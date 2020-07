Gana veterano de guerra batalla al coronavirus

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Miguel Banda, veterano de la Segunda Guerra Mundial de 92 años de edad

Un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 92 años de edad no se dejó vencer tras el contagio del temido coronavirus y le gana la batalla al lograr una estupenda recuperación.

De acuerdo a los testimonios de su familia, Miguel Banda, quien aún se encuentra hospitalizado, ha salido airoso de cada uno de los estudios que le han sido practicados, su recuperación ha sido paulatina pero el excombatiente de los campos bélicos de Europa y Corea aún sigue en pie de guerra. Es por esto que sus familiares ahora celebran su fortaleza y el buen estado de salud de su líder.

“Mi papá supera muchas cosas, él va progresando muy bien. Esta mañana fui al hospital y me dijeron que va muy bien“, dijo Bernadette Banda-Cole, hija de quien alcanzara el grado de sargento y originario de Chihuahua pero naturalizado estadounidense.

“Es muy resistente a las enfermedades, de hecho nunca había ingresado a un hospital por enfermedad, excepto una vez que sufrió una caída pero de ahí en más es un hombre sano y prácticamente es la primera vez que es internado”.

La noticia difundida a través de los medios de comunicación causó alegría entre la comunidad, la cual se solidarizó con la familia Banda al tener entre sus miembros a un ‘roble’.

Y es que de acuerdo con las autoridades de Salud, las personas de la tercera edad son las más vulnerables ante un ataque de este virus categorizado como mortal desde que apareció en la ciudad de Wuhan, China y se expandió por todo el mundo.

Sin embargo, casos como éste, son un ejemplo de que con buena salud y un organismo sano y fuerte es muy difícil que una enfermedad o un virus como éste le hagan daño a su organismo.

De acuerdo a su familia, desde el día que lo diagnosticaron como un caso positivo de coronavirus mantuvieron una actitud positiva porque sabían que el ex militar saldría victorioso de la enfermedad.

“Sólo estamos esperando que vuelva a casa, y podemos decir: ¡Sí se pudo”, dijo Banda-Cole al considerarlo como un gran peleador que se fogueó en los campos de batalla y también un brillante estratega de peleas en los cuadriláteros locales como ex entrenador de boxeo.

Ella, al igual que sus cuatro hermanos, sabe que esta es una pelea a muerte en la que sabían con seguridad que podía ganar al considerarlo como un luchador de toda su vida desde que llegó a este país y se enlistó en la Armada norteamericana.

Miguel Banda, o ‘Grampy’, como le dicen en su familia, es un hombre dócil y suave por fuera pero por dentro, tiene el corazón de un león, de un guerrero que nunca retrocede ante los desafíos más difíciles de la vida, narran sus seres queridos residentes de El Paso y Las Vegas.

Cuentan que al enterarse del dictamen médico, en el cual se les notificó que había resultado positivo a la prueba del coronavirus, los invadió la tristeza y el miedo al sólo pensar que su padre podría morir en el hospital y no poder verlo nunca más.

“No imaginé que los últimos días de mi padre estuviera donde no podía verlo”, dijo visiblemente consternada y ausente al recordar la restricción de visitas en el hospital debido a la emergencia sanitaria que prevalece en el Condado de El Paso. “A veces me siento deprimida por no poder verlo y atenderlo personalmente”, dijo Bernadette, de profesión enfermera.

Para la familia el amor, el apoyo y una fuerte voluntad de lucha es lo que ayudó a Miguel a salir adelante de su enfermedad, ante la cual muchos han perdido la batalla al no resistir los embates del letal virus.

“Lo único que les puedo decir a las personas que atraviesan por esta enfermedad es que tengan fe en Dios, que Dios es muy poderoso y muy bueno y si Él ve a una persona de fe como mi padre, Él va a cuidar a todos”, comentó tras asegurar que una vez que sea dado de alta lo llevará a su casa si no lo reciben en el centro de asistencia para adultos donde estaba.

Investigadores han descubierto que los adultos mayores son particularmente susceptibles a las enfermedades respiratorias que pueden causar neumonía y otros síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria, en especial a los que padecen enfermedades subyacentes.

El sector médico dice que esto es típico de los coronavirus, una familia de virus que incluye los brotes del SARS y, actualmente, del MERS, al igual que otros virus respiratorios, como la gripe estacional.

No obstante y después de que el veterano de guerra ha superado poco a poco la enfermedad, su hija Bernadette dice que su padre es una fuente de inspiración para todos.

A través de las redes sociales los comentarios de alegría y de felicitaciones a la familia han estado a la orden del día, y gustosos celebran que Miguel al igual que otras personas en sus 90s –que sólo tienen una tasa de recuperación del 31 por ciento– haya sido una de las que se recuperan. “Miguel nos está dando a todos un poco de esperanza”.

jtorres@diariousa.com