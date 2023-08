Frena jueza texana ley ‘Estrella de la Muerte’

Una nueva y amplia ley de Texas destinada a socavar la capacidad de las áreas urbanas más azules del estado para implementar políticas progresistas es inconstitucional, dictaminó el miércoles un tribunal del condado de Travis.

La jueza de distrito estatal Maya Guerra Gamble emitió el fallo pocos días antes de que la ley (el proyecto de ley 2127 de la Cámara de Representantes, que sus oponentes apodaron el proyecto de ley “Estrella de la Muerte”) entre en vigor el viernes.

PUBLICIDAD

La ley respaldada por los republicanos tiene como objetivo impedir que los gobiernos locales promulguen una amplia gama de políticas de tendencia progresista al impedir que las ciudades y condados aprueben ordenanzas locales que vayan más allá de lo permitido en amplias áreas de la ley estatal.

Aún se espera que la ley entre en vigor, pero el fiscal de la ciudad de Houston, Arturo Michel, dijo que el fallo del miércoles da a las ciudades material para contrarrestar cualquier demanda contra ordenanzas locales impugnadas bajo el paraguas de la HB 2127.

El Estado ya apeló el fallo, dijo un portavoz de la Oficina del Procurador General de Texas.

Los funcionarios locales se opusieron a la aprobación de la ley a principios de este año, calificándola de una toma de poder masiva, vaga y posiblemente inconstitucional por parte del Estado que podría impedirles satisfacer las necesidades locales y alterar innecesariamente la forma en que el Estado ha operado durante casi un siglo. Houston, a la que luego se unieron San Antonio y El Paso, demandó al Estado el mes pasado alegando que la ley entra en conflicto con una parte de la constitución estatal que permite a las ciudades promulgar sus propias leyes.

Durante una audiencia judicial el miércoles por la mañana, los abogados del Estado argumentaron que dicha ley está dentro del ámbito de competencia del Estado, pero la jueza se puso del lado de las ciudades.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, celebró el fallo.

“La guerra en curso del gobernador y la Legislatura contra estas ciudades autónomas perjudica al Estado y su economía, desalienta nuevos trasplantes de otros estados y frustra la voluntad de los votantes de Texas que dotaron a estas ciudades en la Constitución de Texas con plenos derechos de autogobierno e innovación local”, dijo Turner en un comunicado. “Esta guerra contraproducente contra las ciudades debe terminar”.

La HB 2127, aprobada durante la sesión legislativa regular de este año por el representante estatal Dustin Burrows de Lubbock y el senador estatal Brandon Creighton de Conroe, ambos republicanos, marcó el intento más amplio de los republicanos de Texas hasta el momento para debilitar a los gobiernos locales en su campaña de años contra las principales autoridades del Estado, áreas metropolitanas, que representan la mayor parte del crecimiento económico del estado y, a menudo, están gobernadas por demócratas.

“La sentencia dictada hoy por una jueza de distrito demócrata del condado de Travis no vale ni el papel en el que está impresa”, dijo Burrows después del fallo. “La Corte Suprema de Texas finalmente dictaminará que esta ley es completamente válida. El fallo de hoy no tiene efecto legal ni precedente, y no debería disuadir a ningún texano de hacer uso de sus derechos cuando la HB2127 se convierta en ley el 1 de septiembre de 2023”.

El gobernador Greg Abbott y los grupos de presión empresarial, principalmente la Federación Nacional de Empresas Independientes, habían buscado durante mucho tiempo una ley de este tipo, quejándose de un creciente mosaico de regulaciones locales que, según ellos, sobrecargan abrumadoramente a las empresas.

“Las pequeñas empresas de Texas son la columna vertebral de nuestra economía”, escribió Abbott en X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, durante la audiencia judicial del miércoles. “Las regulaciones onerosas son un obstáculo para su éxito”.

Annie Spilman, directora de NFIB en Texas, criticó el fallo del miércoles.

“La Constitución de Texas deja perfectamente claro que la Legislatura de Texas puede prevalecer sobre las ordenanzas locales”, dijo Spilman en un comunicado. “La mera oposición al alcance de la ley no hace que la ley sea inconstitucional... En lugar de presentar demandas frívolas contra el Estado y tratar de regular la existencia de pequeñas empresas, los funcionarios locales deberían centrarse en abordar las preocupaciones de sus electores”.

Aún no está claro cuántas ordenanzas locales se volverán ilegales según la nueva ley estatal debido a su amplitud, han dicho funcionarios de la ciudad y grupos progresistas. Pero hay algunos ejemplos concretos.

La ley, por ejemplo, impide que las ciudades aprueben ordenanzas locales que exijan a los empleadores proporcionar licencia por enfermedad remunerada a sus trabajadores, como lo han intentado Austin, Dallas y San Antonio, aunque los tribunales bloquearon esas leyes antes de que pudieran entrar en vigor. También impedirá que las ciudades implementen protecciones para los inquilinos que enfrentan desalojos, en un momento en que el número de solicitudes de desalojo en las principales ciudades de Texas excede los niveles previos a la pandemia. Y a medida que Texas soporta cada vez más brutales olas de calor de verano, la ley elimina los descansos obligatorios para tomar agua para los trabajadores de la construcción aprobada por Austin y Dallas.

El fallo del miércoles “permite que se mantengan políticas locales críticas que salvan vidas... lo que refleja la importancia de que los líderes locales puedan responder a las necesidades urgentes de sus comunidades”, una coalición de grupos progresistas y laborales que incluyen a la AFL-CIO de Texas y Local Progress, dijo Texas en un comunicado conjunto.

La ley parece estar teniendo el efecto paralizador que pretendían los legisladores. Después de su aprobación, los funcionarios de San Antonio redujeron su propia ordenanza propuesta para romper el agua.

“En pocas palabras, esta ley es antidemocrática”, dijo Teri Castillo, concejal de la ciudad de San Antonio. “Le quita poder y libertad a los texanos comunes y corrientes que merecen que se escuche su voz. Y contradice directamente los valores que sé que los texanos mantienen”.

Aunque los funcionarios locales han señalado cada vez más algunas de las ordenanzas que podrían volverse ilegales, el verdadero alcance de la nueva ley sigue siendo desconocido. Los líderes de la ciudad creen que serán necesarias varias demandas para determinar qué ordenanzas locales pueden permanecer en los libros.