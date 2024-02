Fracasa juicio político vs secretario de DHS

Washington– La Cámara de Representantes derrotó el martes los cargos de juicio político (impeachment) contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, después de que un pequeño grupo de republicanos rompiera con su partido y se negara a respaldar lo que equivalía a un acta de acusación partidista de las políticas de inmigración del presidente Joe Biden.

El fracaso del esfuerzo fue un revés sorprendente para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Louisiana, quien había prometido seguir adelante con la votación y expresó confianza en que tenía el respaldo para acusar a Mayorkas de altos crímenes y delitos menores por no asegurar la frontera de Estados Unidos con México en medio de una oleada de migrantes.

Los republicanos de la Cámara habían estado prometiendo hacerlo durante más de un año.

En una extraordinaria escena en el piso de la Cámara, los líderes republicanos mantuvieron la votación abierta durante varios minutos, tratando de reunir los votos necesarios para aprobar los cargos mientras los demócratas se burlaban y gritaban “¡Orden!” y el recuento se mantenía empatado. Al final, tres desertores republicanos –los representantes Ken Buck de Colorado, Mike Gallagher de Wisconsin y Tom McClintock de California– fueron suficientes para hundir la medida, que falló por 216-214.

La semana pasada, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara aprobó dos artículos que lo acusaban de negarse a cumplir con la ley y violar la confianza pública. Pero fue sólo en las últimas semanas que los líderes republicanos, bajo presión de la extrema derecha, apresuraron el juicio político a través del comité y lo llevaron al Pleno, sin asegurarse de tener el respaldo necesario para aprobarlo dada su mínima mayoría en la Cámara.

A medida que se acercaba la votación, algunos republicanos expresaron sus reservas sobre el juicio político a un secretario de gabinete por las políticas de la administración a la que sirve.

“El secretario Mayorkas es culpable de mal manejo de nuestras leyes de inmigración a una escala cósmica, pero sabemos que eso no es motivo de juicio político, porque los fundadores estadounidenses lo rechazaron específicamente”, dijo McClintock en la Cámara, explicando su oposición a los cargos. Los secretarios de gabinete, agregó, “pueden ser destituidos por cometer un delito relacionado con su cargo, pero no por llevar a cabo la política presidencial. Esta crisis fronteriza no se puede solucionar reemplazando a un funcionario de izquierda con otro”.

Buck había señalado durante semanas que se oponía al movimiento. Otros republicanos, incluido Gallagher, se habían negado a decir cómo votarían.

Los cargos recibieron una inmediata y abrumadora condena por parte de los demócratas, ex secretarios de Seguridad Nacional y expertos en Derecho constitucional, incluidos varios conservadores. Argumentaron que los republicanos intentaban convertir una disputa de políticas en un acta de acusación constitucional, sin evidencia de que la conducta de Mayorkas alcanzara el nivel de altos crímenes y delitos menores.

“Tenemos graves problemas en la frontera, nadie lo niega, pero éstos no son individuos serios”, dijo el representante Adam Schiff, demócrata de California, fiscal principal durante el primer juicio político de los demócratas de la Cámara al ex presidente Donald Trump. “Este juicio político es infundado, es inconstitucional y debería ser derrotado”.

El esfuerzo fallido de los republicanos en el juicio político se desarrolló mientras celebraban la caída de un esfuerzo en el Senado para aprobar un paquete suplementario bipartidista de seguridad nacional que reforzaría el control de cruces fronterizos. Durante semanas, Johnson ha estado advirtiendo que el proyecto de ley del Senado, en el que Mayorkas ayudó a negociar, sería un fracaso en la Cámara, disuadiendo a muchos republicanos del Senado de apoyar la medida, que se esperaba que fracasara en una votación de prueba el miércoles.

Los demócratas advirtieron que los republicanos sufrirían consecuencias políticas por intentar destituir a Mayorkas, lo que dijeron que equivalía a buscar una vendetta política.

“Realmente quieren destituir a Joe Biden, pero se dieron cuenta de que eso es políticamente impopular”, dijo en la sala el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York.

“Vivirán con esto como una letra escarlata”, les dijo a los republicanos, agregando que Mayorkas debería tratar el juicio político “como un distintivo de honor porque no vale nada, no significa nada, es falso, es fraudulento y es absurdo”.

No estaba claro cómo planeaban los republicanos reagruparse después de la derrota, dada la importancia que los líderes habían otorgado a la persecución de los cargos de juicio político, y lo políticamente importante que se espera que sea el tema de la frontera para el GOP en un año electoral.

Al final de la votación, el representante Blake Moore, republicano de Utah, cambió su voto a “no” y luego solicitó reconsiderar el asunto, lo que permitiría a los líderes volver a presentarlo en otro momento si logran persuadir a los indecisos para que cambien de opinión.

“La verdad es que los republicanos MAGA extremos que dirigen la Cámara de Representantes no quieren soluciones, quieren un problema político”, dijo el representante Bennie Thompson de Mississippi, el principal demócrata en el panel de Seguridad Nacional. Thompson denunció el juicio político de Mayorkas como un ardid “para distorsionar la Constitución y el expediente del secretario para encubrir su incapacidad y falta de voluntad para trabajar con los demócratas para fortalecer la seguridad fronteriza”.

Los críticos del caso señalaron que intentar destituir al secretario no cambiaría las políticas fronterizas de la administración Biden y no proporcionaría de repente a los funcionarios los poderes y recursos que necesitan para hacer un trabajo más efectivo en la aplicación de las leyes de control fronterizo del país.

El martes, un grupo bipartidista de tres ex secretarios de Seguridad Nacional —Michael Chertoff, que sirvió bajo el ex presidente George W. Bush, y Janet Napolitano y Jeh Johnson— reprendieron a los republicanos por centrarse en el juicio político en lugar de trabajar para aprobar leyes que mejoren la frontera.

“Destituir al secretario Mayorkas no soluciona nada y deja nuestro anticuado sistema de inmigración exactamente donde está ahora: roto”, escribieron. “Les instamos a dejar de lado este esfuerzo infundado de juicio político y volver a resolver los problemas reales de Estados Unidos”.

Su argumento de que destituir a Mayorkas del cargo haría poco para remediar los problemas en la frontera pareció resonar incluso con algunos republicanos que habían dicho que habrían respaldado la votación de juicio político de todos modos.

“Hoy estamos, de hecho, destituyendo a un peón”, dijo en la Cámara el representante Darrell Issa, republicano de California, sobre Mayorkas, agregando: “Él es sólo parte de los altos crímenes y delitos menores del presidente de los Estados Unidos”.