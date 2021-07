Gana concurso de español y no es su lengua materna

A lo largo del tiempo la región de El Paso se ha distinguido por la riqueza de su diversidad étnica, y como muestra Marium Zahra, estudiante de séptimo grado de la Young Women’s Academy, conquistó el primer lugar en el Concurso Nacional de Ortografía en Español (Spelling Bee), a pesar de que el idioma de Cervantes no es su lengua materna.

“Siempre he tenido buena memoria y siempre me ha interesado mucho el lenguaje; quizás por eso el español es mi cuarto idioma después del inglés, punjabi y urdu”, dijo la joven paseña, orgullosa de sus raíces del Medio Oriente, y que el sábado pasado conquistó el título como la mejor estudiante del país en cuanto a conocimientos ortográficas del idioma español.

Tras coronarse como la campeona regional del Spanish Speeling Bee, Marium logró la proeza el sábado pasado al destacar en la competencia que se llevó a cabo por medio de una videoconferencia en línea, y entre sus primeros pensamientos destacó la ayuda de sus maestros y familia para cumplir la meta.

“Acabo de ganar el Concurso Nacional de Ortografía en Español, gracias por todo el apoyo, a mi maestro el Sr. Arriaga y a mi mamá por toda la ayuda para estudiar”, publicó Marium en su cuenta personal de Twitter.

La campeona del Concurso Regional de Ortografía de El Paso del 2021, estuvo trabajando arduamente en preparación del Concurso Nacional de Ortografía Scrips, que este año se modificó para permitir sólo 10 lugares para la transmisión en vivo debido a la pandemia.

“¡Valió la pena!” dijo Marium tras ser declarada ganadora, tras una preparación que fue a conciencia para asegurar el éxito.

“Fue difícil estudiar 4 mil palabras en una semana, pero estaba muy decidida a ganar, así que puse todo el trabajo en la preparación junto a mi mamá. ¡Valió la pena!”, sostuvo Marium.

Además de una memoria privilegiada, la dedicación de Marium fue clave para su éxito, así como su perseverancia.

“Estaba realmente decidida a ganar el concurso de ortografía en español desde el año pasado, ya que comencé a participar desde cuarto grado cuando obtuve el tercer lugar en mi escuela”, rememoró la campeona nacional.

“En quinto grado, logré quedar en segundo lugar en la competencia del Distrito. Sólo quería llevar todo hasta el final en español, y lo mismo para el inglés cuando ocupé el segundo lugar en mi escuela en quinto grado y nuevamente en sexto grado. Entonces, este año, tenía que ganar”, sostuvo.

El triunfo de Marium no es una casualidad, ya que ella es una estudiante sobresaliente con propensión a las palabras. Este año no sólo emergió como campeona en el concurso de inglés, sino que también ganó el concurso de ortografía en español de EPISD del año pasado.

“Siempre he tenido buena memoria y siempre me ha interesado mucho el lenguaje”, dijo la estudiante que aspira a ingresar a una universidad de prestigio, una vez terminados sus estudios de preparatoria, gracias a los buenos grados que consigue en otras ramas educativas.

La joven Marium Zahra ganó en la víspera el primer lugar en la Feria de Ciencias de la ciudad en Ciencias Sociales y del Comportamiento, lo que le permitió pasar a la Feria de Ciencias del Estado dos veces consecutivas.

También logró el tercer lugar en toda la categoría de Ciencias de la Vida y el Premio de la Fuerza Aérea por Proyecto Destacado en Ciencias, además de ser nominada al Broadcom Master de la Sociedad por la Ciencia, de ganar el Festival de Cine Digital y avanzar a las finales del Concurso de Video “Cuida a Texas”.

Definida por sí misma como poeta y artista, Marium sumó a sus reconocimientos el segundo lugar en el Concurso del Día Nacional de la Historia, con un trabajo que fue publicado en el “Celebrating Art Journal”.

Los logros no quedan ahí para la estudiante paseña, quien destaca en su equipo de voleibol, además de ser presidenta del Consejo de Estudiantes, de estar en el cuadro de honor A, y de aplicarse con clases preparatorias para llegar a alguna universidad de la Ivy League con créditos acumulados.

Sin embargo, no todo es dedicación a los libros y las reglas ortográficas, ya que su mente se ocupa en tener otro tipo de aficiones para mantener su mente ágil y fresca.

“Mi familia y yo jugamos torneos de ajedrez para mantener nuestro cerebro funcionando. Me he vuelto extremadamente buena en el ajedrez y he ganado casi todos los juegos”, sostuvo.

La motivación se centra en la gran competitividad que la estudiante tiene ante los retos académicos y extracurriculares, incluso durante la cuarentena.

“Siento que soy una persona muy competitiva y competir siempre me hace sentir increíble. He participado en muchos concursos de becas que aún no se han anunciado. Mi familia siempre se ha destacado en todo, así que ver a mis hermanas siempre me motiva.

“Estoy muy agradecida con mi familia por todo lo que han hecho en mi vida. Espero que ellos y todo El Paso se sientan orgullosos”, afirmó.