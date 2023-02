Fracasan iniciativas de control de armas

The New York Times | Uvalde aún no se repone

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Austin— Se ha convertido en un patrón triste. Después de los tiroteos masivos, los legisladores de muchos estados han hecho un balance de lo sucedido y votaron para aprobar la legislación de control de armas para tratar de evitar un mayor derramamiento de sangre. En Colorado, la Legislatura aprobó verificaciones de antecedentes universales en 2013 después de que un tirador en un cine de Aurora mató a 12 personas. Después de que 58 personas fueran asesinadas a tiros durante un concierto de 2017 en Las Vegas, la Legislatura de Nevada aprobó una ley de bandera roja que permite a un juez ordenar que se quiten las armas a las personas que se consideran una amenaza. Y en Florida en 2018, el entonces gobernador Rick Scott firmó un proyecto de ley que elevó la edad mínima para comprar un arma de fuego a 21 años después de que un adolescente con un rifle semiautomático abrió fuego en una escuela secundaria de Parkland y mató a 17 personas. PUBLICIDAD Pero no en Texas. En las últimas seis décadas, el estado ha experimentado al menos 19 tiroteos masivos que han matado a un total de casi 200 personas y herido a más de 230. Sin embargo, los líderes estatales han rechazado repetidamente las medidas que limitarían el acceso a las armas, optando en cambio por aligerar las restricciones sobre la portación pública y dificultar que los gobiernos locales las regulen. Mientras la Legislatura estatal se reúne por primera vez desde el tiroteo en la escuela de Uvalde en mayo pasado, los legisladores han presentado una vez más una lista de proyectos de ley de control de armas. Si la historia es un indicador, y los principales líderes legislativos predicen que lo será, es poco probable que se apruebe. Un análisis de ProPublica y The Texas Tribune de cientos de proyectos de ley presentados en la Legislatura de Texas durante casi las últimas seis décadas encontró que al menos dos docenas de medidas habrían impedido que las personas obtuvieran legalmente las armas, incluidos los rifles de asalto y los cargadores de gran capacidad, utilizados en siete de los tiroteos masivos del estado. Al menos cinco proyectos de ley habrían requerido que las personas que buscan obtener un arma se sometan a una verificación de antecedentes. Tal verificación habría evitado que el hombre involucrado en una ola de disparos en 2019 en Midland y Odessa comprara legalmente el arma porque se había considerado que tenía una enfermedad mental. Siete proyectos de ley habrían prohibido la venta o posesión del rifle semiautomático que un tirador usó para matar a decenas de personas en un Walmart de El Paso en 2019. Y al menos dos proyectos de ley habrían elevado la edad legal para poseer o comprar un arma de asalto de 18 a 21 años, lo que habría hecho ilegal que el tirador de Uvalde comprara los rifles de asalto semiautomáticos. Un comité estatal de la Cámara de Representantes que investigó la masacre de Uvalde descubrió que el tirador había tratado de que al menos dos personas le compraran un arma antes de que cumpliera 18 años, pero no tuvo éxito. Inmediatamente después de su cumpleaños, compró dos rifles estilo AR-15 y miles de municiones, que usó para matar a 19 estudiantes y dos maestras en la Escuela Primaria Robb. “Si esa ley hubiera dicho 21, les garantizo que el tirador habría continuado frustrado y no habría podido obtener esa arma”, dijo el representante estatal Joe Moody, un demócrata de El Paso que se desempeñó como vicepresidente del comité de la Cámara. La violencia armada en Texas volvió a ser noticia después de que una persona murió y tres resultaron heridas el miércoles pasado en un tiroteo en un centro comercial de El Paso. El centro comercial linda con el Walmart donde tuvo lugar la masacre de 2019; el último incidente se produjo sólo una semana después de que el tirador en el caso de 2019 se declarara culpable de delitos de odio y cargos por armas. Aunque la investigación sobre el tiroteo de esta semana está en curso, la representante federal Verónica Escobar, una demócrata que representa a El Paso, respondió a un tuit de apoyo enviado por el gobernador republicano Greg Abbott pidiéndole que