Frenan por adelantado a nueva superintendente

A medida que el distrito escolar más grande de El Paso se prepara para dar la bienvenida a un nuevo superintendente, lo hace con una autoridad renovada que permite a los fideicomisarios anular las decisiones de contratación del líder del distrito.

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) votó 5-2 el mes pasado para devolver a la junta escolar la autoridad final de contratación para puestos de liderazgo y directores de escuelas de nivel medio superior. Esa autoridad había recaído únicamente en el superintendente desde la contratación en 2013 de Juan Cabrera, quien anteriormente tomaba esas decisiones sin obtener la aprobación de la junta.

El cambio de política está siendo recibido por algunos miembros de la junta como un medio para mejorar la transparencia, pero un fideicomisario de mucho tiempo lo llamó "microgestión básica".

El primer día de la superintendente entrante Diana Sayavedra es el 4 de enero y la nueva política le da a los fideicomisarios la aprobación final sobre algunos puestos clave abiertos, incluyendo su jefe de personal y director de comunicaciones.

"A medida que atravesamos este período de transición a un nuevo superintendente, con esos puestos clave abiertos y vacantes, solo queremos asegurarnos de que (el proceso de contratación) esté en el nivel más alto de integridad", dijo el fideicomisario Israel Irrobali antes de la votación del 16 de noviembre. Irrobali y la fideicomisaria Leah Hanany propusieron la revisión de la política. Ambos fueron elegidos el verano pasado.

Pero Al Velarde, el fideicomisario de mayor rango, que ha estado en la junta desde 2015, cuestionó la necesidad del cambio. Él e Isabel Hernández, que se incorporó este verano, votaron en contra.

"El director ejecutivo (el superintendente) tiene la responsabilidad total de todas las operaciones y cuando intentas mezclar la junta en eso, me temo que vas a intervenir la política en estas decisiones", dijo Velarde. "Vas a interponer confusión, también vas a interponer una falta de confianza al superintendente".

De acuerdo con la política modificada de contrataciones, el superintendente debe presentar las recomendaciones finales de contratación para puestos de alto nivel, como director de departamento y director ejecutivo, superintendente asociado y asistente y asesor legal del distrito, así como directores de escuelas secundarias, a la junta para su aprobación. Si la mesa directiva no vota para aprobar la recomendación, el superintendente debe regresar con una nueva.

Los fideicomisarios también revisaron una política separada para exigir ahora que el superintendente traiga las asignaciones y reasignaciones de empleados actuales para los mismos puestos a la junta para "su revisión y aportación". El superintendente, sin embargo, conserva la autoridad final para tomar decisiones.

Muchas mesas directivas escolares de Texas conservan cierta autoridad para determinadas contrataciones, dijo Joy Baskin, directora de servicios legales de la Asociación de Juntas Escolares de Texas (TASB). El Código de Educación de Texas proporciona un control contra la microgestión de la junta, dijo, en el sentido de que solo el superintendente puede recomendar la contratación de una persona.

"La junta en sí no puede salir a buscar candidatos", dijo Baskin. TASB recomienda que los fideicomisarios no participen en el proceso de entrevistas.

Es raro que las juntas rechacen la recomendación de un superintendente, dijo Baskin. La junta puede hacer eso si creen que la persona no cumple con los requisitos o si creen que una vacante no se ha publicitado de manera suficientemente amplia.

Cynthia Nájera, quien se ha desempeñado como fideicomisaria de Socorro ISD desde 2010, estuvo de acuerdo en que es raro que los fideicomisarios rechacen las recomendaciones de un superintendente. La junta de SISD conserva la autoridad para contratar puestos administrativos, que incluye a los subdirectores dentro del distrito.

“Cuando un superintendente elige a alguien, ese es su equipo”, dijo Nájera. “Realmente creemos que debido a que nosotros (los fideicomisarios) no vamos a las escuelas, no los vemos enseñar o liderar. Ese no es el trabajo de la junta escolar ".

Hanany dijo que el cambio alinea al EPISD con otros distritos de El Paso, como Socorro y Canutillo, que tienen políticas similares.

Aunque Ysleta ISD delega la autoridad final de contratación al superintendente, el superintendente debe enviar "los nombres y calificaciones" de los finalistas de directores de nivel ejecutivo y de secundaria a los fideicomisarios para su "revisión y aportación".

"Es bueno poder comunicarse con el superintendente sobre estas contrataciones realmente clave", dijo Hanany en una entrevista después de la votación. "La intención no es que nosotros lideremos el proceso de contratación, la intención es que tengamos una persona que deje de rendir cuentas".

"Creo que los controles y equilibrios son saludables, por lo que la mayoría de las juntas conservan esa autoridad", agregó.

Velarde, sin embargo, no vio la necesidad de que EPISD hiciera lo mismo porque EPISD, que educa a casi 51 mil estudiantes, es más grande que otros distritos del área.

“En un distrito grande como nosotros, con numerosas escuelas secundarias, los fideicomisarios nunca conocerán a todos dentro (del distrito)”, dijo. Eso es algo que podría ser más realista en un distrito de 6 mil estudiantes como Canutillo, agregó.

Dijo que no tiene conocimiento de las quejas relacionadas con las contrataciones de alto nivel bajo el superintendente anterior. También expresó su preocupación de que esto demore el proceso de contratación porque los nuevos empleados ahora deben presentarse ante la junta durante su reunión mensual, a menos que la junta se convoque para una reunión especial.

De los 10 distritos más grandes de Texas, cinco no otorgan autoridad exclusiva al superintendente para las contrataciones: Houston, Dallas, Cypress-Fairbanks, Austin y Aldine.

En Fort Bend ISD, donde Sayavedra se desempeñó como superintendente adjunto durante cuatro años, la junta conserva la autoridad final para las contrataciones del director de las escuelas de nivel medio superior y del administrador del distrito. Pero a diferencia de la política de reasignación revisada de EPISD, el superintendente no necesita traer las decisiones de asignación o transferencia a la junta para recibir comentarios.