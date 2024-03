Gana El Paso round a ley antiinmigrante

Como una gran victoria de las comunidades fronterizas fue calificada por funcionarios electos y líderes defensores de los migrantes, la decisión del juez federal del Distrito Oeste de Texas, David Ezra, quien el jueves y a menos de una semana de su entrada en vigor, dictó la orden judicial para que la ley estatal SB 4 fuera aplazada por considerar que entraba en conflicto con la autoridad federal.

El bloqueo a la controvertida ley, promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, a decir de los manifestantes, es un proyecto de ley inconstitucional, racista y de supremacía blanca que permitiría a las fuerzas del orden locales y estatales arrestar, detener y deportar a personas sospechosas de haber entrado a Texas desde otro país sin autorización federal.

El juez Ezra sopesó la iniciativa y se inclinó en el sentido de que aplicar las leyes migratorias es prerrogativa de Estados Unidos por lo que decidió poner en suspenso el precepto legal para que no entrará en vigor el 5 de marzo.

“La decisión de hoy de bloquear temporalmente la entrada en vigor del Proyecto de Ley Senatorial 4 (SB 4) en Texas es una gran victoria para nuestras comunidades”, afirmó el senador estatal César Blanco, tras enterarse del dictamen.

Apuntó que el SB 4 elude las regulaciones federales de inmigración y asilo y le costará a nuestras comunidades millones de dólares y no hace nada para resolver la crisis humanitaria que ocurre en nuestra frontera.

En ese sentido indicó que continuará pidiendo al Congreso que apruebe una reforma migratoria integral y se oponga a la legislación que criminaliza y deshumaniza a las familias que buscan una vida mejor.

Él, al igual que líderes locales de numerosas organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes, celebró la decisión.

“Estoy de acuerdo con el juez, al igual que varios juristas, defensores y residentes fronterizos”, dijo visiblemente contenta la congresista federal Verónica Escobar después del fallo.

Y concluyó: “Sabemos que lo que el gobernador Greg Abbott estaba tratando de hacer no sólo era inmoral, sino también inconstitucional”.

Domingo García, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización activista más antigua en los Estados Unidos, de igual modo elogió la decisión.

En diciembre, la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas interpusieron una demanda contra Texas en nombre del Condado de El Paso y dos organizaciones de derechos de los inmigrantes: Las Americas Immigrant Advocacy Center, con sede en El Paso, y American Gateways, con sede en Austin, sobre la nueva ley estatal.

En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también presentó su demanda contra Texas. Desde entonces, las demandas se han combinado.

Durante una audiencia judicial el 15 de febrero en Austin, el Departamento de Justicia argumentó que la SB 4 es inconstitucional porque los tribunales han dictaminado que la inmigración cae únicamente bajo la autoridad del Gobierno federal.

De acuerdo a los abogados, el fallo del tribunal federal en Austin, detiene la implementación de la SB 4 que permitiría a los agentes de Policía arrestar y expulsar a migrantes, significando un triunfo para la administración Biden que había argumentado que la nueva ley estatal violaba los estatutos federales y la Constitución de Estados Unidos.

La ley de Texas debía entrar en vigor el 5 de marzo, pero ahora quedará en suspenso a medida que avance el caso. Al otorgar una orden judicial preliminar, el juez Ezra, designado para el cargo por el entonces presidente Ronald Reagan, señaló que era probable que el Gobierno federal eventualmente ganará por los méritos.

Sin embargo es probable que el gobernador Greg Abbott, que a decir del Gobierno federal, ha actuado agresivamente durante los últimos tres años para crear un sistema estatal de vigilancia fronteriza, apele la decisión.

Para David Stout, comisionado del Condado de El Paso por el Precinto 2, la llegada de migrantes a este país requiere coordinación local, estatal y federal, pero el gobernador de Texas y sus seguidores están más interesados en la política que en dar solución.

“SB 4 es un ejemplo; más de una persona ha observado que se trata menos de una ley procesable que de una declaración política, destinada a ser desestimada. En términos más generales, seguimos luchando con las mentiras que el gobernador Abbott y otros impulsan sobre los migrantes”.

Agregó que en la medida en que existe una “crisis” migratoria, ésta es en gran medida fabricada por las acciones del gobernador y de quienes siguen su ejemplo.

Una vez más, gestionar la inmigración no es nada que los estadounidenses no hayan hecho antes y no puedan hacer ahora, dijo tras recalcar que el pueblo estadounidense es acogedor.

“Con el tiempo, obtendremos la reforma de la política de inmigración que necesitamos para crear más vías legales y gestionar más eficazmente la frontera, como la Ley de Dignidad, y aquellos detrás de políticas de odio como la SB 4 perderán”, puntualizó.

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) aplaudió a la American Civil Liberties Union of Texas y a Texas Civil Rights Project, quienes desafiaron estos esfuerzos en la Corte en nombre del Condado de El Paso, Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways, y miles de residentes fronterizos.

Desde el principio, BNHR y el Proyecto Organizativo Frontera Texas (FTOP) entendieron muy claramente que el SB 4 era un intento inconstitucional de usurpar los poderes federales de inmigración, criminalizar en masa a la gente de color, y ampliar aún más la agenda supremacista blanca del gobernador Abbott en Texas”, dijo Fernando García, director ejecutivo de la organización.

Además, agregó, “aplaudimos los valientes esfuerzos de más de 40 organizaciones en todo el estado que han movilizado activamente a sus comunidades contra la inconstitucional Ley 4 del Senado y la ilegal Operación Estrella Solitaria (OLS) a través de la Campaña ‘Nosotros Resistiremos’ (We Will Resist)”.

Los activistas coincidieron que aunque esperan que el Estado de Texas apele, es un momento de celebrar la victoria y sobre todo asegurarse de que las comunidades y sus esfuerzos de resistencia se intensifiquen para garantizar que, en todo Texas, los residentes vulnerables y las comunidades en riesgo reciban educación sobre sus derechos humanos y constitucionales.

García dijo que la lucha sigue y que el trabajo no cederá hasta que la ‘ilegal’ Operación Estrella Solitaria del gobernador Abbott y su continua cruzada contra los residentes fronterizos, las personas de color, los refugiados y los solicitantes de asilo sea derrotada.

