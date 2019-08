Han acudido 200 familias a recibir apoyo en salud mental

A raíz de la masacre ocurrida el fin de semana pasado en Walmart y a tan solo un día de que instalaran El Centro de Asistencia Familiar (FAC) en el Centro Cívico de Convenciones de El Paso han acudido un total de 200 familias a recibir ayuda de salud mental.

Cuando El Centro de Asistencia Familiar inicialmente abrió sus puertas lo hizo específicamente para que las personas que se vieron en la necesidad de dejar su automóvil en la tienda Walmart el día del ataque acudieran a reclamarlo, sin embargo se terminó expandiendo con el propósito de brindar asistencia a las familias y a los individuos que fueron afectados emocional y psicológicamente por el tiroteo.

El centro de asistencia familiar está conformado por un total de 14 agencias las cuales estarán presentes durante los próximos 10 días y entre la lista se encuentran Emergency Health Network, El Pasoans Fighting Hunger, Child Disaster Services, el Salvation Army y también colaboran los distintos Departamentos de las fuerzas policiacas de la ciudad, como los departamentos de Bomberos y el de Policía de El Paso.

De acuerdo con Grace Meinhofer-Rodriguez, directora de comunicaciones de la Cruz Roja del Sur de Miami, las personas que llegan deben registrarse para ser atendidos por el personal de una de las agencias y organizaciones de salud mental en el centro.

“Tenemos asistencia de salud mental y personal de la Cruz Roja que están ofreciendo asistencia, también tenemos a unos perros de ayuda que los utilizamos para reducir el nivel de estrés y contamos con un área para niños donde se les brinda ayuda también a ellos”, dijo Meinhofer.

Una de las mayores preocupaciones en cuanto a personas afectadas se refiere es en cuestión a los migrantes que se han abstenido de pedir ayuda por miedo a comprometer su identidad y que sean deportados.

“Es importante que sepan aquellas personas que nosotros trabajamos en conjunto con la Ciudad, pero es más importante que ellos sepan que no nos interesa cuál es su estatus de ciudadanía y no vamos a preguntarles nada de lo relacionado con su estancia legal en el país; este centro está abierto para brindar consuelo y ayuda a los que más lo necesitan, no queremos que tengan miedo. Al contrario, queremos que vengan y busquen ya sea asistencia emocional, con alimentos, o cualquier tipo de asistencia que ellos crean que sea necesario”, afirmó la señora Meinhofer.

En el centro se cuenta con personal bilingüe que hablen inglés y español para que se pueda atender al mayor numero de personas. Se informó que el primer día de la apertura del centro hubo un total de trescientos setenta personas y fueron 200 familias las que recibieron ayuda.

Si usted desea acudir al centro de asistencia familiar lo podrá hacerlo en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche.