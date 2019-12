Activistas y organizaciones no gubernamentales de la frontera respondieron con agrado a la orden dictada por un juez federal en El Paso, por medio de la cual se bloqueó la intención de la administración del presidente Donald Trump para utilizar 3.6 billones de dólares de asignaciones de construcción militar, mismos que servirían para construir nuevos segmentos del muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

La orden emitida por el juez David Briones es parte del proceso iniciado el 11 de octubre, justo cuando el presidente Trump lanzó una declaración de emergencia nacional en la frontera sur, por lo cual decidió redireccionar parte del presupuesto del Departamento de Defensa.

El dictamen del juez Briones señaló que la administración federal cometió una violación a la Ley de Asignaciones Consolidadas que habría causado un daño duradero a las comunidades fronterizas como El Paso al calificarla como una acción ilegal.

“El fallo de hoy es una gran victoria para las comunidades fronterizas y las familias que la Red Fronteriza de los Derechos Humanos (BNHR) representa”, comentó Fernando García, director ejecutivo de BNHR.

“Al emitir un mandato con efecto en toda la frontera, el tribunal reafirma nuestro argumento de que el uso de fondos de construcción militar para construir el muro fue un acto ilegal del presidente Trump”, sostuvo García en nombre de la BNHR, organización que entabló una demanda junto al Condado de El Paso ante la medida calificada como ilegal y por la que propugnó la administración federal.

“En la medida en que este presidente use sus poderes ilegalmente para construir un muro costoso e innecesario que afecte negativamente a nuestra comunidad, la BNHR lo combatirá en los tribunales y en cualquier otro lugar apropiado”, afirmó García.

El juez David Briones, titular de la Corte de Distrito con sede en El Paso, sostuvo en su documento que fue presentado el martes, que los fondos asignados por el Congreso al Departamento de Defensa para proyectos de construcción “no pueden ser desviados para erigir cercas fronterizas”.

El dictamen impide de esta forma a que la administración utilice hasta 3.6 billones de dólares que serían reasignados de proyectos militares, entre ellos la construcción planificada en la Base de la Fuerza Aérea Holloman y White Sands Missile Range en Nuevo México, y en Fort Bliss de El Paso, Texas.

A pesar del dictamen, el juez no desestimó el uso de hasta 2.5 billones de dólares que el Departamento de Defensa había originalmente destinado a actividades antidrogas.

En octubre pasado el juez Briones sostuvo que la administración del presidente Trump violó la ley federal al declarar la existencia de una emergencia nacional en la frontera durante el mes de febrero.

El dictamen del magistrado, dado a conocer el martes, confirmó que la decisión de la administración de desviar fondos militares para pagar la construcción de un muro.

En Nuevo México los fondos desviados de las operaciones antidrogas del Departamento de Defensa están pagando actualmente 46 millas de cercas de 30 pies en construcción en el condado de Luna. Esos fondos no se ven afectados por la orden judicial, por lo que es probable que la construcción continúe.

Los llamados fondos de construcción militar incluyen 85 millones de dólares para la instalación de entrenamiento de pilotos en Holloman, 40 millones para reemplazar una instalación de sistemas de información dañados por incendios en White Sands y 20 millones para carreteras de acceso en Fort Bliss.