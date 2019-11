Fortalecen republicanos apoyo a Donald Trump ante ‘impeachment’

Washington— Después de dos semanas de audiencias abiertas extraordinarias que los demócratas imaginaron como su mejor oportunidad para moldear la opinión pública sobre el juicio político, el presidente Donald Trump afirma ser insensible a la cascada de revelaciones dañinas, debido al endurecimiento de la oposición republicana a su destitución.

Hasta ahora, los procedimientos históricos han exacerbado la división política. Algunos legisladores republicanos moderados que alguna vez fueron vistos como los más propensos a romper con Trump condenaron su conducta, pero en los últimos días señalaron que probablemente votarían en contra de su juicio político porque no creen que las acciones del presidente alcancen ese umbral.

"Una ofensa impecable debe ser convincente, abrumadora, clara e inequívoca", dijo en representante republicano Will Hurd el jueves pasado.

"Y no es algo apresurado o tomado a la ligera. No he escuchado evidencia que demuestre que el presidente cometió soborno o extorsión", agregó el ex oficial de la CIA.

El texano Hurd, cuyo distrito abarca desde el Este del Condado de El Paso hasta San Antonio y se retirará del Congreso el próximo año, dejo en claro su postura.

Fase condenatoria

Esta última fase de la investigación fue particularmente condenatoria para Trump, simplemente debido al patrón de hechos que surgió. Una serie de testigos del gobierno, que declararon bajo juramento y en riesgo de perjurio, implicaron al presidente en un plan para presionar a Ucrania para que influya en las elecciones de 2020.

Pero el juicio político no es un proceso penal o legal: es político. Y a medida que la investigación avanza hacia un probable voto de la Cámara sobre la destitución el próximo mes y un posible juicio en el Senado, los republicanos en el Capitolio están firmemente a favor del presidente, incluso si ofrecen destallos dispersos y, a veces, defensas contradictorias de su presunto delito.

Trump dijo el viernes que estaba esperando un juicio político y expresó su confianza en que prevalecería. "Nunca ha habido tanta unidad y espíritu en el Partido Republicano, como lo hay ahora", tuiteó el Presidente.

La evidencia anecdótica respalda su declaración. El representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania, un ex agente del FBI que representa un distrito que puede cambiar de partido, en los suburbios de Filadelfia, y fue considerado un posible traidor, avalando el juicio político, dijo a los periodistas el viernes que, aunque el comportamiento de Trump era preocupante y representaba un mal juicio, consideraba que el Congreso en su estimación no había reunido suficiente evidencia para justificar la acusación.

Esperanza deslucida

Muchos demócratas habían contado con esta fase de la investigación para cambiar los contornos políticos de la acusación, con la esperanza de que escuchar las poderosas narrativas de los testigos del gobierno podría impulsar el apoyo público para eliminar a Trump y, por lo tanto, presionar a algunos senadores republicanos para que abandonen al Presidente.

Los procedimientos siguen siendo fluidos, y es demasiado pronto para medir completamente si las actitudes de los votantes han cambiado. Testimonios dramáticos de profesionales de seguridad nacional de carrera, así como algunos de los nombramientos políticos de Trump, colocaron al presidente en el centro de un complot para obligar al Gobierno ucraniano a abrir una investigación de corrupción sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter.

Aunque los demócratas de la Cámara de Representantes dicen que la evidencia de que Trump abusó de su oficina y orquestó un esquema de soborno es inequívoca, las audiencias parecen haber cambiado la opinión de pocos legisladores republicanos, si es que los hay. Esto es un reflejo de la supremacía de Trump dentro de su partido.

"Irónicamente, mejora la posición del presidente", dijo Ari Fleischer, ex secretario de prensa republicano de la Casa Blanca. "Nunca ha estado y no está en peligro de ser condenado en el Senado. El único problema es si pierde terreno en la Cámara y, según todas las medidas, no ha perdido terreno en la Cámara".

Fleischer dijo que las audiencias "demostraron, y varios expertos de carrera lo hicieron de manera elocuente, cuán inapropiado fue lo que hizo el presidente. Cuanto más escuchaba, más claro estaba que era inapropiado. Pero hay una gran diferencia entre inapropiado y revocar la voluntad del pueblo y lo acusan ".

Le afectaría aún sin juicio político

Si la Cámara controlada por los demócratas votara para acusar a Trump, se requeriría una mayoría de dos tercios en el Senado controlado por los republicanos para condenarlo y destituirlo de su cargo. Ningún senador republicano ha dicho aún que él o ella condenarán a Trump.

"Trump tiene el control de la rama 202 del partido y tiene el control de lo que queda del partido a nivel nacional", dijo el estratega republicano John Weaver, un crítico de Trump, refiriéndose primero a los republicanos en Washington. "Ya no es un partido en el sentido tradicional: es una secta. Por lo tanto, tendrá éxito en evitar la condena en el Senado y la destitución del cargo porque la fiesta está completamente subyugada a él".

Incluso si Trump es absuelto en el Senado, su acusación corre el riesgo de ser una mancha en su candidatura de reelección el próximo año. La mayoría de las encuestas públicas muestran que el índice de aprobación del presidente está muy por debajo del 50 por ciento y proyectan que pierde en enfrentamientos cara a cara con sus principales retadores demócratas.