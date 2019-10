Funcionarios declaran ante el Congreso

Washington— Al menos dos funcionarios estadounidenses, entre ellos un embajador, van a declarar esta semana ante el Congreso como parte de la pesquisa de juicio político al presidente Donald Trump detonada por las interacciones del mandatario con el gobierno de Ucrania.

El lunes, Fiona Hill, ex asesora sobre Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional, arribó al Capitolio para declarar ante los paneles de la cámara baja que conducen la investigación. Al llegar no hizo comentarios a la prensa. Su abogado, Lee Wolosky, dijo que Hill recibió una citación y la “acatará y responderá a las preguntas” de los legisladores. Ella renunció a su cargo en el verano.

Ella es la primera funcionaria de la Casa Blanca en comparecer como parte de la investigación preliminar de juicio político a Trump. Su testimonio transcurre pese que la Casa Blanca prometió detener toda posible cooperación con una pesquisa que considera “ilegítima”. La Presidencia no respondió a preguntas sobre si trataron de limitar el testimonio de Hill.

Los republicanos pidieron al legislador Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, hacer públicas las transcripciones de las declaraciones juradas. El demócrata por California dijo el domingo que el tener testigos compareciendo a puertas cerradas evitará que ellos sepan qué es lo que dicen otros testigos.

“Queremos asegurarnos de satisfacer las necesidades de la investigación y no dar al presidente ni a sus secuaces legales la oportunidad de ajustar su testimonio y en algunos casos fabricar testimonios que se ajusten a sus intereses”, dijo Schiff en el programa televisivo “Face the Nation”, de CBS.

Se emitieron citatorios debido a que el Gobierno de Trump trató de limitar el testimonio de testigos, dijo un funcionario que trabaja en la investigación preliminar. Hill acató el citatorio y responderá a preguntas tanto de demócratas como republicanos, indicó el funcionario, quien habló bajo la condición del anonimato para poder dar detalles.

Se prevé que Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, comparezca el jueves. Los legisladores lo citaron tras una serie de mensajes de texto que proveyeron un vívido recuento de su trabajo como uno de los intermediarios cuando Trump solicitó al presidente de Ucrania, Volodymr Zelenskiy, investigar una compañía vinculada con la familia de su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden.

La denuncia de un informante del Gobierno fue lo que desató la pesquisa. Sin embargo, es posible que este testigo no sea citado ante el Congreso. Líderes demócratas dijeron que testimonio y evidencia provenientes de otros testigos, e incluso del presidente, corroboran la versión del informante de lo que ocurrió en la conversación telefónica del 25 de julio entre Trump y Zelenskiy. Los legisladores se han preocupado cada vez más de proteger a la persona de las amenazas de Trump sobre el asunto y tal vez no quieran exponer la identidad del informante.

El legislador Schiff dijo el domingo: “No necesitamos que el informante, que no estaba presente en la conversación telefónica, nos diga lo que ocurrió en la llamada. Tenemos la mejor evidencia de ello”. Agregó que ”pudiera no ser necesario” revelar la identidad del informante mientras la Cámara de Representantes recaba evidencia. “Nuestro interés principal es asegurarnos ahora de que esa persona está protegida”, dijo.