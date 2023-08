Gana Fiscalía a Trump: juicio será el 4 de marzo

The New York Times | El ex mandatario al llegar a Atlanta

Una jueza federal fijó ayer lunes el 4 de marzo de 2024 como fecha del juicio en el procesamiento del ex presidente Donald Trump acusado de conspirar para revertir las elecciones de 2020, rechazando la propuesta de Trump de posponerlas hasta 2026. La decisión de la jueza Tanya Chutkan de iniciar el juicio el 4 de marzo representó una temprana victoria para los fiscales, que habían pedido que el juicio comenzara el 2 de enero. Pero potencialmente puso el proceso en conflicto con los otros tres juicios que enfrenta Trump, lo que subraya las extraordinarias complejidades de su situación jurídica y el cruce de las acusaciones con su campaña para regresar a la Casa Blanca. La fecha del 4 de marzo fijada por Chutkan para el caso de las elecciones federales en una audiencia en la Corte de Distrito de Estados Unidos en Washington es el día antes del Súper Martes, cuando 15 estados están programados para celebrar primarias o caucus republicanos. La fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Georgia, propuso llevar a Trump a juicio por cargos de manipulación de las elecciones en ese estado también el 4 de marzo. Otro caso, en la ciudad de Nueva York, en el que Trump ha sido acusado de más de 30 delitos graves relacionados con el pago de dinero a una actriz porno en el período previo a las elecciones de 2016, está programado para ir a juicio el 25 de marzo. Y si el juicio en Washington dura más de 11 semanas, podría chocar con el otro juicio federal de Trump, acusado de retener ilegalmente documentos clasificados después de que dejó el cargo y de obstruir los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos. Está previsto que el juicio comience en Florida a finales de mayo. Chutkan dijo que si bien entendía que Trump tenía otras fechas de juicio programadas para el próximo año y, al mismo tiempo, se postulaba para el cargo más alto del país, no iba a permitir que la intersección de sus problemas legales y su campaña política se interpusieran en su camino de fijar una fecha. “El señor Trump, como cualquier acusado, tendrá que hacer que la fecha del juicio funcione independientemente de su calendario”, dijo Chutkan, y agregó que “hay un interés social en un juicio rápido”. Si bien Chutkan señaló que había hablado con el juez del caso de Nueva York, no estaba claro cómo los jueces, fiscales y equipos de defensa abordarían el problema de programar cuatro juicios penales el próximo año mientras Trump está haciendo campaña. Trump dijo en una publicación en las redes sociales que apelaría la decisión de programación de Chutkan, aunque no estaba claro qué motivos podría citar. El ex presidente no ha ocultado en conversaciones con sus asistentes que le gustaría resolver sus problemas legales singularmente complicados ganando las elecciones. Si cualquiera de sus dos juicios federales se retrasa hasta después de la contienda y Trump prevalece, podría intentar indultarse a sí mismo después de asumir el cargo o hacer que su fiscal general desestime los asuntos por completo. En declaraciones desde el tribunal, Chutkan, quien fue designada por el presidente Barack Obama, desestimó los argumentos de los abogados de Trump que necesitaban hasta abril de 2026 para prepararse para el juicio, dada la voluminosa cantidad de pruebas que tendrán que resolver. Ese período prolongado, dijo el juez, fue “mucho más allá de lo necesario” para prepararse incluso para un juicio de esta magnitud. Como parte de la audiencia del lunes, John Lauro, abogado de Trump, anticipó algunos de los argumentos de su defensa, identificando varias mociones que él y su colega, Todd Blanche, planeaban presentar en nombre de Trump. Lauro dijo que podría presentar una moción tan pronto como la próxima semana argumentando que Trump era inmune a los cargos, dado que la acusación en su contra cubre un período cuando servía como comandante en jefe de la nación. Lauro también dijo que estaba considerando atacar los cargos con un movimiento de procesamiento selectivo. Esa moción, dijo, argumentaría que la acusación de interferencia electoral de Trump, presentada por un fiscal especial designado por la administración Biden, había sido presentada al menos en parte como represalia por la investigación federal de Hunter Biden –el hijo del presidente Joe Biden–, que comenzó en serio durante la administración Trump. Además, Lauro le dijo a Chutkan que planeaba impugnar cada uno de los tres cargos de conspiración en la acusación presentada contra Trump a principios de este mes por la oficina del fiscal especial, Jack Smith. Esos cargos acusan a Trump de conspirar para defraudar a Estados Unidos, interrumpir la certificación de las elecciones en una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021 y privar a las personas del derecho a que se cuente su voto. "En nuestra opinión, se trata de una persecución política", dijo Lauro. Aun así, las cuestiones relacionadas con el calendario del juicio ocuparon un lugar central en la audiencia de 90 minutos, a la que asistió Smith. Los fiscales que trabajan para Smith han dicho en documentos judiciales que el Gobierno podría tardar de cuatro a seis semanas en presentar su caso al juez, y los abogados de Trump estiman una cantidad de tiempo aproximadamente similar.