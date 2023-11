Generan temor ofensas de Trump vs opositores

Nueva York— Donald Trump llegó al poder con campañas políticas que atacaron en gran medida objetivos externos, incluida la inmigración de países predominantemente musulmanes y del sur de la frontera entre Estados Unidos y México.

Pero ahora, en su tercera candidatura presidencial, algunos de sus ataques más feroces y degradantes se han dirigido a opositores internos.

Durante un discurso del Día de los Veteranos, el ex presidente utilizó un lenguaje que hacía eco de los líderes autoritarios que llegaron al poder en Alemania e Italia en la década de 1930, degradando a sus adversarios políticos como “alimañas” que necesitaban ser “extirpadas”.

“La amenaza de fuerzas externas”, dijo Trump, “es mucho menos siniestra, peligrosa y grave que la amenaza interna”.

Este giro hacia adentro ha hecho sonar nuevas alarmas entre los expertos en autocracia, quienes durante mucho tiempo han estado preocupados por los elogios de Trump hacia los dictadores extranjeros y su desprecio por los ideales democráticos. Dijeron que el enfoque cada vez más intenso del ex presidente en los enemigos internos percibidos era un sello distintivo de los líderes totalitarios peligrosos.

Académicos, demócratas y republicanos anti-Trump se preguntan nuevamente en qué medida el político se parece a los actuales hombres fuertes en el extranjero y cómo se compara con los líderes autoritarios del pasado. Quizás lo más urgente es que se pregunten si su giro retórico hacia un territorio que suena más fascista es sólo su última provocación pública a la izquierda, una evolución en sus creencias o la caída de un velo.

“Hay ecos de la retórica fascista y son muy precisos”, dijo Ruth Ben-Ghiat, profesora de la Universidad de Nueva York que estudia el fascismo. “La estrategia general es obvia: deshumanizar a las personas para que el público no proteste tanto por las cosas que uno quiere hacer”.

El cambio de Trump se produce mientras él y sus aliados diseñan planes para un segundo mandato que alterarían algunas de las normas arraigadas desde hace mucho tiempo de la democracia estadounidense y el Estado de derecho.

Estas ambiciones incluyen utilizar el Departamento de Justicia para vengarse de sus rivales políticos, planear una vasta expansión del poder presidencial e instalar abogados ideológicamente alineados en posiciones clave para bendecir sus acciones polémicas.

Los aliados de Trump descartan las preocupaciones como alarmismo y ataques políticos cínicos.

Steven Cheung, portavoz de la campaña, respondió a las críticas por los comentarios de “alimañas” diciendo que procedían de liberales reactivos cuya “existencia triste y miserable será aplastada cuando el presidente Trump regrese a la Casa Blanca”. Cheung no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Algunos expertos en autoritarismo dijeron que si bien el lenguaje reciente de Trump ha comenzado a parecerse más al utilizado por líderes como Adolf Hitler o Benito Mussolini, no refleja del todo a los líderes fascistas del pasado. Aún así, dicen, exhibe rasgos similares a los de los actuales hombres fuertes como el primer ministro húngaro, Viktor Orban, o el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Las opiniones relativamente aislacionistas del ex mandatario van en contra del hambre de imperio y expansión que caracterizó el gobierno de Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Como presidente, nunca pudo utilizar plenamente el ejército con fines políticos, y encontró resistencia cuando intentó desplegar tropas contra los manifestantes.

“Es demasiado simplista referirse a él como neofascista o autócrata o lo que sea; Trump es Trump, y no tiene una filosofía particular que yo haya visto después de cuatro años como presidente”, dijo el ex secretario de Defensa Chuck Hagel, un republicano que sirvió en el Gabinete del presidente Barack Obama después de 12 años como senador por Nebraska.

Aún así, el estilo de campaña de Trump es “condenadamente peligroso”, señaló Hagel.

“Continúa arrinconando a la gente y dando voz a esta polarización en nuestro país, y el verdadero peligro es que eso continúe creciendo y apoderándose de la mayoría del Congreso, las cámaras estatales y las gobernaciones”, continuó Hagel. “Debe haber un compromiso en una democracia porque sólo hay una alternativa: un gobierno autoritario”.

Los ataques de Trump van desde los niveles más altos de la política hasta burócratas de bajo nivel a quienes considera insuficientemente leales.

Ha insinuado que el principal general militar del país debería ser ejecutado y ha pedido la “terminación” de partes de la Constitución. Si recupera la Casa Blanca, ha dicho, “no tendrá otra opción” que encarcelar a sus oponentes políticos.

Ha puesto a prueba el sistema legal con ataques contra la integridad del poder judicial, criticando a fiscales, jueces y, más recientemente, a un asistente legal en su juicio por fraude en Nueva York, calificándolos de “políticamente parciales” y “fuera de control”.

Las multitudes que asisten a los eventos del magnate en general han afirmado sus llamados a expulsar al establishment político y destruir los “medios de noticias falsas”. Sus partidarios no se inmutan cuando elogia a líderes como Orban, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin.

De pie entre casi dos docenas de banderas estadounidenses en una celebración del Día de la Independencia en Carolina del Sur en julio, Trump prometió represalias contra Biden y su familia.

“Se han quitado los guantes”, dijo. La multitud desató una ovación resonante.

Sus partidarios rugieron con aprobación cuando el magante llamó a los demócratas en Washington “un nido enfermo de gente que necesita ser limpiado, y limpiado de inmediato”.

Si bien la base de seguidores de Trump sigue firmemente apoyándolo, su regreso a la Casa Blanca puede decidirse por la forma en que los votantes indecisos y los republicanos moderados respondan a su enfoque. En 2020, esos electores arruinaron su candidatura en cinco estados clave en el campo de batalla y propinaron derrotas a los republicanos en las elecciones de mitad de período del año pasado y en las contiendas legislativas de este mes en Virginia.

Pero Trump y su equipo se han sentido energizados por las señales de que esos votantes hasta ahora parecen estar más abiertos a su campaña de 2024. Una encuesta reciente del New York Times y Siena College encontró que Trump supera a Biden en cinco de los estados más competitivos.

Biden ha tratado a menudo de presentar al ex presidente como un extremista, diciendo recientemente que Trump estaba usando un lenguaje que “hace eco de las mismas frases utilizadas en la Alemania nazi”. Biden también señaló los comentarios xenófobos que el magante hizo el mes pasado durante una entrevista con The National Pulse, un sitio web conservador, en los que dijo que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre” de Estados Unidos.

“Hay muchas razones para estar en contra de Donald Trump, pero maldita sea, él no debería ser presidente”, comentó Biden en un acto de recaudación de fondos en San Francisco.

Las preocupaciones sobre Trump se extienden a algunos republicanos, aunque son una minoría en el partido.

“Está aumentando absolutamente el asunto y es muy preocupante”, dijo el ex gobernador de Ohio John Kasich, quien se postuló para la nominación presidencial republicana en 2016 contra Trump. “Simplemente no hay límite para la ira y el odio en su retórica, y este tipo de atmósfera venenosa ha rebajado nuestros estándares y daña muchísimo a nuestro país”.