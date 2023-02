‘García Luna, traidor a México’

Associated Press | Manifestación afuera de la Corte Associated Press | César de Castro, abogado del ex fiscal mexicano, habla con la prensa

Nueva York— Genaro García Luna, alguna vez arquitecto y rostro público de la sangrienta guerra de México contra sus poderosos grupos criminales, fue condenado el martes en un tribunal de Nueva York por traicionar a su país y a sus colegas al recibir millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga que estaba destinado a perseguir. El veredicto de culpabilidad, que se produjo después de tres días de deliberación en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Brooklyn, representó una caída impresionante para García Luna, un ex oficial de la ley de mandíbula prominente que estaba tan enredado en el establecimiento de seguridad de su país que a menudo se le describía como el J. Edgar Hoover de México. PUBLICIDAD Mientras el juez Brian M. Cogan leía el veredicto, García Luna se quedó quieto y petrificado con sus abogados. Su esposa e hija, detrás de él en la sala del tribunal, tampoco mostraban emociones. El jurado llegó a su decisión después de escuchar el testimonio de media docena de narcotraficantes experimentados. Los miembros del jurado determinaron que García Luna había llevado una doble vida y estuvo secretamente en la nómina del grupo criminal más grande de México, el cártel de la droga de Sinaloa, casi todo el tiempo que dirigió el equivalente del FBI en el país y luego se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, un poderoso puesto a nivel de gabinete. Los mexicanos han sospechado durante mucho tiempo que los funcionarios del Gobierno en los más altos niveles de poder han estado aliados con los mismos mafiosos que durante décadas han infligido dolor y sufrimiento a su país, que a pesar de miles de millones de dólares y décadas de esfuerzos por parte de las fuerzas del orden público ha alcanzado nuevos niveles de violencia en los últimos años. Y para muchos en México, es difícil exagerar el espectáculo catártico de un hombre como García Luna declarado culpable de participar en lo que se conoce como una empresa criminal continua, cargo por el cual ahora enfrenta un mínimo de 10 años en prisión y una sentencia máxima de por vida. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se apresuró a aprovechar la noticia del veredicto, después de haber utilizado el juicio durante semanas como un garrote político contra el partido de oposición, al que García Luna sirvió durante más de una década mientras trabajaba con el ex presidente Felipe Calderón. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de López Obrador, tuiteó una púa dirigida a Calderón, a quien López Obrador ha acusado reiteradamente de corrupción. “García Luna es condenado por narcotráfico, crimen organizado y declaraciones falsas en Estados Unidos”, escribió Ramírez. “Ha llegado la justicia para el ex escudero de Felipe Calderón. Los crímenes contra nuestro pueblo nunca serán olvidados”. En Estados Unidos, la condena fue celebrada como una señal de victoria por parte de los fiscales federales que presentaron los cargos contra García Luna a fines de 2019, luego de años de susurros, rumores e investigaciones fallidas sobre sus vínculos con los traficantes. “García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días después de haber sido revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”, dijo en un comunicado Breon Peace, el fiscal federal en Brooklyn. En declaraciones a los periodistas fuera del juzgado, César de Castro, el principal abogado de García Luna, dijo que estaba decepcionado por el veredicto. “Después de muchos años de tratar de construir un caso contra García Luna con evidencia creíble y confiable, el Gobierno se vio obligado a conformarse con un caso construido sobre las espaldas de algunos de los criminales más notorios y despiadados para testificar en este juzgado”, dijo De Castro. Tradicionalmente, los casos antinarcóticos estadounidenses se han presentado contra los capos de los cárteles, como Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como ‘El Chapo’, quien fue condenado en el mismo tribunal de Brooklyn en 2019 por dirigir un vasto imperio criminal. Pero el veredicto de culpabilidad contra García Luna asestó un duro golpe a la corrupción sistémica en México que durante mucho tiempo ha instigado tanto el derramamiento de sangre gótico del narcotráfico como del flujo de drogas ilegales a través de la frontera. Desde el principio, el caso del gobierno contra García Luna fue algo menos que blindado, ya que carecía del vasto tesoro de mensajes de texto interceptados y conversaciones grabadas que utilizó para asegurar la condena de Guzmán. Los fiscales basaron su presentación contra García Luna casi en su totalidad en el testimonio de miembros del cártel que le contaron al jurado tanto sobre sus propios delitos como sobre cómo el acusado había recibido sobornos del Cártel de Sinaloa durante mucho tiempo. El primer testigo del Gobierno fue Sergio Villarreal Barragán, un corpulento ex oficial de Policía conocido como ‘El Grande’, quien el mes pasado le dijo al jurado que a principios de la década de 2000, García Luna se presentó en un almacén en el estado de Chiapas, en el Sur de México, para reclamar su parte de un negocio de drogas: más de 14 millones de dólares en efectivo. El último testigo que llamaron los fiscales fue Jesús Zambada García, hermano del socio comercial de Guzmán, Ismael Zambada García. Haciéndose eco de lo que dijo durante el juicio de Guzmán, Zambada testificó que personalmente empacó millones de dólares en dos bolsas deportivas que le fueron entregadas a García Luna en el restaurante Champs Elysées en la Ciudad de México poco después de convertirse en secretario de Seguridad Pública del país. Aunque la evidencia sobre corrupción fue fundamental para el caso de la Fiscalía, las hojas de veredicto del jurado nunca mencionaron palabras como “soborno” o “corrupción”. Técnicamente, el panel condenó a García Luna por conspiración para el tráfico de drogas y el cargo de delincuencia organizada. Pese a todos los detalles que reveló el juicio sobre el tráfico de drogas en México –asesinatos sangrientos, descripciones de grandes cargamentos de drogas y una referencia a un gato blanco llamado Cocaína–, rara vez surgió un tema: lo que sabían los funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de García Luna con el cártel en un momento en que trabajaba de cerca con los agentes del orden de los Estados Unidos en México y se reunía con importantes figuras políticas como el ex fiscal general Eric Holder y Hillary Rodham Clinton, la ex secretaria de Estado. El juicio planteó algunas preguntas tentadoras, pero no concluyentes, sobre otros altos funcionarios en México, incluidos Calderón y López Obrador, el actual presidente. Edgar Veytia, ex fiscal general del estado de Nayarit, en la costa del Pacífico, testificó el 7 de febrero que el gobernador de Nayarit le había dicho una vez que había asistido a una reunión con Calderón y García Luna, donde ambos le indicaron que ayudara a 'El Chapo' en un batalla intestina contra rivales de su cártel. Calderón inmediatamente publicó un airado mensaje en Twitter, negando las "declaraciones absurdas" de Veytia. Una semana después, el abogado de García Luna le preguntó a Zambada si alguna vez había pagado un soborno de $7 millones a un colaborador cercano de López Obrador durante una campaña presidencial, acusación que Zambada negó, contradiciendo su propio testimonio en el juicio de Guzmán. Pero la negación podría haberse basado en una pregunta confusa resultante de un error menor en las notas de las entrevistas de Zambada con los fiscales estadounidenses.