Gana Henry Cuéllar elección primaria

Austin, Texas— Un recuento en Texas confirmó al representante demócrata Henry Cuellar como el ganador ayer martes de su carrera primaria contra la retadora progresista Jessica Cisneros, quien había quedado atrás por menos de 200 votos luego de una segunda vuelta en mayo.

Cuéllar, congresista durante nueve mandatos, derrotó a Cisneros por 289 votos, según los resultados del conteo anunciados por el Partido Demócrata de Texas.

The Associated Press no había declarado previamente un ganador en la carrera porque había estado demasiado reñidas.

Es la segunda vez que Cisneros, una abogada de inmigración de 29 años que una vez hizo una pasantía para Cuéllar, pierde un desafío ante su ex jefe, cuyo historial moderado a lo largo de la frontera Sur de Texas, fuertemente hispana, lo ha alineado en ocasiones con los republicanos en temas incluyendo el aborto y las armas.

Esta vez, Cisneros estuvo aún más cerca que en 2020, cuando perdió por 4 puntos porcentuales detrás del apoyo nacional de los líderes progresistas del partido, incluidos los senadores Bernie Sanders de Vermont y Elizabeth Warren de Massachusetts. La respaldaron nuevamente en la revancha junto con los grupos a favor del derecho al aborto que se lanzaron a la carrera cuando la Corte Suprema de EU señaló que podría anular el fallo Roe vs. Wade.

El congresista es uno de los últimos demócratas en contra del aborto en el Congreso y también se ha opuesto al partido durante años por su apoyo al derecho a portar armas y una postura más dura sobre la inmigración. Pero aún mantuvo el apoyo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el liderazgo demócrata.

Cuéllar se enfrentará a la republicana Cassy García en noviembre en un distrito que sigue siendo favorable a los demócratas.