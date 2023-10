Futuro de parques en El Paso, a votación estatal

Los votantes de Texas, no sólo los paseños, decidirán si los residentes locales deciden si aprueban las emisiones de bonos para el desarrollo de futuros parques en áreas no incorporadas al condado de El Paso. Actualmente, la mayoría de los parques nuevos en las áreas no incorporadas son construidos por los desarrolladores, quienes trasladan los costos a los compradores de viviendas.

La boleta de las elecciones generales del 7 de noviembre, que presenta 14 propuestas destinadas a enmendar la Constitución de Texas, incluye la Propuesta 11, que se refiere únicamente a El Paso.

No está claro por qué el condado de El Paso no fue incluido en la enmienda de 2003. Una enmienda constitucional similar a la Proposición 11 de este año no logró ser aprobada en las elecciones generales de noviembre de 2011.

“En 2003 se enmendó la Constitución de Texas, permitiendo a los distritos de conservación y recuperación en ciertos condados del estado emitir bonos para financiar el desarrollo y mantenimiento de parques e instalaciones recreativas. Sin embargo, el condado de El Paso quedó fuera de esta enmienda constitucional”, dijo el senador estatal César Blanco, demócrata por El Paso, autor del proyecto de ley que solicita que se agregue la Proposición 11 a la Constitución de Texas.

La Proposición 7 de ese año fue rechazada por el 52% de los votantes en todo el estado, pero obtuvo la aprobación del 53% de los votantes del condado de El Paso. Esa elección atrajo sólo al 5% de los votantes registrados en todo el estado y a menos del 3% de los votantes registrados en el condado de El Paso.

En este momento, la mayoría de los nuevos desarrollos de viviendas construidos en las áreas no incorporadas del condado tienen que incluir un pequeño parque, según un requisito del Tribunal de Comisionados del Condado de El Paso, que aprueba las nuevas subdivisiones. Los desarrolladores construyen y pagan nuevos parques en subdivisiones fuera de los límites de la ciudad en el condado de El Paso, luego suman los costos de los parques al precio de la vivienda que paga el comprador.

El mantenimiento de los parques lo pagan los residentes como parte de su factura de agua y alcantarillado del distrito de servicios municipales local, o MUD, que también se conocen como distritos de conservación y recuperación.

“La Proposición 11 no requiere que los desarrolladores financien el desarrollo de futuros parques. La carga recaerá en el distrito local de conservación y recuperación y en los contribuyentes del distrito, pero sólo si un distrito de recuperación opta por emitir deuda y los votantes lo aprueban”, dijo Blanco.

La Propuesta 11, si se aprueba, facultaría a los pequeños distritos de recuperación, conservación y servicios municipales a emitir bonos para desarrollar parques.

Los MUD son subdivisiones políticas autorizadas por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas para proporcionar agua, alcantarillado, drenaje y otros servicios públicos dentro de los límites designados. La mayoría de los MUD del condado de El Paso están ubicados justo al este de los límites de la ciudad.

En el este del condado de El Paso, estos MUD fueron establecidos por desarrolladores para proporcionar aguas residuales y agua a los nuevos vecindarios que actualmente no se encuentran dentro de los límites de las ciudades de El Paso, Horizon o Socorro.

Se han establecido al menos 18 distritos en áreas no incorporadas del condado en la zona de rápido desarrollo del Lejano Oriente de El Paso, alrededor de Horizon City, incluidos 10 para desarrollos de Paseo Del Este.

También hay MUD para desarrollos Hunt Communities y Hunt Properties, según documentos de la ciudad .

La propuesta y la autoridad para que los distritos de recuperación y conservación emitan bonos para construir parques no afecta a los clientes de El Paso Water ni a los residentes que viven dentro de los límites de la ciudad de El Paso o de cualquier otra ciudad del condado. Cualquier deuda emitida en forma de bonos para financiar parques e instalaciones recreativas estaría gravada con impuestos a la propiedad pagados por los residentes dentro del distrito de la MUD.

La enmienda constitucional, si es aprobada por los votantes, no significaría inmediatamente un aumento de impuestos para los propietarios dentro de los distritos.