‘Hace crisis éxodo de enfermeros’

Enfermeros de hospitales de El Paso advirtieron que, a casi dos años de que se declarara la pandemia, su gremio enfrenta una crisis debido al éxodo de profesionales que optan por renunciar ante condiciones laborales inseguras para tratar con los pacientes.

“Muchos enfermeros padecen desánimo y no quieren trabajar bajo condiciones poco seguras”, señaló Idalí Cooper, enfermera registrada (RN) del hospital Providence Memorial, con más de 25 años de experiencia.

Cooper, integrante del capítulo paseño de National Nurses United (NNU), el sindicato más grande en su ramo, participó junto con varios compañeros el jueves por la mañana en una protesta frente a dos hospitales locales –Providence Memorial y Las Palmas– para exigir que la industria hospitalaria invierta en contratar más personal y que los enfermeros reciban protecciones óptimas en el trabajo.

En el marco del Día de la Acción Nacional de la NNU –con protestas en todo el país–, los manifestantes portaban pancartas con la leyenda “Staff UP! For Safe Care” (“¡Contraten. Por un cuidado seguro”).

“La razón por la que un número significativo de enfermeros se ha ido es porque no quieren estar en una situación que resulte poco segura para nuestros pacientes”, señaló Cooper.

Explicó que, en comparación con los tiempos previos a la pandemia, sus unidades de trabajo cuentan con un 25 por ciento menos del personal, lo cual pone en riesgo tanto su desempeño laboral como la salud de los pacientes a su cargo.

“La situación comenzó con el Covid. Al no existir protecciones suficientes, muchos optaron por retirarse, y no sólo enfermeros, sino otros profesionales de la salud”, dijo Cooper. “Estaban muy preocupados y no querían dañar a sus familias”.

Agregó que para enfrentar esta situación, los grupos hospitalarios locales dejaron, por una parte, vacantes sin cubrir, y para otros puestos contrataron a enfermeros temporales foráneos –traveler nurses–, los cuales ganan más que los locales pero no están familiarizados con la cultura local.

“No hablan español. Es por eso que pedimos enfermeros de El Paso y también incentivos para evitar que los profesionales se vayan de la ciudad o de la profesión llevándose su experiencia”, concluyó.

De abajo para arriba

Para Juan Anchondo, el enfemero principal en Las Palmas Del Sol, la situación es peor ahora que al inicio de la pandemia.

“Muchos se han ido porque tienen miedo de perder la licencia. Ahora nos llaman ‘héroes’, pero no nos dan trato de héroes: nos querían quitar aumentos y prestaciones cuando comenzó la pandemia”, dijo.

Con 18 años de experiencia en el ramo, Anchondo explicó que al inicio del Covid-19 a los enfermeros no los proveían con mascarillas KN95 –de alto nivel de protección– o que en caso de recibirlas no les permitían cambiarlas a lo largo de la jornada laboral, que se extiende hasta más de 12 horas.

“En la unidad en la que trabajo, de nueve enfermeros que tenemos, nos quitan cuatro. Entonces tenemos más pacientes qué tratar y eso se presta a cometer errores”, agregó.

Para Anchondo, el problema de falta de personal se extiende desde el área de Emergencias –en la planta baja– hasta los pisos superiores de los hospitales.

Los pacientes que no tienen Covid tienen que esperar a veces por horas en Urgencias hasta que son hospitalizados, lo cual impacta en su salud.

Responden hospitales Para el grupo Las Palmas del Sol, la protección del personal de primera línea ha sido una de las prioridades en tiempos de Covid-19, por lo cual mantienen estrategias de reclutamiento que incluyen el pago de bonos de contratación.

“Desde el inicio de la pandemia hemos mantenido nuestro enfoque en proveer cuidado excepcional para nuestra comunidad, así como la protección de nuestros trabajadores de la salud para mantenerlos seguros y con trabajo”, expresó a través de una declaración por escrito.