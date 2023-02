Fiscal de Texas pedirá perdón y pagará $3.3 millones

Austin— El fiscal general de Texas, Ken Paxton, y cuatro de sus ex fiscales adjuntos principales que dijeron que los despidió indebidamente –después de que lo acusaron de varios delitos– llegaron a un acuerdo tentativo para poner fin a una demanda de denunciantes, quienes recibirían una indemnización de 3.3 millones de dólares.

En una presentación el viernes, los abogados de Paxton y los denunciantes –whistleblowers– pidieron a la Corte Suprema de Texas que posponga aún más la consideración del caso del denunciante hasta que las dos partes puedan finalizar el acuerdo tentativo. Una vez que se finalice el pacto y se apruebe el pago por parte de la Oficina del Fiscal General, las dos partes se moverán para finalizar el caso, según el documento.

El acuerdo pondría fin a la demanda por el despido de los empleados, pero no terminaría con los problemas legales de Paxton. Las acusaciones de soborno y abuso de poder hechas por los ex fiscales asistentes provocaron una investigación del FBI, aunque no se han presentado cargos y Paxton ha negado haber actuado mal.

Por separado, Paxton permanece bajo acusación formal por cargos estatales de fraude de valores.

En una declaración conjunta, los abogados de tres de los denunciantes, Blake Brickman, David Maxwell y Ryan Vassar, dijeron: “Nuestros clientes son hombres honorables que han pasado más de dos años luchando por lo que es correcto. Creemos que los términos del acuerdo hablan por sí mismos”.

Don Tittle, abogado del otro denunciante, Mark Penley, dijo en un comunicado que el caso era realmente importante para “cómo debería funcionar el Gobierno y qué esperamos de nuestros funcionarios públicos”.

“Creemos que este acuerdo contribuye en gran medida a restaurar la buena reputación de los hombres que presentaron esta demanda contra la Oficina del Fiscal General. En primer lugar, nunca debieron haber sido despedidos. Este acuerdo lo confirma en gran medida”, dijo Tittle.

Ahorro a los contribuyentes

Paxton, un republicano que ganó un tercer mandato de cuatro años en noviembre, dijo en un comunicado que aceptó el acuerdo para ahorrar dinero de los contribuyentes y comenzar su nuevo mandato sin las cargas de las acusaciones.

“Después de más de dos años de litigar con cuatro ex empleados que me acusaron en octubre de 2020 de irregularidades ‘potenciales’, llegué a un acuerdo de conciliación para resolver este problema”, dijo Paxton. “Elegí este camino para ahorrar dinero de los contribuyentes y asegurarme de que mi tercer mandato como fiscal general esté libre de distracciones innecesarias. Este acuerdo logra estos objetivos. Espero poder servir a la gente de Texas durante los próximos cuatro años libre de este desafortunado espectáculo secundario”.

El acuerdo tentativo pagaría $3.3 millones a los cuatro denunciantes y mantendría vigente un fallo de la Corte de apelaciones que permitió que el caso siguiera adelante. Paxton había pedido a la Corte Suprema que anulara ese fallo.

El acuerdo, una vez finalizado, también incluirá una declaración de Paxton diciendo que “acepta que los demandantes actuaron de una manera que consideraron correcta y se disculpa por referirse a ellos como 'empleados deshonestos'”. La Oficina del Fiscal General también acordó eliminar un comunicado de prensa de su sitio web que llamó a los denunciantes “empleados deshonestos”.

El acuerdo final incluirá una declaración que diga que ninguna de las partes admite culpa ni acepta responsabilidad en el caso, según la presentación del viernes.

El acuerdo se estructurará para pagar a Vassar 27 meses de salario atrasado por el trabajo que habría hecho si no hubiera sido despedido. Eso le permitirá a Vassar, ex fiscal general adjunto de asesoría legal, reclamar 27 meses de crédito de servicio para su fondo de pensión estatal.

La Oficina del Fiscal General también acordó dejar de oponerse a la oferta de Maxwell de cambiar la documentación presentada ante la Comisión de Cumplimiento de la Ley de Texas sobre su destitución como director de la División de Cumplimiento de la Ley del fiscal general. Dicho papeleo es importante en el trabajo de aplicación de la ley, y un despido podría ser una señal de alerta para futuros empleadores.

Pendiente aprobación

El acuerdo, que fue mediado por el abogado Patrick Keel de Austin, depende de la aprobación de la financiación.

