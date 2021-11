Honra desfile Sun Bowl a diseñadora paseña

La diseñadora de interiores Fabiola Salayandía, nativa de El Paso, fue nombrada Gran Mariscal del Desfile del Tazón del Sol (Sun Bowl Parade), se informó el miércoles.

El anuncio fue hecho por la Asociación del Sun Bowl (SBA) de cara al tradicional desfile anual número 85, que se celebrará durante la mañana del Día de Acción de Gracias, el próximo 25 de noviembre, a partir de las 10 a.m.

La paseña Salayandía ganó recientemente un premio de 25 mil dólares en un programa reality show de diseño de la cadena HGTV llamado “Hogar Star”.

Se anunció que será la anfitriona de su propio programa, que aún está en desarrollo y está programado para transmitirse el próximo año.

“Me siento honrada y bendecida por Dios de estar en la carrera que amo”, dijo Salayandía.

“Quiero lograr grandes metas en la vida, que es agregar mi propia marca especial en nuestra hermosa ciudad a nivel internacional y dedicar mi vida a mi maravillosa familia. ¡Gracias El Paso! Tengamos éxito y creemos historia juntos”.

Según Hourz.com, donde se puede ver el trabajo de Salayandía, ella es “una diseñadora de interiores con sede en El Paso, Texas, dedicada a diseñar espacios residenciales y comerciales de alta gama fuertemente infundidos con energía, calidez y lujo con más de 13 años de experiencia”.

“Estamos agradecidos de haber encontrado a alguien que está emocionado de quedarse aquí en El Paso y ser parte de nuestra maravillosa tradición de Acción de Gracias”, expresó Bernie Olivas, director ejecutivo de la SBA.

“Esperamos que todos se presenten para honrar a Fabiola mientras encabeza el desfile de impresionantes carrozas y entradas por Montana Avenue”.

Salayandía sostuvo que ella quería ser parte del programa de televisión de realidad de habla hispana “Hogar de HGTV” para mostrar su habilidad, imaginación e innovación, pero también quería ser desafiada profesionalmente.

“Sabemos que muchas personas en el mundo de la construcción y el diseño la reconocerán, pero también queríamos mostrar a otra persona increíble y talentosa que es de y actualmente está en El Paso”, comentó Joe Daubach, Coordinador de Eventos Especiales de la SBA.

“Esperamos que esto la ayude y queremos que todos sepan que hay tantos diseñadores, artistas, músicos, atletas y mucho más talentosos en la zona fronteriza”, agregó.

Ultiman detalles

Este año marca la edición 85 del desfile anual, que inicia en la esquina de la Avenida Montana y Ochoa, hasta llegar a la calle Copia.

El tradicional desfile será televisado en vivo por el Canal 9 local.

Los pasados Grand Marshals incluyen a Aaron y Alivn Jones, que juegan en la NFL, el ex campeón de la WBA de boxeo de peso mediano ligero Austin “No Doubt” Trout (2013), el legendario jugador de baloncesto masculino de UTEP Nolan Richardson (2014), el ex entrenador de baloncesto masculino de UTEP Don Haskins, el ex jugador de la PGA Lee Trevino y el equipo de baloncesto masculino de 1966 Campeón de la NCAA-UTEP (2015 ).

El primer desfile del Sun Bowl se celebró el día de Año Nuevo en 1936 y ha resistido la prueba del tiempo como una tradición anual en El Paso.

La Asociación del Sun Bowl hizo el cambio a una celebración del Día de Acción de Gracias en 1978 y ha sido la tradición desde entonces.

Para mayor información, los interesados pueden visitar el sitio web sunbowl.org.