Frontera Texas-México, campo de batalla electoral

Washington– El presidente Joe Biden planea realizar una visita poco común a la frontera Sur el jueves, según dijo su secretaria de prensa, viajando a Brownsville, Texas, el mismo día que el ex presidente Donald Trump ya había programado un viaje a la frontera.

Los planes destacan la urgencia que impulsa ahora a Biden y su equipo en el tema de inmigración, que se ha convertido en una de sus responsabilidades políticas más serias. Bajo la administración Biden, un número récord de migrantes ha cruzado la frontera Sur, un hecho que Trump y los republicanos han utilizado agresivamente contra Biden.

La mayoría de los estadounidenses desaprueba el desempeño laboral de Biden, y las encuestas muestran que los votantes que desaprueban citan la inmigración más que cualquier otro tema de política como razón.

En su viaje a Brownsville el jueves, Biden planea reunirse con la Patrulla Fronteriza, fuerzas del orden y funcionarios locales, según Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de Biden. Biden no respondió directamente a la pregunta de un periodista el lunes sobre si se reuniría directamente con migrantes.

Se espera que el presidente atribuya la crisis migratoria a los republicanos de la Cámara, quienes bloquearon un paquete bipartidista que habría implementado restricciones severas en la frontera, y llame al Congreso a unirse y abordar el desafío. Biden dijo que había planeado la visita sin saber que Trump también viajaría a la frontera.

“Lo planeé para el jueves. Lo que no sabía era que al parecer, mi buen amigo también va”, dijo Biden a los periodistas durante un viaje a Nueva York, haciendo una aparente referencia a Trump.

Biden ha estado considerando acciones ejecutivas que básicamente impedirían a quienes crucen la frontera solicitar asilo, pero Jean-Pierre no especificó ninguna nueva política que implementaría.

“El hecho de que vaya es una acción”, dijo. “Se está tomando esto muy en serio”.

Trump visitará Eagle Pass, Texas, el jueves. CNN informó sobre el viaje planeado la semana pasada. Trump planea pronunciar discursos desde la frontera para destacar la crisis migratoria y culpar a Biden, según una persona cercana a Trump que no estaba autorizada para discutir los planes públicamente.

Se espera que Trump destaque los delitos cometidos por migrantes en Nueva York y en otras ciudades, así como el arresto de un inmigrante venezolano sin estatus legal en el reciente asesinato de alto perfil de una estudiante de enfermería de 22 años en Georgia, agregó la persona.

El lunes, después de anunciarse la visita de Biden, Trump intentó culpar a su rival por el asesinato, escribiendo en su sitio de redes sociales: “¡Cuando sea su presidente, sellaremos de inmediato la frontera, detendremos la invasión y, en el primer día, comenzaremos la operación de deportación más grande de criminales ilegales en la historia de Estados Unidos!”.

Cambio de estrategia política

La visita de Biden a Brownsville, que históricamente ha sentido los efectos cuando aumentan los cruces ilegales, se produce mientras la Casa Blanca intenta cambiar su estrategia política en la frontera.

Durante gran parte de su tiempo en el cargo, Biden y sus colaboradores evitaron hablar públicamente sobre la frontera, aunque sus asesores principales fueron advertidos desde el principio de que la crisis migratoria podría erosionar su apoyo entre los votantes.

Ante los llamados para visitar la frontera en 2021, la vicepresidenta Kamala Harris describió la medida como un “gran gesto” y dijo que estaba más centrada en abordar las causas fundamentales de la migración, pero finalmente cedió a la presión y visitó El Paso.

Los colaboradores de Biden pasaron meses debatiendo si implementar políticas más orientadas al cumplimiento en la frontera para enfrentar el aumento de la migración, mientras los republicanos acusaban a Biden de ser débil en seguridad fronteriza.

Pero después de denunciar a Biden durante meses por la situación en la frontera, los republicanos de la Cámara sabotearon el proyecto de ley de inmigración bipartidista, en parte porque Trump no quería que Biden obtuviera una victoria política.

Los colaboradores principales de Biden creen que la oposición permitió que la Casa Blanca contraatacara y acusara a los republicanos de simplemente hacer política en la frontera y no aliviar realmente la crisis.

Los funcionarios demócratas también han presionado a la Casa Blanca para que ataque a los republicanos por retirarse de un paquete que incluía el tipo de restricciones que incluso los aliados de Trump exigieron durante años.

“La frontera está en caos”, dijo Biden a donantes la semana pasada en Los Altos Hills, California. “No tienen el personal”. Dijo que los republicanos ni siquiera darían al Gobierno el dinero “para las máquinas que detectan el fentanilo que está entrando”.

‘El estado del partido’

“No se trata de lo que dice sobre el valor político; se trata de lo que dice sobre el estado del partido”, dijo Biden.

La orden ejecutiva que Biden está considerando que cerraría la frontera a nuevos llegados si más de un promedio de 5 mil migrantes por día intentaran cruzar ilegalmente en el transcurso de una semana o más de 8 mil 500 intentaran cruzar en un día determinado.

Es probable que sea bloqueada por los tribunales, pero incluso la implementación de tal orden permitiría a la Casa Blanca desviar acusaciones de que está evitando la crisis y seguiría presionando a los republicanos para llegar a un compromiso legislativo.

Sin embargo, no está claro en qué punto se encuentra eso. En una reunión en la Casa Blanca con gobernadores el viernes durante la conferencia de la Asociación Nacional de Gobernadores, Biden les dijo a los gobernadores que los abogados le habían dicho que no podía usar las medidas que Trump había utilizado, según dos personas familiarizadas con las declaraciones. No estaba claro a qué autoridad se refería específicamente.

“No hay ninguna acción ejecutiva que hubiera hecho lo que la propuesta negociada de manera bipartidista del Senado habría hecho”, dijo Jean-Pierre. “Hubo un acuerdo que salió del Senado de manera bipartidista y que llevó cuatro meses. Los republicanos se interpusieron en el camino por lo que Donald Trump les dijo que hicieran”.

Al realizar la visita a la frontera, la Casa Blanca parecía esperar evitar el tipo de reacción política que enfrentó cuando Biden tardó aproximadamente un año en visitar East Palestine, Ohio, después de que un tren de Norfolk Southern descarrilara y derramara un desastre tóxico en el pequeño pueblo.

Trump llenó el vacío, visitando la comunidad en febrero de 2023 en las semanas posteriores al descarrilamiento, alimentando acusaciones de que Biden había descuidado la crisis.