El otro denunciante en la demanda, Penley, es un ex fiscal general adjunto de Justicia Penal.

El pago del acuerdo saldría de los fondos estatales y tiene que ser aprobado por la Legislatura. Después de que se hizo público el acuerdo tentativo, el representante estatal Jeff Leach, republicano de Plano que supervisa el Comité de Jurisprudencia Civil y Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que estaba “preocupado de que los contribuyentes trabajadores pudieran estar en apuros por este acuerdo entre el fiscal general y el ex empleados de su oficina”.

“Hablé directamente con el fiscal general esta mañana y le comuniqué en términos inequívocos que, en nombre de nuestros electores, los legisladores tendrán preguntas y esperarán respuestas”, dijo ayer Leach en un comunicado a The Texas Tribune.

Presuntas represalias

La demanda del denunciante se presentó después de que ocho ex altos funcionarios de Paxton lo acusaron de soborno y abuso de poder en octubre de 2020 y denunciaron las supuestas acciones de Paxton a las autoridades. Esos ocho empleados fueron despedidos o renunciaron.

En noviembre de 2020, cuatro de estos ex empleados presentaron una demanda de denunciantes alegando que Paxton había tomado represalias indebidas contra ellos después de que lo acusaran de actos delictivos. Buscaron la reincorporación y la compensación por la pérdida de salarios, así como el pago de futuras ganancias perdidas y daños por dolor y sufrimiento emocional.

Las presentaciones en la demanda del denunciante revelaron más detalles sobre los delitos que los ex empleados alegaron que cometió Paxton, incluido hacer favores políticos al desarrollador de bienes raíces Nate Paul, un amigo y donante político que le dio a Paxton $25 mil para su campaña de 2018. Las acusaciones decían que Paul ayudó a Paxton con una remodelación de la casa y contrató a la supuesta novia de Paxton. Paxton está casado con la senadora estatal Angela Paxton, republicana de McKinney.

Los denunciantes afirmaron que Paxton presionó para que la Oficina del Fiscal General se involucrara en las disputas legales de Paul, incluso cuando los abogados de la oficina no lo aconsejaron. Paxton presionó para involucrarse en un negocio de bienes raíces que involucraba a una de las compañías de Paul y una organización benéfica de Austin, y nombró a un abogado especial para investigar las afirmaciones que hizo Paul de que las fuerzas del orden público estatales y federales habían allanado indebidamente su casa en 2019. La Fiscalía General no encontró “evidencia creíble” de que se violaron los derechos de Paul, pero se nombró al fiscal especial a pesar de sus objeciones.

Los denunciantes dijeron que el fiscal especial, Brandon Cammack, obtuvo más de tres docenas de citaciones dirigidas a personas que creían que eran enemigos de Paul.

En veremos

Hace dos semanas, tres de los cuatro demandantes en la demanda del denunciante –Penley, Maxwell y Vassar– pidieron a la Corte Suprema de Texas que suspendiera su caso mientras negociaban un acuerdo con Paxton. Brickman inicialmente se opuso a la moción, pero firmó el acuerdo de conciliación presentado ante el tribunal el viernes.

Brickman no participó en la mediación, pero acordó firmar el acuerdo después de la inclusión de algunos “términos no monetarios significativos”, dijo su abogado Tom Nesbitt.

“Estamos satisfechos con este resultado”, dijo Nesbitt.

Paxton ha argumentado en la Corte estatal que está exento de la Ley de denunciantes de Texas, escrita para proteger a los empleados del Gobierno de las represalias en el trabajo por parte de otros empleados después de denunciar una mala conducta, alegando que es un funcionario electo, no un empleado público. También dijo que no despidió a los empleados en represalia por su queja, sino por desacuerdos con el personal. Una Corte de apelaciones falló en su contra y permitió que el caso siguiera adelante. En enero pasado, Paxton apeló su caso ante la Corte Suprema de Texas.

Más complicaciones

La demanda del denunciante no es el único problema legal de Paxton.

Paxton aún enfrenta cargos por delitos graves de fraude de valores vinculados a acuerdos comerciales privados en 2011. Ha negado haber actuado mal en el caso de casi 8 años.

El Colegio de Abogados del Estado de Texas también demandó a Paxton el año pasado por mala conducta profesional por supuestamente tergiversar que había descubierto pruebas sustanciales de fraude en un intento por anular las victorias electorales del demócrata Joe Biden en cuatro estados disputados. Paxton ha negado haber actuado mal y criticó la demanda por motivos políticos.