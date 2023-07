Galería: Desbordan patriotismo en desfiles del 4 de Julio

Las altas temperaturas de casi tres dígitos no impidieron que miles de paseños acudieron a los desfiles conmemorativos programados para festejar el Día de la Independencia ayer martes en la ciudad, y tanto en el este como el oeste disfrutaron del fervor patrio.

Cientos de personas, algunas a bordo de vistosos y coloridos carros alegóricos y otros a pie marcharon orgullosos por las diversas calles de la ciudad. Las calles Mesa y Shadow Mountain, en el lado Oeste, y Montwood y Yarbrough, en el lado Este, fueron tapizadas con los colores nacionales y banderas.

“¡Feliz 4 de Julio! fueron las expresiones que cada uno de los participantes en la cabalgata desearon a los asistentes, que ansiosos esperaban el paso de cada uno de estos.

Los dos desfiles, que son una tradición en la ciudad, tuvieron una nutrida asistencia informaron representantes de ambas asociaciones: Club Rotario y Club de Leones, organizadores de cada una de estas muestras.

El escuadrón de motociclistas del Departamento de Policía de El Paso -EPPD- fue el encargado de abrir la parada y atrás de ellos siguieron agrupaciones escolares, altruistas, deportivas, charras y contingentes de automovilistas amantes de los carros clásicos, antiguos y modernos.

“Muy bonito el desfile, me gusta mucho y siempre me hace recordar mi niñez. Ahora me toca traer a mis hijos para que disfruten también, dijo Angélica Ibañez, madre de Elizabeth, Katherine y Ricardo, quien asiste a la celebración del este a pesar que vive al otro extremo de la ciudad. “Como me crié aquí pues siempre vengo aquí. Este es mi barrio”

Ella, al igual que muchos asistentes arribó desde temprana hora para poder asegurar un buen lugar y tener la mejor vista para admirar a los participantes, sobre todo a los hombres y mujeres montados en sus caballos.

Otros llegaron aún más temprano para tener tiempo de instalar las carpas con el fin de protegerse de los rayos del sol.

A lo largo de estas avenidas, las cuales fueron cerradas al tráfico vehicular durante al menos dos horas, elementos del Departamento de Policía custodiaban el evento para garantizar la seguridad de los asistentes. No se registró ningún incidente.

Entre los contingentes también asistieron funcionarios electos como la alcaldesa de San Elizario, Isela Reyes, la comisionada del Precinto 3 Iliana Holguín y los representantes de la Ciudad Cassandra Hernández y Henry Rivera de los Distritos 3 y 7 respectivamente.

Uno de los contingentes más vitoreados fue el de los veteranos, quienes saludaron con emoción a la concurrencia.

“Es para mí siempre un orgullo ver a estos ‘señorones’ que defendieron al país a costa de su propia vida. Hoy honramos a esos hombres y mujeres que nos dieron libertad”, dijo Salvador Aguilar mientras seguía el carruaje donde viajaban los ex combatientes de San Elizario, Texas.

Por su parte Gloria Avila, un ama de casa que acudió con toda su familia a disfrutar el desfile dijo que ya era hora de disfrutar este tipo de espectáculos después de haber permanecido encerradas a causa de la pandemia.

Gloria Diaz, dirigente del Club de Leones Paso del Norte, manifestó que en este 46 Aniversario se registró una copiosa participación de las diversas agrupaciones que quisieron participar.

“Hoy tuvimos un desfile muy largo, pero muy atractivo para los asistentes porque tuvimos de todo un poco”, dijo la líder del Club de Leones, al término de la festividad que inició en las inmediaciones de Hanks HS y concluyó en el parque Album.

“Este desfile significa la representación de todos los americanos, de que todos somos iguales, y venimos a celebrar que somos un país fuerte, unido y libre”. dijo Laura Cervantes Nájera, quien asistió a celebrar en familia la fecha especial.

“Hoy estuvo muy suave y muy largo, eso me gusto” dijo a su vez José Nájera, mientras recogía unos dulces lanzados desde los carros alegóricos.

La Banda de Guerra de Americas HS y porristas de Irvin HS fueron otra de las agrupaciones que al igual que otras instituciones civiles y escolares cautivaron a los presentes.

