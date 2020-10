Habla presidenta de UTEP sobre el rol de la mujer

La presidenta de UTEP, Heather Wilson, participó el miércoles en un panel sobre la construcción de una sociedad justa y equitativa durante un evento virtual “Century of the Woman” de The Hill, un medio de comunicación con sede en Washington, DC.

“Century of the Woman” reunió a mujeres ‘líderes y responsables de la toma de decisiones para discutir el progreso y las barreras que persisten al mismo tiempo que expone la falta de una verdadera igualdad y los desafíos diarios que las mujeres continúan enfrentando en la actualidad.

La presidenta Wilson dijo que poco a poco la mujer se ha ido empoderando en distintas áreas de la ciencia, sin embargo, aun falta camino por recorrer para llegar a puestos claves en las carreras y/o departamentos que son dominados por los hombres.

“Antes el 10% de las mujeres eran doctoras, ahora son mas del 50%. El reto no es solo con las mujeres sino también con las minorías”, señaló la presidenta de UTEP.

Por su parte, Wilson señaló que en el campo de la ingeniería es donde hace mas falta la presencia de las mujeres, en cambio, el área de biología es donde más predomina el género.

“En UTEP el 22% de las mujeres cursan una licenciatura, pero esto es porque hay una desproporción entre la cantidad de mujeres y hombres que estudian. además, es importante analizar lo que realmente les importa a las nuevas generaciones de jóvenes mujeres”, dijo Wilson.

“Si le preguntas a los hombres si quieres contribuir, por ejemplo, en tener agua limpia dirán que quieren estudiar ingeniería civil. Entonces las mujeres deben ver que es lo que hacer falta y que es lo que importa” añadió.

Finalmente, la presidenta insto a las mujeres jóvenes y estudiantes a interesarte por las ciencias y los puestos que regularmente son regidos por el género masculino.