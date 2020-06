Hacen conferencia para apoyar a Black Lives Matter

Cortesía

Para crear conciencia sobre la importancia de la equidad social y la igualdad constitucionalmente protegida, integrantes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) se sumaron al movimiento Black Lives Matter.

Integrantes de El Paso Distrito IV llevaron a cabo una conferencia de prensa en apoyo de las protestas de Black Lives Matter. Luchar por la justicia, de pie hombro con hombro, brazo a brazo, hasta alcanzar la verdadera equidad social fue el mensaje que los manifestantes enviaron a la comunidad fronteriza.

Durante el evento Ray Mancera, parlamentario nacional de la organización, dijo que LULAC apoya y cree en la protesta pacífica y en el ejercicio del derecho a la desobediencia civil mientras se adhiere a los principios de no violencia.

Mancera indicó que como la organización nacional de derechos civiles latina más antigua y más grande, LULAC está profundamente indignada por la larga y preocupante historia de brutalidad policial en los Estados Unidos y por los casos recientes que han despertado una vez más nuestra conciencia social.

“Nos mantenemos unidos en el desmantelamiento de la opresión hasta que todos los hombres, mujeres y niños de color en Estados Unidos puedan vivir libres sin miedo”, dijo Mary Yáñez, directora del Distrito IV de LULAC El Paso.

Y es que no hace mucho tiempo, la ira estallaba de manera similar en torno a la muerte de Eric Garner, Tamir Rice, Michael Brown y Sandra Bland, y sus vidas terminaron con la aplicación de la ley, recordaron los conferencistas reunidos frente al edificio de la Corte del Condado, ubicado en la zona Centro.

No obstante, la historia se repitió hace unos días, al ser testigos de la muerte de George Floyd bajo la custodia de la Policía de Minneapolis: “No merecía morir a manos de los oficiales que hicieron un juramento para proteger a la comunidad”.

La organización LULAC se une en acción con Black Lives Matter. El dolor y la pura injusticia que las comunidades afroamericanas experimentan día tras día ya no se pueden ignorar, reiteraron como parte de su postura institucional.

“¡Debe detenerse ahora! en un momento en que existe un llamado a “dominar” a nuestras comunidades proveniente del cargo electo más alto, nos comprometemos a apoyar a Black Lives Matter en la búsqueda de justicia”, resaltaron los defensores de los derechos civiles.

Y agregaron que los latinos también han sufrido a manos del abuso policial como los perpetrados en contra de Santos Rodríguez, Joe Campos Torres, y recientemente Mike Ramos, quien fue asesinado a tiros hace dos semanas en Austin, Texas.

Ema Acosta, presidenta del Consejo LULAC 22269, expresó su solidaridad firme con los cientos de miles de personas en todo el país que exigen reformas fundamentales al sistema de aplicación de la ley.

El movimiento

“Somos uno con este movimiento en un acuerdo firme de que debemos cambiar la forma en que se lleva a cabo la aplicación de la ley en Estados Unidos, dijo, por lo que se necesitan con urgencia intervenciones políticas para detener el uso excesivo de la fuerza letal y la fuerza física injustificada para someter a las personas.

Así como los patrones discriminatorios de arresto, la no aplicación selectiva de la ley, el ‘código de silencio’, la falta de responsabilidad y las brutales tácticas de control de multitudes que son parte de la vigilancia abusiva.

“Somos uno con este movimiento en un acuerdo firme donde debemos cambiar la forma en que se lleva a cabo la aplicación de la ley en Estados Unidos, dijo Mancera, quien fue acompañado por sus hijos Marcos e Isabela.

Enfatizó que la mayoría de las veces las familias de las víctimas no cuentan con los recursos para seguir pagando y simplemente el Gobierno no tiene la manera de quebrar ese velo, ese escudo que los mantiene en la impunidad.

No obstante reconoció que gracias a la pasión, fuerza, coraje y valentía llevaron el tema de George Floyd y muchos más a un nivel del conocimiento de estos abusos, “si no lo hubieran hecho por medio de los videos, que ahora se graban en celulares, no nos enteramos”.

Uno de los momentos emotivos fue la intervención del pastor Michael Grady, presidente de Crímenes Sobrevivientes por Seguridad y Justicia al resaltar las aportaciones relevantes de las comunidades migrantes, en especial las mexicana.

“Todas aquellas personas de piel café, amarilla y de color han hecho grande a este país a pesar del sofocante racismo de los blancos. Estamos juntos en esta pelea y unidos debemos alzar nuestra voz para evitar que mueran más personas como años atrás”, manifestó el también ex presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) Capítulo El Paso.

El pastor Grady remató su comentario al recordar el día glorioso en que las tropas de la Unión comandadas por el general Gordon Granger llegaron a Galveston, Texas para dar a conocer la noticia de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos decretada por el entonces presidente Abraham Lincoln en 1863.

En esa fecha histórica Lincoln firmó una legislación que prohibía la esclavitud en los territorios federales. Esta acción anuló efectivamente la decisión de Dred Scott de 1857, que sostenía que los afroamericanos no podían ser ciudadanos, no tenían derecho a presentar una demanda en la Corte federal y estaban mejor como esclavos.

Esa era la misma lógica que subyacía a la construcción de una nación confederada basada en la supremacía blanca y la esclavitud racial. El proyecto de ley que Lincoln firmó hace 157 años rechazó esa versión del Gobierno y, en cambio, garantizó la libertad en el único lugar donde el Congreso podía hacerlo en ese momento: los territorios estadounidenses.