento dedicado a la gente de El Paso permanezca como tributo solemne de aquellas personas que perdieron la vida el pasado 3 de agosto de 2019, que sea un faro de esperanza para los sobrevivientes y un recordatorio duradero de toda la fuerza, firmeza y amor perdurable que une a El Paso”, reza la placa conmemorativa, ubicada en la plaza y monumento.

En el evento encabezado por Todd Paterson, vicepresidente regional de Walmart, el obispo de la Diócesis de El Paso, Mark Seitz y el alcade Donald Dee Margo y familiares de algunas de las víctimas se dieron cita para honrar la memoria de las víctimas de la masacre que cimbró a la región.

"Un monumento es importante para el proceso de sanación", externó Peterson, gerente regional de Walmart durante la breve ceremonia efectuada a las 7:30 am, en la cual fue el primer orador.

En su mensaje a la comunidad fronteriza, en especial a los afectados, el alto funcionario del corporativo destacó la unidad que prevalece en esta comunidad integrada por las ciudades El Paso y Juárez.

Al agradecer el apoyo, tanto del personal y las autoridades, dijo que esta plaza y monumento es reflejo de la fortaleza comunitaria que enfrentó la tragedia, y que el mismo lo ha constatado al permanecer gran parte de su tiempo en esta ciudad desde que ocurrió el suceso.

Tras bendecir el monumento y esbozar palabras de aliento a los dolientes el obispo católico de El Paso, Mark Seitz, dijo que esta estructura es un recordatorio de la luz de la presencia de Dios y un símbolo de superación del odio.

Al mismo tiempo expresó su esperanza de que la luz de la candela llegue a los corazones y las almas de herir a los habitantes de El Paso y traer la curación.

“Significa mucho para mí porque la comunidad no olvida de lo que a pasado y en bien de las familias que han experimentado esta tragedia pero también para la comunidad en general porque fue una afectación total. Necesitamos recordar y rezar”, precisó.

Recordó que el acto de odio contra nuestra comunidad, con nuestra identidad, contra los mexicanos y contra los inmigrantes es producto y un signo de una ideología que lastimosamente esta presente en nuestro país.

Enfatizó que “no es con más odio sino con más amor, mas unidad y reconexión como debe tratarse este acontecimiento.

Al referirse al presunto multi-homicida –Patrick Crusius– dijo: “Es muy difícil pensar, en muy difícil rezar a él, aún para mi… yo sé y es algo que creo que no debemos buscar venganza contra él, no tener odio contra él lo que necesitamos es pensar como la misericordia de Dios de lo que hemos experimentado debe aplicar a una persona así”, indicó.

Para la iglesia Católica afirmó no es una solución actuar con más violencia para solucionar violencia no es una solución no estamos de acuerdo con esto, externó al referirse a la pena de muerte que se pide para el tirador.

El alcalde Dee Margo en su intervención dijo a los asistentes reunidos que la edificación de este monumento dedicado a la comunidad asegura que las víctimas de la tragedia de agosto nunca serían olvidadas.

Para los integrantes de la familia Anchondo –quienes perdieran a dos de sus miembros, el matrimonio formado por André y Jordan– el bendecir el obelisco fue algo muy significativo para ellos, al igual que para la comunidad.

Gilberto Anchondo, padre de André Pablo, quien murió con su esposa Jordan, en un acto de protección a su bebé que hoy cumplió seis meses, manifestó que fue una ceremonia muy emotiva en la cual tuvo la oportunidad de recordar a sus deudos junto con su esposa.

“Ese día era un día especial para ellos por que iban a celebrar una serie de acontecimientos de aniversarios e inauguración de su nueva casa por lo que fue algo muy triste para toda la familia”.

Sin embargo mostró su descontento al no ver una placa con los nombres de sus seres queridos en la plaza y consideró que fue una omisión grave por parte de Walmart.

Delia García, portavoz del corporativo Walmart, manifestó que dentro del proyecto se tiene contemplado instalar una placa con los nombres de los fallecidos por lo que en breve será colocada. “Tendrá los nombres pero no las fotografías”, aseguró.

Explicó que inspirado en el significado cultural de las velas para conmemorar momentos importantes, la "Gran Candela" se compone de 22 arcos de aluminio perforados individuales agrupados en una sola candela de 30 pies que simboliza la unidad y la fuerza de la comunidad mientras emana luz hacia el cielo.

La Gran Candela, señaló, será el punto focal de una plaza tiene la intención de crear un lugar para recordar, honrar y celebrar la vida de las víctimas y un lugar de alivio y reconexión para los sobrevivientes.

Para darle a la plaza un sentido definido de lugar, estará encerrada por una valla metálica decorativa y ajardinada con plantas nativas y adaptativas.

Horas después y de manera espontánea, los paseños y personas de todo el mundo montaron un memorial improvisado en la calle aledaña al Walmart de Cielo Vista para honrar a los caídos.

El monumento temporal fue desmontado la semana pasada, días antes de la reinauguración de la tienda y trasladado al Parque Ponder, a unas cuadras de donde ocurrió la tragedia.

Ahora se dijo no se permitirá llevar ofrendas a la Plaza debido a que será un área de oración para recordar a los caídos el pasado 3 de agosto, considerado como el sábado negro en la historia de la ciudad.

Previo a la inauguración e viernes por la noche, el corporativo Walmart encendió oficialmente “La Gran Candela" para celebrar una reunión privada dedicada a las familias de las víctimas y los sobrevivientes.

[email protected]