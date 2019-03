Fundación canalizó dinero de sobornos y evadió impuestos

Boston, Massachusetts— El cerebro detrás del escándalo de compra de admisiones a la universidad creó una obra caritativa que canalizó millones de dólares exentos del pago de impuestos bajo las mismas narices de las autoridades, según fiscales y documentos a los que tuvo acceso la Associated Press.

William “Rick” Singer registró la Fundación Key Worldwide como una obra benéfica en el 2013 y logró que se le diese el status 501(c)3, que exime del pago de impuestos. Sus declaraciones impositivas dicen que los ingresos se duplicaron año tras año, desde los 451 mil 600 dólares de su primer año hasta los 3.7 millones del 2016.

Singer, que según los fiscales es el artífice del escándalo, es acusado de canalizar dinero de padres ricos a través de su fundación y usarlo para sobornar a técnicos y funcionarios para que los hijos sean admitidos en las mejores universidades.

Los fiscales afirman que aceptó supuestas donaciones de sus clientes para ayudarlos a que sus hijos fuesen aceptados mediante trampas. El plan permitía a los padres deducir esos ingresos en sus rendiciones de cuentas al fisco.

“No hay demasiados recursos en el Servicio de Rentas Internas ni en otras dependencias del Gobierno como para pillar estos delitos”, afirmó Larry Lieberman, ex director de operaciones de Charity Navigator, una organización sin fines de lucro que estudia las obras caritativas.

Singer se declaró culpable de fraude y conspiración. Una cincuentena de personas, incluidos técnicos y padres, fueron encausados en el caso, incluidas las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin e importantes abogados y ejecutivos.

Buena parte de los 2.7 millones de dólares que se acusa a Singer de procesar como donaciones parecen ser parte de una compleja madeja para pagar sobornos a técnicos de equipos universitarios, de acuerdo con un análisis que hizo la AP de los formularios impositivos 990.

Singer usó el dinero para pagar a personal universitario, de acuerdo con los fiscales.

Entre las personas que compraron, figuran los directores de los exámenes ACT y SAT, vitales en el proceso de admisión, y técnicos que reclutaron a los jóvenes para sus programas con el fin de mejorar sus posibilidades de ser admitidos en instituciones como Yale, Stanford y Georgetown.

La Universidad del Sur de California es la que más dinero recibió de la organización caritativa de Singer.

Sus empleados no confirmaron si recibieron ese dinero o no, pero las descripciones de las donaciones y las sumas involucradas coinciden con los sobornos que denuncian los fiscales, incluidos 175 mil dólares para el equipo de waterpolo y 100 mil para el programa de futbol.

Los técnicos de estos programas fueron encausados.

En el 2013 Singer, en su condición de presidente de Key Worldwide, dio 10 mil dólares al programa de tenis de Georgetown y 100 mil a una organización llamada “Fullerton Futbol Academy Inc.”, con dirección en la Universidad Estatal de California de Fullerton.

Chi-Chung Keung, vocero de esta última institución, dijo que la universidad descubrió que la organización está vinculada con el técnico del equipo femenino de futbol de la Universidad del Sur de California Ali Khosroshahin, que también figura entre los imputados.

Khosroshahin había dirigido previamente en la Universidad de California de Fullerton, que está afiliada a un programa con un nombre parecido al que dio Singer.

Las universidades de Cal State Fullerton, Georgetown, Yale y Nueva York dijeron que jamás recibieron las donaciones que la fundación dice haberles hecho.

Además de las donaciones, Singer tenía otras formas de comprar técnicos. El ex técnico de tenis de Georgetown Gordon Ernst fue nombrado asesor de la fundación y cobró 1.3 millones de dólares.

Georgetown dijo que había despedido a Ernst por violar las normas de admisión antes de que fuese imputado.

Algunas de las donaciones que menciona la fundación fueron falsas y Singer usó además parte del dinero con fines personales.