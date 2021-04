Hombre acusado de narcotráfico es deportado a México

Cortesía

Un hombre condenado por un delito grave de fabricación y distribución de narcóticos fue trasladado a México el jueves luego de ser considerado una amenaza para la seguridad pública, según informó Operaciones de Ejecución y Retiro (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se trata de Félix Eduardo Gómez-Hernández, de 32 años, ciudadano mexicano que fue trasladado por el puente Stanton en el Centro de El Paso.

Autoridades dieron a conocer que Gómez-Hernández fue considerado una amenaza para la seguridad pública y una prioridad de cumplimiento de ICE debido a una condena por delito grave por fabricar y distribuir metanfetamina.

De acuerdo con ICE, el 10 de febrero de 2008, Gómez-Hernández fue admitido legalmente en los Estados Unidos en el puerto de entrada de Ysleta en El Paso como visitante no inmigrante. Sin embargo, no cumplió con las condiciones del estatus de no inmigrante bajo las cuales ingresó a los Estados Unidos.

Posteriormente, el 27 de enero de este año, agentes del Departamento de Seguridad Pública lo arrestaron en El Paso por posesión de metanfetamina con intento de distribución, se informó.

El mismo día, los oficiales de ERO del Programa de Extranjeros Criminales (CAP) de ICE lo encontraron en el Centro de Detención del Condado de El Paso y presentaron una orden de detención de inmigración en la cárcel.

El 20 de abril, fue declarado culpable de fabricar y entregar una sustancia controlada y fue condenado a 10 años de libertad condicional. Al día siguiente fue liberado de la cárcel y entregado a la custodia de ICE.

Según la ley federal, ICE tiene la autoridad de presentar detenciones de inmigración con socios encargados de hacer cumplir la ley que tienen la custodia de personas arrestadas por cargos penales y que ICE tiene causa probable para creer que no son ciudadanos removibles.

El formulario de retención le pide a la otra agencia de aplicación de la ley que notifique a ICE antes de la liberación y que mantenga la custodia del no ciudadano por un breve período de tiempo para que ICE pueda tomar la custodia de esa persona en un lugar seguro al ser liberado de la custodia de esa agencia.

La misión del Programa de Extranjero Criminal de ICE (CAP) es identificar a los extranjeros removibles encarcelados en cárceles y prisiones luego de su arresto criminal o condenas criminales.

Después de que se identifica a estos extranjeros, los oficiales de deportación de ICE colocan detenciones de inmigración sobre estas personas para asegurarse de que se informe a ICE antes de que sean liberados por cualquier motivo.

ICE está encargado de hacer cumplir las leyes federales de inmigración promulgadas por el Congreso. Los agentes de ICE son agentes del orden público juramentados que llevan a cabo el arresto, la detención y la expulsión de personas que se encuentran en los Estados Unidos de manera ilegal.