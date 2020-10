Hiló Trump fracasos de negocios en China

The New York Times

El presidente Donald Trump y sus aliados han tratado de pintar al candidato demócrata Joe Biden como blando ante China, en parte señalando los negocios de su hijo allá.

Los republicanos del Senado elaboraron un informe que afirma, entre otras cosas, que el hijo de Biden, Hunter, “abrió una cuenta bancaria” con un empresario chino, parte de lo que dijo eran sus numerosas conexiones con “ciudadanos extranjeros y gobiernos extranjeros en todo el mundo”.

Pero la propia historia comercial de Trump está llena de acuerdos financieros en el extranjero, y algunos han involucrado al Estado chino.

Pasó una década persiguiendo sin éxito proyectos en China, operando una oficina allá durante su primera candidatura a la Presidencia y forjando una sociedad con una importante empresa controlada por el Gobierno.

Y resulta que China es una de las tres únicas naciones extranjeras –las otras son Gran Bretaña e Irlanda–, donde Trump mantiene una cuenta bancaria, según un análisis de los registros fiscales del presidente, que fueron obtenidos por The New York Times. Las cuentas extranjeras no aparecen en las divulgaciones financieras públicas de Trump, donde debe enumerar los activos personales, porque se mantienen bajo nombres corporativos. Las identidades de las instituciones financieras no están claras.

La cuenta china está controlada por Trump International Hotels Management LLC, que según los registros fiscales pagó 188 mil 561 dólares en impuestos en China mientras buscaba acuerdos de licencia allá desde 2013 hasta 2015.

Los registros de impuestos no incluyen detalles sobre cuánto dinero pudo haber pasado a través de las cuentas en el extranjero, aunque el Servicio de Impuestos Internos requiere que los contribuyentes informen la parte de sus ingresos derivados de otros países.

Las cuentas británicas e irlandesas están en manos de empresas que operan los campos de golf de Trump en Escocia e Irlanda, que regularmente reportan millones de dólares en ingresos de esos países. Trump International Hotels Management reportó sólo unos pocos miles de dólares de China.

En respuesta a preguntas de The Times, Alan Garten, un abogado de la Organización Trump, dijo que la compañía había “abierto una cuenta en un banco chino que tiene oficinas en Estados Unidos para pagar los impuestos locales” asociados con los esfuerzos para hacer negocios allá. Dijo que la compañía había abierto la cuenta después de establecer una oficina en China “para explorar el potencial de ofertas hoteleras en Asia”.

“Nunca se materializaron acuerdos, transacciones u otras actividades comerciales y, desde 2015, la oficina ha permanecido inactiva”, dijo Garten. “Aunque la cuenta bancaria permanece abierta, nunca se ha utilizado para ningún otro propósito”.

Garten no quiso identificar el banco en China donde se mantiene la cuenta. Hasta el año pasado, el banco estatal más grande de China alquilaba tres pisos en la Torre Trump, un arrendamiento lucrativo que generó acusaciones de conflicto de intereses para el presidente.

China sigue siendo un problema en la campaña presidencial de 2020, desde la guerra comercial del presidente hasta sus críticas sobre el origen de la pandemia de coronavirus. Su campaña ha tratado de retratar a Biden como un “títere” de China que, como vicepresidente, malinterpretó los peligros planteados por su creciente poder. Trump también ha tratado de criticar a su oponente con afirmaciones exageradas o sin fundamento sobre los negocios de Hunter Biden allá mientras su padre estaba en el cargo.

“Es como una aspiradora: sigue a su padre coleccionando”, dijo Trump recientemente, refiriéndose al hijo de Biden. “Qué desgracia. Es una familia criminal”.

En una afirmación engañosa amplificada por sustitutos como su hijo Donald Trump Jr. y su abogado Rudy Giuliani, el presidente ha dicho que el joven Biden “salió de China” con $1.5 mil millones después de acompañar a su padre en un viaje oficial en 2013.

Numerosos artículos de noticias y los sitios de verificación de datos han explicado que la enorme cifra fue en realidad un objetivo de recaudación de fondos establecido por una empresa de inversión en la que Hunter Biden obtuvo una participación del 10% después de que su padre dejó el cargo.

La empresa recibió respaldo financiero de un gran banco controlado por el Estado, pero no está claro que el objetivo de recaudación de fondos se haya cumplido alguna vez, y no hay evidencia de que Hunter Biden haya recibido un gran pago personal.

En cuanto al ex vicepresidente, sus divulgaciones financieras públicas, junto con las declaraciones de impuestos sobre la renta que entregó voluntariamente, no muestran ingresos ni negocios propios en China. Sin embargo, existe una amplia evidencia de los esfuerzos de Trump para unirse a la miríada de empresas estadounidenses que llevan mucho tiempo haciendo negocios allá, y los registros fiscales de él y sus empresas que obtuvo The Times ofrecen nuevos detalles sobre ellas.

Al igual que con Rusia, donde exploró sin éxito proyectos de hoteles y torres en Moscú, Trump ha buscado durante mucho tiempo un acuerdo de licencia en China. Sus esfuerzos se remontan al menos a 2006, cuando presentó solicitudes de marcas registradas en Hong Kong y el continente.

Muchas aprobaciones del Gobierno chino se produjeron después de que asumió la Presidencia. La hija del presidente, Ivanka Trump, también obtuvo la aprobación de marcas comerciales chinas para su persona.