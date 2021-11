Frena pandemia desarrollo de estudiantes de UTEP

Durante dos años, Víctor Hurtado estudió e investigó el Palacio Ducal de Venecia como estudiante de licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Y en el verano de 2018, tuvo oportunidad de recorrer el inmueble, en Italia, con sus propios ojos.

“Me quedé allí asombrado. Estaba mirando ese edificio y no pude hablar por un minuto”, dijo Hurtado. “Lo había estudiado. Había leído sobre eso. Había escuchado podcasts al respecto. Pero nada se compara con verlo en persona”.

Hurtado y sus compañeros vieron el hito en Venecia como participantes del programa de estudios en el extranjero llamado ROMA AETERNA. Pero desde 2020, la pandemia de Covid-19 ha suspendido viajes similares.

El director del programa, el profesor de Historia del Arte de UTEP, Max Grossman, ha tenido que cancelar las visitas en 2020, 2021 y nuevamente para 2022.

Otros profesores y estudiantes de programas de estudios en el extranjero en UTEP también se han enfrentado a cancelaciones.

“Me he vuelto insensible. En este punto es como, 'OK, ¿otro año?'”, dijo Grossman.

Para muchos estudiantes, esto significa que ya se han graduado o se graduarán sin la oportunidad de viajar y aprender en el extranjero.

Hurtado dijo que la pérdida del programa de estudios en el extranjero no se trata sólo de experiencias educativas, sino también de desarrollo personal.

“Realmente me convirtió en una persona diferente”, dijo Hurtado. “Me convirtió en una mejor persona y mejoró mi perspectiva de las culturas del mundo. Diría que si no fuera por estudiar en el extranjero, sería muy diferente”.

La suspensión de los programas también afecta la capacidad de los maestros de UTEP para realizar las investigaciones necesarias.

“Realizo una investigación primaria en apoyo de mis publicaciones, mis artículos de conferencias y mis otras actividades académicas. Mi programa de estudios en el extranjero es una forma creativa de llevarme a Italia para poder visitar los archivos y otros materiales de origen primario”, dijo Grossman.

Debido a un mandato del gobernador de Texas, Greg Abbott, los colegios y universidades no pueden exigir que los estudiantes reciban la vacuna Covid-19. Los estudiantes tampoco están obligados a revelar su estado de vacunación, de acuerdo con los protocolos de UTEP.

La incapacidad de saber si los estudiantes están vacunados complica su entrada a Italia, dijo Grossman.

Y como los países tienen diferentes niveles de riesgo de Covid-19, la incertidumbre sobre la seguridad de los estudiantes es un desafío constante para UTEP, dijo Dania Brandford-Calvo, directora ejecutiva de la Oficina de Programas Internacionales y Estudios en el Extranjero.

“Nuestros estudiantes (están siendo negados), no por nosotros, no por una sociedad, no por restricciones fronterizas, sino por una epidemia”, dijo. “Es triste”.

Como el futuro sigue siendo incierto debido al Covid, también lo es el futuro de los programas de estudios en el extranjero, dijo Grossman.

“Esta es una experiencia educativa de importancia crítica que no está disponible para nuestros estudiantes universitarios”, dijo.

Oportunidades perdidas

Los programas de estudios en el extranjero se cancelaron inmediatamente en marzo de 2020 después de que UTEP y las universidades de todo el país hicieran la transición al aprendizaje en línea y remoto debido a la pandemia de Covid-19, dijo Brandford-Calvo. La universidad ahora monitorea las condiciones del país antes de aprobar viajes internacionales para estudiantes o profesores.

Brandford-Calvo dijo que la escuela busca en los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para monitorear los niveles de Covid-19. Si un país tiene un riesgo de nivel tres o cuatro, es decir, niveles de transmisión de Covid-19 “altos” o “muy altos”, es poco probable que se apruebe un programa en ese país.

Stephanie Nevárez, actual estudiante de maestría de UTEP que estudia Terapia Ocupacional, planeaba estudiar durante una semana en Ciudad Juárez durante marzo de 2020.

El viaje fue cancelado una semana antes de la salida programada.

“Fue perturbador, pero al mismo tiempo comprendí muy bien la situación porque tenía un poco de miedo de viajar a otro país durante la época de una pandemia”, dijo Nevárez.

El programa de una semana para estudiantes de maestría en Terapia Ocupacional les permite cumplir con los créditos de la clase y trabajar en una clínica donde pueden tratar a pacientes al Sur de la frontera.

La oportunidad de trabajar y aprender en un país diferente le permitiría expandir sus habilidades de competencia cultural, dijo.

“Cuando sucedió, sentí que al no tener esa experiencia iba a obstaculizar mi educación como estudiante de terapia ocupacional y tal vez me privaría de algunas experiencias”, dijo Nevárez.

El valor de estudiar en otros países

Hurtado dijo que su experiencia en Roma tuvo un profundo impacto en su educación.

“El simple hecho de saber que hice una investigación al respecto (el Palacio Ducal) y que finalmente pude verlo en persona, investigar un poco más al respecto en persona, realmente me ayudó a ampliar mi perfil académico”, dijo.

Hurtado dijo que la experiencia lo ayuda a solidificar sus intereses académicos y lo inspiró a postularse para un programa de maestría en Historia del Arte en el futuro.

Grossman dijo que la experiencia de Hurtado es uno de los muchos resultados de estudiar en el extranjero.