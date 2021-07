Fuertes inundaciones cierran la US 70 en NM

El Departamento de Transporte de Nuevo México (NMDOT) anunció el lunes el cierre de la US 70 debido a las inundaciones y encharcamientos que dejó la tormenta ocurrida el domingo por la noche.

De acuerdo con funcionarios de NMDOT, las tormentas nocturnas en el Sur de Nuevo México causaron inundaciones y deslizamientos de lodo en varias carreteras.

Como resultado, San Augustine Pass en la US 70 fue cerrado y el tráfico se desvió a la US 54 y la US 380.

“Con precaución. No conduzca alrededor de los señalamientos. Los equipos están despejando el área”, dijo el NMDOT en un comunicado.

Al igual que las autoridades de Nuevo México, la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso (OEM) advirtió a la comunidad evitar salir y conducir por zonas inundadas.

“Advertencia de inundación repentina vigente para el Oeste, Noreste, Centro, Mission Valley, Chaparral, Santa Teresa, Anthony, Sunland Park, Canutillo, Vinton, Westway, La Union y Fort Bliss”, decía un comunicado.