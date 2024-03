Gana Butler primarias demócratas para comisionado del condado

Jackie Arroyo Butler ganó la nominación demócrata para el puesto de comisionado del condado de El Paso en el Precinto 1 con el 58% de los votos.

Su oponente Pete Faraone recibió el 42%.

En la carrera por el Precinto 3 para comisionado del condado, la titular demócrata Iliana Holguín fue reelegida para un segundo mandato ya que no hay oponente republicano. Recibió el 77% de los votos. Su oponente Virginia Rodríguez obtuvo el 23%.

Butler se dirigirá a las elecciones generales del 5 de noviembre para enfrentarse a la candidata republicana Claudia Rodríguez, ex miembro del Concejo Municipal de El Paso, y al libertario Ryan Woodcraft, ex suboficial jefe del ejército de EU. Tanto Rodríguez como Woodcraft se presentaron sin oposición en sus respectivos partidos.

Butler, de 37 años, es asesora principal de políticas del comisionado del condado del Precinto 1, Carlos León. Recaudó alrededor de $75,000 a lo largo de su campaña, y las donaciones provinieron de destacados líderes empresariales y desarrolladores, incluidos Woody y Gayle Hunt, Raymond Palacios, Carlos y James Bombach, Douglas Schwartz y Kelly Tomblin. El comisionado del condado León, así como los representantes de Texas Joe Moody y Mary González también contribuyeron a su campaña.

Faraone, de 44 años, un oficial de detención retirado de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, recaudó más de $42,000 en su campaña para el puesto. Sus donaciones más grandes fueron $15,000 cada una de la Asociación de Oficiales del Sheriff de El Paso y el PAC de Oficiales de la Policía Municipal de El Paso. La comisionada del condado Holguín también contribuyó a la campaña de Faraone.

El ganador de la carrera por el Precinto 1 representará a Far East El Paso y el área de Montana Vista.

Holguín, de 47 años, es una abogada de inmigración cuyo Precinto 3 abarca partes del East Side, Horizon City y el Lower Valley hacia el Este hasta Socorro, San Elizario, Clint, Fabens y Tornillo.

En el Precinto 3, Holguín recaudó más de $60,000 en contribuciones políticas, según sus informes de finanzas de campaña desde el 15 de julio. Sus donaciones más grandes provinieron de la Asociación de Oficiales del Sheriff del Condado de El Paso. El concejal de la ciudad Brian Kennedy, líderes empresariales de El Paso como Stanley Jobe y el PAC de Oficiales de la Policía Municipal de El Paso también donaron a su campaña.

Virginia Rodríguez no respondió a múltiples solicitudes de entrevistas de El Paso Matters y no entregó un cuestionario para la guía para votantes de El Paso Matters. Sus informes financieros de campaña mostraron que no recibió ninguna donación.