promulgue una legislación de prevención de la violencia armada durante la sesión actual. Se necesita una serie de reformas para ayudar a reducir la cantidad de tiroteos masivos, y la violencia con armas de fuego en general, en todo el país, dijo Ari Freilich, director de políticas estatales del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. “Hay una enorme necesidad de que los estados actúen, especialmente en estados como Texas, donde hoy en día alguien con un historial de violencia realmente significativo puede comprar cantidades ilimitadas de armas de guerra sin ningún tipo de verificación de antecedentes, donde no existe una ley de bandera roja para brindarles a las personas cercanas a ellos las herramientas para ir a un tribunal y ayudar a ser parte de la prevención de la violencia, donde los jóvenes pueden salir y comprar sus propias armas de fuego años antes de que puedan comprar su primera cerveza”, dijo Freilich. Abbott se ha opuesto repetidamente a la legislación que regula las armas. “Hay miles de leyes en los libros en todo el país que limitan la posesión o el uso de armas de fuego, leyes que no han impedido que los locos lleven a cabo actos malvados contra personas inocentes”, dijo Abbott en un discurso pregrabado a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) tres días después del tiroteo de Uvalde. Desde entonces, el gobernador ha argumentado en contra de la legislación que elevaría la edad para comprar armas de asalto en Texas, y dijo que un juez de una Corte federal de Distrito dictaminó en agosto pasado que la Segunda Enmienda impide que el Estado prohíba a los jóvenes de 18 a 20 años portar pistolas. Texas no está apelando el fallo. Eric Ruben, profesor de Derecho en la Universidad Metodista del Sur, dijo que el consenso generalizado en los tribunales de apelación ha sido que las restricciones a las armas estilo AR-15 son constitucionales, al igual que las restricciones de edad. Ruben dijo que una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio pasado, que otorgó a los estadounidenses un amplio derecho a armarse en público, complicó el consenso sostenido durante mucho tiempo. El fallo rechazó un estándar utilizado por la mayoría de los tribunales inferiores que sopesaron si la ley promovía la seguridad pública y, en cambio, declaró que los gobiernos deberían aprobar leyes que sean “consistentes con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación”. “Las Cortes de Apelación todavía tienen que opinar más ampliamente sobre la constitucionalidad de aumentar la edad para comprar armas semiautomáticas de estilo militar, como lo hizo Florida después de Parkland, después de esa decisión de junio”, dijo. Ni el gobernador ni el vicegobernador Dan Patrick respondieron a las solicitudes de comentarios o preguntas detalladas. Un portavoz del presidente de la Cámara, Dade Phelan, señaló a los periodistas declaraciones anteriores en las que dijo que votaría en contra de aumentar la edad mínima para comprar un arma de fuego y que no creía que la Cámara tuviera los votos para aprobar tal proyecto de ley. Rhonda Hart, cuya hija de 14 años murió en un tiroteo en 2018 en la escuela secundaria Santa Fe, dijo que se siente frustrada por la reiterada falta de voluntad de los legisladores de Texas para considerar una legislación significativa sobre armas. “Hemos intentado todo con ellos, pero simplemente no quieren hacerlo”, dijo Hart. “Lo he dicho, y espero en Dios que nunca se haga realidad, pero no les va a importar arreglar la violencia armada hasta que un miembro de su familia o ellos mismos se vean afectados”. A continuación se presentan detalles de tiroteos masivos seleccionados en Texas en los que murieron al menos tres personas. Las organizaciones de noticias revisaron más de 700 proyectos de ley presentados en la Legislatura estatal desde 1965, junto con informes legislativos, clips de noticias, comunicados de prensa y bases de datos recopilados por organizaciones sin fines de lucro que rastrean tiroteos masivos, incluidos The Violence Project y Mother Jones. Tiroteo en Starburst Lounge en El Paso Cuándo: 3 de febrero de 1980 Víctimas: cinco muertos, tres heridos Descripción: Un joven de 21 años estaba bebiendo en un bar de El Paso con su hermano cuando comenzó a disparar a los clientes. Varios de ellos luego le arrebataron el arma y lo detuvieron hasta que