Honra UTEP a tres exalumnos distinguidos

El Paso.- Cada año, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y la Asociación de Ex Alumnos de UTEP honran a un grupo de hombres y mujeres cuyos logros destacan como monumentos a la dedicación, la integridad y el trabajo arduo: son los Ex Alumnos Distinguidos de UTEP. Los ganadores de 2022 son ejemplos brillantes del espíritu Miner cuya determinación e impulso para triunfar los impulsaron a la cima del éxito en las profesiones que eligieron.

Lillian Williams Crouch

Maestría (M.Ed) en Supervisión de Educación Primaria, 1972

Lillian W. Crouch fue una pionera que logró muchas novedades durante una carrera estelar de 37 años como maestra y administradora. Crouch, quien se retiró del Distrito Escolar Independiente de El Paso en 2001 como directora ejecutiva de recursos humanos, fue el primer director afroamericano del distrito en una escuela secundaria y el primero en alcanzar el nivel de director. La ganadora del premio Gold Nugget de la Facultad de Educación en 2012 elogió a la Universidad por ayudarla a desarrollar su estilo de liderazgo de servicio, que continúa usando con organizaciones de la comunidad y en UTEP, especialmente aquellas que apoyan el desarrollo económico y educativo, y el desarrollo físico y físico. salud mental. Su legado de UTEP incluye una beca conmemorativa dotada que ella y su difunto esposo establecieron en 1985 para honrar a su hijo, Frederick James Crouch.

“Estoy muy agradecido por este tremendo honor”, dijo Crouch. “Estoy emocionado más allá de las palabras. Solo trato de marcar la diferencia”.

Keelung Hong, Ph. D.

Maestría en Química, 1970

Keelung Hong dejó su Taiwán natal en 1968 para UTEP para estar entre la primera cohorte de estudiantes graduados de química. Elogió a sus mentores mineros por hacer que su experiencia fuera exitosa. Hong dijo que la investigación que realizó le abrió los ojos a futuras posibilidades. De UTEP, Hong se matriculó en UC Berkeley, donde obtuvo su Ph.D. en química física en 1975. Sus estudios posteriores resultaron en avances y múltiples patentes vinculadas a la administración dirigida de fármacos. Basándose en su tecnología, Hong fundó Taiwan Liposome Company en 1997. Ahora es presidente y director ejecutivo de Privatized TLC, que tiene una cartera de productos terapéuticos que se enfocan en necesidades médicas no satisfechas en el manejo del dolor, oftalmología y oncología. Hong se ha mantenido conectado a UTEP a través de donaciones financieras y visitas frecuentes como orador invitado y mentor de profesores y estudiantes.

“Hace una década, fui honrado con el premio Gold Nugget de la Facultad de Ciencias”, dijo Hong. “Ahora estoy extasiado como uno de los Exalumnos Distinguidos de UTEP”.

William Franklin "Willie" Quinn

Licenciatura (BS) en Ingeniería Civil, 1954

William F. “Willie” Quinn fue ingeniero civil profesional en El Paso Natural Gas (EPNG) durante 41 años hasta que se jubiló en 1997, después de lo cual se convirtió en historiador y centró su investigación en su alma mater, la Universidad de Texas en El paso Quinn recordó cómo sus instructores utilizaron su conocimiento práctico de campo para mejorar la experiencia en el aula. Dijo que su educación occidental de Texas lo convirtió en un profesional exitoso. Después de una carrera respetada y galardonada con EPNG, Quinn participó activamente en organizaciones comunitarias y universitarias como la Comisión de Patrimonio de UTEP, donde asumió varios roles de liderazgo. Forma parte del Grupo de Ex Alumnos de la Fraternidad Social APO (Alpha Phi Omega), que supervisó la distribución anual de numerosas becas a estudiantes de ingeniería y geología hasta 2016.

“Me sorprendió, me enorgulleció y me llenó de humildad que me consideraran para este honor”, dijo Quinn, de 90 años, quien ganó el primer premio Gold Nugget de la Facultad de Ingeniería en 1984. “Me di cuenta de que ser seleccionado era un honor aún mayor. después de que me levanté del suelo”.