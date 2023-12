Formará profesor de NMSU a próximos líderes de STEM

Joe Burchett se encuentra entre un puñado de profesores del país que formarán parte de un programa para desarrollar la próxima generación de líderes en STEM.

Burchett, profesor asistente de astronomía en la Universidad Estatal de Nuevo México, recibió una beca de investigación en las instalaciones de la NASA a través de una colaboración entre la NASA y la Fundación Nacional de Ciencias.

El programa tiene como objetivo fortalecer la infraestructura de investigación y promover el desarrollo de talentos STEM en nueve instituciones en siete estados y territorios de EU. La investigación de Burchett es uno de los 10 proyectos que recibieron una suma combinada de 2.7 millones de dólares de los premios Track-4 del Programa Establecido para Estimular la Investigación Competitiva (EPSCoR) de la NSF.

“Es una oportunidad para que los científicos que inician su carrera intenten mejorar la infraestructura de investigación, particularmente en instituciones como NMSU”, dijo Burchett. “Es una manera de reforzar las oportunidades de investigación en nuestras instituciones haciendo cosas como diversificar nuestra cartera de métodos científicos y eso es lo que estoy haciendo aquí”.

Estos premios financian a investigadores principales de instituciones con una alta matrícula de estudiantes de poblaciones subrepresentadas en STEM. Las becas de investigación de la facultad STEM se llevarán a cabo en el Centro de Investigación Ames de la NASA, el Centro de Investigación Glenn, el Centro de Vuelo Espacial Goddard, el Centro de Vuelo Espacial Marshall y el Laboratorio de Propulsión a Chorro.

Su destino académico

Burchett se asociará con el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, donde pasará unos dos meses en la primavera y recibirá tutoría del director del programa científico de astrofísica de rayos X de Goddard.

Mientras desarrollan capacidad de investigación en sus instituciones de origen, los becarios aprenderán nuevas técnicas, desarrollarán nuevas colaboraciones, avanzarán en asociaciones de investigación, accederán a equipos e instalaciones únicos y orientarán su investigación hacia nuevas direcciones transformadoras.

“Con acceso a las instalaciones y equipos de la NASA, los investigadores de las jurisdicciones de EPSCoR podrán resolver problemas desafiantes y solidificar asociaciones de investigación de por vida”, dijo el director de la NSF, Sethuraman Panchanathan. “Esta asociación de doble agencia también ayudará a diversificar la fuerza laboral estadounidense a través de la investigación colaborativa a nivel del Gobierno federal y mejorará la capacidad de investigación de sus instituciones y jurisdicciones de origen de manera más amplia”.

El proyecto de Burchett se titula “Más azul y más caliente: del diagnóstico ultravioleta al diagnóstico por rayos X del medio circungaláctico”. La astronomía de rayos X permitirá a Burchett estudiar el gas denso y caliente que forma un halo alrededor de la Vía Láctea. Su investigación contribuirá a una mejor comprensión del ciclo de vida de una galaxia.

Alrededor y entre galaxias

“La razón por la que las técnicas de rayos X son tan relevantes es porque se basan en lo que yo hago en términos de investigación”, dijo Burchett. “Estudio el gas alrededor de las galaxias y entre galaxias, por lo que tradicionalmente he utilizado técnicas de observación en la región ultravioleta del espectro electromagnético. La herramienta principal que uso ahora es el Telescopio Espacial Hubble”.

“El ultravioleta nos informa sobre el gas frío y el gas caliente. Pero lo que llamaríamos gas caliente, es decir, gas a temperaturas superiores a un millón de grados Kelvin, desempeña un papel fundamental en las interacciones entre el gas que rodea y entre las galaxias y las galaxias mismas. La mejor manera de estudiar ese gas es mediante el uso de telescopios de rayos X, que son muy diferentes a los telescopios e instrumentos ultravioleta. Resulta que la NASA tiene varias misiones de rayos X. Uno de ellos es una asociación entre la NASA y la agencia de astronomía japonesa”.

Burchett estará en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA la próxima primavera cuando lleguen los datos de esa misión.

“En muchos sentidos, la ciencia me está empujando en la dirección de la astronomía de rayos X”, dijo Burchett. “Es algo en lo que no soy especialista ahora, pero este programa me permite recibir capacitación y tutoría mientras realizo investigaciones con estos datos. También estoy en el equipo de desarrollo científico de uno de los próximos grandes telescopios que lanzará la NASA, que con suerte será un telescopio de rayos X”.

Acompañado de uno de sus pupilos

Burchett llevará a uno de sus estudiantes de posgrado a Goddard para que aprenda con él. Cuando regresen, compartirán sus conocimientos con otros estudiantes de astronomía de NMSU. Pero Burchett también planea comunicarse con otros profesores de NMSU.

“Cuando regresemos, podré capacitar a otros estudiantes de mi grupo en astronomía de rayos X, pero también estoy emocionado de tratar de identificar y conectar con otros profesores y sus intereses de investigación para determinar cómo ampliar el impacto. de la investigación de rayos X en NMSU”, dijo Burchett. “Intentaré identificar oportunidades para utilizar datos de estas nuevas misiones de rayos X de la NASA y desarrollar propuestas con otros profesores para nuevos proyectos que muy bien podrían estar fuera de mi propio ámbito”.

“El éxito de las becas conjuntas de este año para profesores de la NSF y la NASA resalta la notable dedicación e ingenio dentro de la comunidad científica”, dijo Kathleen Loftin, directora de proyectos del Programa EPSCoR de la NASA. “Estas becas no se tratan sólo de financiación; se trata de fomentar colaboraciones significativas y transformadoras que enriquezcan el panorama de la investigación STEM”.