llegó la Policía. Más tarde ese año, el tirador se declaró culpable de cinco cargos de asesinato con un arma mortal. Cumple cadena perpetua. Antecedentes del tirador: un informe de un psicólogo que evaluó al tirador después de los asesinatos dijo que había sido arrestado anteriormente por delitos menores, pero no especificó cuáles eran esos delitos, según KXAN-TV. Después de que el tirador se declarara culpable, su abogado presentó evidencia de que tenía un problema con la bebida para persuadir al juez de reducir su sentencia. Pero eso no sucedió. Armas: Fusil semiautomático. Cómo se adquirieron las armas: No está claro. Qué pasó después: los legisladores de Texas se reúnen una vez cada dos años a menos que el gobernador llame a una sesión especial. El gobernador Bill Clements, republicano, no lo hizo. Cuando los legisladores regresaron al Capitolio en enero de 1981, aprobaron un proyecto de ley, no relacionado con el tiroteo, que permitía a los agentes del orden público fuera de servicio portar sus armas en público. Tiroteo en Walmart de El Paso Cuándo: 3 de agosto de 2019 Víctimas: 23 muertos, 23 heridos Descripción: Un hombre de 21 años condujo más de 650 millas hasta El Paso desde un suburbio de Dallas, donde vivía. Llegó a un Walmart alrededor de las 10:30 a. m. y disparó contra las familias que recaudaban fondos afuera de la tienda. Luego entró y disparó indiscriminadamente a empleados y clientes. Antes del tiroteo, había publicado en línea un manifiesto de 2300 palabras lleno de odio que tenía temas nacionalistas blancos y antiinmigrantes, hablando de una “invasión hispana de Texas”. El 8 de febrero, se declaró culpable en un tribunal federal de delitos de odio y cargos por posesión de armas. Será sentenciado en junio. Antecedentes del tirador: el tirador no parecía tener antecedentes penales. Había sido “diagnosticado con discapacidades neurológicas y mentales graves de por vida” y fue tratado con medicamentos antipsicóticos después de la masacre en El Paso, escribieron sus abogados en un expediente judicial. Semanas antes del tiroteo, su madre había llamado a la Policía para decir que le preocupaba que su hijo tuviera un rifle estilo AK dada su edad, nivel de madurez y falta de experiencia en el manejo de un arma de fuego de este tipo, informó CNN. Arma: Un rifle estilo AK y mil cartuchos. Cómo se adquirió el arma: la Policía de El Paso dijo que el tirador compró legalmente el arma en línea en Rumania y la recogió con un traficante de armas cerca de su casa en Allen. Al menos ocho proyectos de ley estatales presentados entre 1989 y 2014 habrían prohibido las rondas. Lo que sucedió después: el tiroteo masivo ocurrió unos meses después de que concluyó la sesión legislativa en 2019, y la próxima sesión ordinaria no fue hasta 2021. Abbott celebró reuniones para discutir posibles soluciones legislativas para evitar otra masacre, pero no convocó una sesión especial. El gobernador formó la Fuerza de Tarea contra el Terrorismo Doméstico y ordenó al Departamento de Seguridad Pública que, entre otras cosas, aumentara la cantidad de agentes especiales que investigan bandas criminales afiliadas con grupos neonazis y nacionalistas blancos. Tiroteo en Midland-Odessa Cuándo: 31 de agosto de 2019 Víctimas: siete muertos, 24 heridos Descripción: Un hombre de 36 años llamó al 911 en Odessa, a unas 350 millas al oeste de Dallas, para quejarse de su empleador después de haber sido despedido. Más tarde llamó a una línea de información del FBI e hizo lo que un agente del FBI describió como declaraciones incoherentes “sobre algunas de las atrocidades por las que pensó que había pasado”, según ABC News. La policía dijo que luego secuestró un camión postal, mató al cartero y se deshizo de su automóvil. Luego continuó disparando mientras conducía por Odessa y la vecina Midland. La policía lo mató a tiros en el estacionamiento de un cine en Odessa. Antecedentes del tirador: no se le permitió legalmente poseer armas de fuego después de que un tribunal lo consideró no apto debido a su estado de salud mental, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a proporcionar detalles. Arma: Fusil semiautomático. Cómo se adquirió el arma: el tirador primero intentó comprar un arma en una tienda de artículos deportivos, pero fue rechazado porque su estado de salud mental surgió en una verificación de antecedentes, según