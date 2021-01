Gana Abbott: levantan limitación a restaurantes

Armando Vela/El Diario de El Paso / Cierre temprano desató polémica

Los restaurantes de El Paso podrán operar en su horario habitual a partir del sábado 2 de enero, una vez que la Corte Suprema de Texas avaló extender los horarios de este tipo de establecimientos en Austin, situación que aprovechó el alcalde Dee Margo para anunciar la enmienda de la directiva de emergencia que previamente impuso Ricardo Samaniego, juez del Condado.

“A la luz de la orden de la Corte Suprema de Texas contra la Ciudad de Austin y el Condado de Travis, y los alegatos enmendados presentados contra el Condado de El Paso por el fiscal general de Texas, anulé la orden de cerrar el servicio de comedor en los restaurantes a las 10:00 pm”, dijo el alcalde Margo en un comunicado.

“Nuestros casos activos, hospitalizaciones y tasa de TSA (Servicio en Área de Trauma) han seguido disminuyendo, pero todos debemos seguir usando mascarillas y mantener el distanciamiento social para evitar un aumento en los casos, especialmente mientras estamos en el proceso de distribución de la vacuna”, agregó el alcalde Margo, quien semanas atrás se había mostrado contrario a la iniciativa del Condado de El Paso.

Horas más tarde Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, anunció la segunda enmienda a su orden, acatando el dictamen de la Corte Suprema de Texas, que va acorde a la orden girada por el gobernador Greg Abbott.

“Anoche, la Corte Suprema de Texas emitió una orden que impide temporalmente que el Condado de Travis y la ciudad de Austin impongan restricciones al servicio de comidas. La Enmienda 2 tiene la intención de alinearse con la Orden Ejecutiva GA-32 del gobernador Abbott; todas las demás disposiciones de la Orden No. 15 del juez del Condado y la Enmienda 1 a la Orden No. 15 permanecerán en pleno vigor y efecto”, anunció el Condado de El Paso la tarde del sábado.

El fallo de la Corte Suprema de Texas fue contrario al deseo del gobierno de Austin y del Condado de Travis, que buscaban imponer un toque de queda similar al que estaba vigente en El Paso, pero tal iniciativa fue desechada el viernes por la Corte Suprema.

Dicho dictamen invalidó en consecuencia la medida implementada en el Condado de El Paso, que estableció un toque de queda en Navidad y Año Nuevo para evitar la propagación de Covid-19 en la región.

“El Condado de El Paso continúa experimentando casos positivos de Covid-19 y dichas órdenes en todo el condado están destinadas a servir como una herramienta aplicable para reducir la propagación de Covid-19 en la comunidad”, destaca el comunicado signado por el juez Samaniego.

“En gran parte debido a tales órdenes, El Paso ha experimentado una ligera disminución en su tasa de positividad promedio de 7 días de 14.46 por ciento el 24 de noviembre del 2020, a 8.94 por ciento el 2 de enero de 2021”, subraya el Condado de El Paso.

Mantienen medidas

Cabe mencionar que aunque los horarios de cierre se extenderán para los restaurantes, esta enmienda mantiene el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el cupo limitado al 50 por ciento de aforo en los restaurantes, y que dicha medida no ampara a los bares.

La Orden No. 15 del juez del Condado muestra enmiendas en la Sección 10, respecto a las Restricciones y Responsabilidades Comerciales, que consigna en su párrafo 11 lo siguiente:

“Todos los servicios de comida al interior de los restaurantes, que incluyen el servicio al aire libre, como en un patio o área de asientos similar, SE RECOMIENDAN Y RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE que finalicen el servicio en persona a las 10:00 p.m.”, destaca la nueva enmienda.

“Después de las 10:00 p.m. los restaurantes están ENCARECIDAMENTE URGIDOS Y RECOMENDADOS a operar a través de comida para llevar y drive-thru (ventanilla) sólo hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

A pesar del dictamen de la Corte Suprema de Texas, el Condado de El Paso “recomienda encarecidamente (sic) a todos los restaurantes a que ofrezcan sólo servicios en la acera o para llevar” después de las 10 de la noche, aunque legalmente pueden hacerlo en su horario habitual.

“La Segunda Enmienda a la Orden No. 15 entrará en vigor inmediatamente… la Orden del juez del Condado No. 15 del 24 de noviembre de 2020 y la Primera enmienda a la Orden del juez del Condado No. 15 emitida el 16 de diciembre de 2020, permanecerán en pleno vigor y efecto a menos que sean reemplazadas por una disposición contradictoria en este documento o por el Estado, o ley u orden federal”, consignó el Condado de El Paso.

“Nuestra comunidad finalmente está en el camino correcto; pero este no es el momento de hacer cambios que pueden conducir a otro pico”, afirmó el juez Samaniego.

“Realmente necesitamos seguir adhiriéndonos al espíritu de la Orden del Condado hasta mediados de enero, cuando los números, no nuestras suposiciones, determinarán los próximos pasos”, suscribió el demócrata Samaniego, quien ha experimentado oposición del alcalde Dee Margo, de filiación republicana –aunque su puesto es apartidista–, quien se encuentra en los últimos días de su gestión.

“A pesar de los mensajes contradictorios y las limitaciones del Estado, tengo fe en que nuestra comunidad empresarial continuará haciendo todo lo que esté a su alcance para salvar vidas en El Paso”, suscribió Samaniego.

“Insto a los miembros de la comunidad a que visiten los restaurantes de El Paso para llevar y entregar sólo porque necesitamos seguir apoyando a nuestros restaurantes”, afirmó Samaniego.

Hay que recordar que el próximo martes el alcalde electo Oscar Leeser (demócrata) asumirá su cargo al frente del gobierno de la ciudad de El Paso.

“El alcalde Leeser sabe muy bien lo que estamos haciendo, estamos en comunicación directa, y sobre todo porque el alcalde entrante está sensible sobre el tema por la muerte de su mamá y su hermano a causa de Covid-19”, afirmó Samaniego.

