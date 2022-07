Honra TTUHSC legado de radiólogo y su esposa

No necesita una radiografía para ver el increíble corazón que el doctor Arvin Robinson, M.D., tiene para el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech en El Paso (TTUHSC) y lo que ha significado para su Departamento de Radiología durante casi 20 años.

Robinson jugó un papel decisivo en la construcción del departamento de radiología y en el inicio del programa de residencia en esa especialidad.

El lunes 18 de julio, TTUHSC El Paso realizó un evento especial de nombramiento para honrar las contribuciones de larga data de los Robinson al departamento de radiología y la universidad. Los funcionarios dieron a conocer la Sala de Conferencias Arvin y Beverly Robinson en la Clínica Texas Tech Physicians of El Paso en Alberta Avenue, ubicada en el campus universitario.

El doctor Thomas M. Dykes, quien ocupa la cátedra de la familia Robinson-Furman en el departamento, agradeció los aportes de Robinson.

“Ha sido un honor dirigir el departamento que se construyó sobre la visión de un pionero: el doctor Robinson”, dijo Dykes. “Beverly y el doctor Robinson han abrazado a mi esposa, Pam, y a mí, y han estado a nuestro lado desde que llegamos a El Paso”.

Para 2033, Estados Unidos enfrentará un déficit de casi 42 mil radiólogos y otros especialistas clínicos, según la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses. La escasez tendrá un impacto dramático en la atención debido al papel que desempeña la radiología en la búsqueda de pacientes y enfermedades lo antes posible. Debido a que los residentes a menudo permanecen en las áreas en las que se capacitan, el programa de residencia en radiología de TTUHSC El Paso es vital para combatir la escasez a nivel local.

El mentor legendario

El doctor Robinson se retiró de TTUHSC El Paso en 2015 y se convirtió en presidente emérito del departamento de radiología. Se unió a la universidad en 2004, como parte de una notable carrera de 50 años en medicina. Además de lanzar el programa de residencia del departamento, lo dirigió entre 2006 y 2013.

El doctor Robinson es tan admirado por sus pasados estudiantes y colegas que el simposio de radiología que se llevó a cabo en su honor en 2016 atrajo a participantes de todo el mundo.

Cada orador invitado disertó sobre diferentes aspectos de la radiología, pero también mantuvo vínculos especiales con el médico jubilado. Mientras que algunos fueron antiguos residentes o becarios de Robinson, otros fueron colegas con los que practicó a lo largo de su carrera.

El doctor Jesús R. Díaz, profesor asociado de radiología y director del programa de residencia en radiología en TTUHSC El Paso, completó su capacitación de residencia con Robinson de 2008 a 2012.

Hasta el día de hoy, lleva una larga lista de lecciones aprendidas de su mentor.

“Del doctor Robinson, aprendí a ser un defensor de residentes, a facilitar experiencias educativas y a ser sereno y tranquilo”, dijo Díaz. “También aprendí a tener una política de puertas abiertas, para garantizar el equilibrio del servicio sin sacrificar la educación, para fomentar y apoyar la actividad académica y de investigación, así como el liderazgo en los primeros años de capacitación, y para brindar atención compasiva a los pacientes y sus familiares antes, durante y después de los procedimientos”.

El impacto de Robinson en TTUHSC El Paso ha sido amplio e incluyó una misión para brindar atención a los desatendidos.

“Facilitó la contratación de radiólogos capacitados con becas para brindar asistencia a esta área desatendida”, dijo Díaz. “Amplió y equilibró los puestos de profesores para brindar la mejor experiencia educativa a los residentes”.

El doctor Edmundo Calleros-Macias, M.D., profesor asociado de imágenes y radiología intervencionista en la universidad, conoce a Robinson desde que llegó en 2004, cuando el campus de El Paso era sólo una extensión de TTUHSC en Lubbock.

Luego de una larga y exitosa carrera en el centro médico académico de la Universidad de Rochester en Rochester, Nueva York, Robinson llegó al campus de El Paso sin previo aviso, en busca de trabajo en el departamento de radiología durante un par de días a la semana.

“Tuvo una visión para el futuro en el momento en que puso un pie en este lugar. Vaya, si trabajó, estuvo trabajando todo el día, leyendo muchos casos, evaluando nuevas técnicas”.

“Si alguien me hubiera dicho en 2004 que tendríamos una residencia en radiología para 2008, me habría reído”, dijo Calleros-Macías. “Aquí no había nada para construir, pero comenzó a reclutar. Trajo gente nueva”, finalizó.