el Departamento de Justicia. En cambio, compró un arma a un vendedor privado, a quien la ley no exigía que realizara una verificación de antecedentes. Al menos 13 proyectos de ley fallidos presentados entre 1975 y 2015 habrían requerido que se sometiera a una verificación de antecedentes, designaron el rifle como arma de asalto y prohibieron la venta y posesión del arma de fuego y de cargadores de gran capacidad con más de 20 rondas. Qué sucedió después: Abbott emitió ocho órdenes ejecutivas el 5 de septiembre de 2019, en respuesta a los tiroteos en El Paso y Midland, en las que exigía a la policía estatal que estandarizara las preguntas de admisión utilizadas por las fuerzas del orden y desarrollara una guía clara para mejorar la denuncia de actividades sospechosas. Patrick solicitó verificaciones de antecedentes para algunas ventas privadas, como las que se realizan entre extraños, en una entrevista con The Dallas Morning News. Tal proyecto de ley, junto con las leyes de bandera roja y las prohibiciones de armas de asalto o municiones de alta capacidad, fracasó durante la próxima sesión. En la sesión legislativa de 2021, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que permite a los tejanos portar armas sin licencia. Por separado, convirtieron en delito mentir en un formulario de verificación de antecedentes, crearon un sistema de alerta de tirador activo en todo el estado y permitieron que los alguaciles escolares llevaran sus armas de fuego. Tiroteo en escuela primaria Robb en Uvalde Cuándo: 24 de mayo de 2022 Víctimas: 21 muertos, 17 heridos Descripción: Los funcionarios estatales dijeron que un joven de 18 años envió mensajes de texto a un amigo en línea en Alemania, incluido uno el día del tiroteo, diciendo que iba a dispararle a su abuela y disparar contra una escuela. Aproximadamente 30 minutos después, le disparó a su abuela de 66 años en la cabeza, robó su camioneta y condujo unas 2 millas hasta la Escuela Primaria Robb, chocando el vehículo en una zanja. Entró a la escuela y comenzó a disparar, matando finalmente a dos maestros y 19 niños en la comunidad fronteriza a unas 80 millas al oeste de San Antonio. Más de una hora después de su llegada a la escuela, agentes federales del orden entraron en las aulas y le dispararon y lo mataron. Los investigadores del FBI dijeron que no creían que el tirador estuviera “motivado por una ideología en particular”. Antecedentes del tirador: el tirador no tenía antecedentes penales, dijeron funcionarios estatales durante una conferencia de prensa. Tuvo una infancia problemática en Uvalde y fue intimidado en la escuela, dijeron sus compañeros de clase. Dejó de asistir a la escuela durante la pandemia. También fue despedido de su trabajo en Whataburger a fines de 2021 después de un mes por presuntamente amenazar a una compañera de trabajo y “le fue similar en su próximo trabajo en Wendy’s”, según un informe de un comité estatal de la Cámara que investigó el tiroteo. Armas: Dos rifles estilo AR-15. Cómo se adquirieron las armas: el tirador compró legalmente un rifle en línea el día que cumplió 18 años. El 17 de mayo, el día después de su cumpleaños, compró otro rifle en una armería local. Eventualmente también compró 60 cargadores y más de 2,000 rondas de municiones, según el informe del comité de la Cámara. Al menos 15 proyectos de ley presentados en la Legislatura entre 1989 y 2021 que no se aprobaron habrían hecho ilegal que él comprara este tipo de armas debido a su edad, clasificando los rifles como un tipo de armas de fuego que aún sufren violencia armada. Patrick describió el tiroteo como "pura maldad". Pidió más seguridad en las escuelas del estado y dijo en Fox News: “Tenemos que endurecer estos objetivos para que nadie pueda entrar, excepto por una entrada”. Sus comentarios se hicieron eco de una declaración que había hecho después del tiroteo en la escuela secundaria de Santa Fe en 2018. Algunas de las medidas presentadas este año incluyen aumentar la edad para comprar armas de asalto, permitir que los oficiales de la ley retirados con honor o los veteranos brinden seguridad a las escuelas, y exigir detectores de metales en cada entrada de la escuela y un oficial de policía en cada campus. Un republicano quiere enmendar la Constitución de Texas para prohibir a los legisladores regular las armas de fuego por completo. PUBLICIDAD