Hace historia paseña: va a la Corte Suprema de Texas

Ivanna Leos

El gobernador Greg Abbott nombró el jueves a la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia de Texas, Rebecca Huddle, quien reemplazará al anterior juez, Paul Green, quien anunció su retiro.

El nombramiento se llevó a cabo en Austin High School, donde la nueva jueza estudió en su adolescencia. La preparatoria se encuentra a unas cuadras de donde Huddle creció la mayor parte de su vida, según dijo el gobernador Abbott.

“Rebecca creció a unas cuadras de donde nos reunimos en este momento. Ella es una de las primeras generaciones de mexicanos que emigraron de Juárez a Texas y después se convirtió en ciudadana americana”, dijo Abbott.

Dijo que el padre de Huddle murió cuando tenía 5 años y, aunque su mamá nunca se graduó de la preparatoria, trabajó para proveer educación a Rebecca y sus hermanos.

“Rebecca aprendió el arduo trabajo de la ética aquí en El Paso, Texas, aprendiendo con las lecciones de su madre y sus amigos de esta ciudad. Ella creció aquí, se graduó de Austin High School y después obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Stanford, donde se graduó de la Escuela de Leyes con honores”, señaló Abbott.

“Sus habilidades son realmente extraordinarias, además de ser miembro de una de las principales firmas legales en Estados Unidos. También ha servido a la justicia como jueza de Apelaciones en Houston. Ella tiene una respetabilidad probada por la regla de la ley que emana de la Constitución”, agregó.

El gobernador de Texas dijo que Huddle ahora suplirá al juez Paul Green, quien anunció su retiro recientemente.

“Estoy confiado en que Rebecca será un ejemplo vivo de lo que es ser un juez de la Suprema Corte de Justicia de Texas y que llenará los zapatos de Paul Green”, dijo.

“Texas depende de un justo y parcial sistema de la justicia y de los jueces que siguen las leyes escritas, estoy seguro de que Rebecca defenderá la Constitución fielmente, como lo ha hecho todos los días de su vida”, finalizó.

Huddle dijo que servirá a la justicia con honor y respeto sin importar cuál sea la situación en cada caso que llegue a la Corte.

“Es un honor muy grande para mí el servir al pueblo de nuestro estado como juez de la Suprema Corte de Justicia de Texas, estoy agradecida por la confianza que me da el gobernador para nombrarme en esta Corte. He jurado diariamente trabajar duro por la ley escrita por cada caso que viene a mí ante la Corte y desde mi recinto haré lo mejor en cada caso”, dijo Huddle.

“Cada caso será el más importante, no importa los problemas o las situaciones, no importa los recursos que tenga, no importa de qué lugar de Texas vengan, porque eso es lo que la gente de Texas puede esperar de mi jurisdicción, un tratamiento justo y respetuoso en cada situación y siempre siendo fiel a la Constitución”, añadió.

Habla sobre aumento de Covid-19 aquí

Luego del nombramiento, el gobernador de Texas instó a la comunidad de El Paso a seguir las recomendaciones de seguridad ante el incremento de casos activos de Covid-19 así como el récord registrado el día de ayer en los nuevos contagios.

“Es muy importante que todos entiendan que necesitamos permanecer flexibles en responder a las medidas de seguridad de Covid-19. A medida que Texas vuelve a abrir, debemos asegurarnos de mantenernos seguros para poder mitigar el virus”, dijo Abbott.

Además añadió que el Estado de Texas ya ha puesto en acción varios recursos para enfrentar los retos de Covid-19, sin embargo, dijo que es tarea de las autoridades de El Paso trabajar en conjunto con las estatales.

“Por una parte las autoridades locales deben tomar la acción que necesitamos para poder mitigar el Covid-19, pero también el Estado de Texas está trabajando para poder ayudar a la región de El Paso para poder enfrentar los retos”, añadió.

El gobernador dijo que el Gobierno de Texas ya ha proporcionado al área de El Paso más de dos millones de mascarillas, más de 100 mil caretas además de proveer al Condado de El Paso y a los distritos escolares más de 4 millones de piezas de equipo de protección.

“Estamos proporcionando un incremento dramático en las pruebas de Covid-19. Parte de las pruebas están designadas para la comunidad y la mayoría se usa en las escuelas. El Estado de Texas tiene la capacidad de proporcionar más de 100 mil pruebas rápidas de 15 minutos por día para asegurarse si existe el virus o no”, añadió.

“Ya empezamos a hacer pruebas a maestros, administradores y queremos estar seguros de que todas las pruebas estén listas para los alumnos; enfatizando que a ningún estudiante se le hará sin tener la autorización escrita de los padres o tutores”, señaló Abbott.

El gobernador finalizó con que estas medidas se harán en todo el estado.

“Vamos a asegurarnos de tener los recursos médicos, así como el personal en todos los hospitales locales para poder tratar a todos los pacientes de cualquier nivel” finalizó.

