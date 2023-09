Gobiernos federal y estatal conjuran crisis de gasolina

Después de que una avería en la refinería de El Paso de Marathon Petroleum Corp. cortara una fuente importante de gasolina en El Paso y aumentara los precios en las gasolineras en las últimas semanas, los funcionarios federales renunciaron a las reglas para aumentar la cantidad de gasolina que ingresa al área.

Los precios han subido a casi 4 dólares por galón y algunas gasolineras de la ciudad no han podido vender gasolina en las últimas semanas tras “apagones no planificados” en la refinería local frente a la Trowbridge, así como en la refinería de Alon en Big Spring, Texas, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En una carta dirigida a los funcionarios estatales que solicitaron la exención, la EPA dijo a principios de esta semana que “determinó que existe una 'circunstancia extrema e inusual de suministro de combustible' que impedirá la distribución de gasolina compatible a los consumidores”.

Para aumentar el suministro del combustible en el Condado de El Paso, la EPA eliminó el requisito de que la gasolina aquí debe tener una denominada “RVP” (o presión de vapor) más baja que el estándar nacional. Quemar gasolina con una presión de vapor más baja conduce a una menor contaminación por ozono a nivel del suelo, pero la gasolina con una presión de vapor más alta es más abundante, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, un sitio de seguimiento de precios de la gasolina.

“Las estaciones no pudieron encontrar o tuvieron dificultades para encontrar gasolina (de presión de vapor) más baja porque las refinerías que la abastecen estaban teniendo problemas”, dijo De Haan. “Cuando una refinería deja de funcionar en un área crítica, esa es una de las primeras cosas que los burócratas pueden usar para mejorar la situación del suministro: renunciar temporalmente a algunos de los requisitos que dificultan que las refinerías suministren gasolina a un mercado”.

La exención permite a las gasolineras vender gasolina con una presión de vapor más alta que normalmente venderían durante el invierno, pero sólo un par de semanas antes de lo normal este año. No está claro qué impacto tendrá la exención en el precio de la gasolina en El Paso.

Marathon se negó a responder preguntas sobre el corte en su refinería, que suministra gran parte de la gasolina para el área de El Paso. “Normalmente no revelamos detalles sobre las operaciones de nuestra refinería”, dijo un portavoz.

Delek US, propietario de la refinería en Big Spring, dijo que “no está experimentando un tiempo de inactividad no planificado en la refinería de Big Spring”.

“La refinería está funcionando según lo previsto”, dijo un portavoz.

Los cortes en las dos refinerías “no podrían haberse previsto razonablemente y no son atribuibles a una falta de planificación prudente por parte de los proveedores de combustible del Condado de El Paso”, dijo la EPA.

El Condado de El Paso tiene un estándar de gasolina relativamente estricto durante el verano para limitar la contaminación por ozono, que puede causar problemas respiratorios y exacerbar el asma. El calor y la luz solar reaccionan con contaminantes como NOx (óxidos de nitrógeno) para formar ozono, por lo que las normas sobre la gasolina son menos estrictas en otoño e invierno que durante el verano.

“Cuando se queman cosas y hace calor, se puede formar ozono de bajo nivel y eso puede ser perjudicial para la salud”, dijo De Haan.

El cambio temprano a combustible más volátil podría aumentar ligeramente los niveles de ozono en El Paso, pero es “probablemente un aumento muy marginal en la contaminación del aire y las emisiones”, dijo De Haan.

Si bien la exención del estándar de combustible aumentará el suministro de gasolina en El Paso, no está claro cómo la medida afectará los precios en las estaciones en el corto plazo. Otros factores –como los cortes de refinerías en otros lugares o los niveles de producción de petróleo en otros países como Arabia Saudita y Rusia– podrían afectar los precios de la gasolina tanto o más que la exención de la EPA.

“Es muy difícil analizar, 'Oh, el impacto (de la exención de la EPA) es de 7 centavos', porque hay muchos problemas”, dijo De Haan.

Los precios de la gasolina promediaron $3.93 en El Paso el jueves, un aumento de alrededor de 50 centavos por galón desde finales de julio. El precio promedio de un galón de gasolina en Las Cruces fue de $3.76 el jueves, un aumento de 32 centavos desde el mes pasado.

“Los precios no necesariamente bajarán... porque estas refinerías todavía no producen tanta gasolina”, dijo De Haan. “Las exenciones mejoran la oferta. No necesariamente mejoran los precios. Una vez que estas refinerías vuelvan a estar en funcionamiento, los precios empezarán a mejorar y probablemente bajarán tanto como subieron”.

Dijo que los cortes en las refinerías son “extremadamente comunes” y normalmente duran entre 1 y 6 semanas.

“Pero es aún más común con las temperaturas extremas que El Paso ha experimentado este verano”, dijo De Haan. “Estar al aire libre expuesto al aire caliente generalmente puede ser problemático. Realmente no se puede climatizar una refinería”.