Fiscal de Distrito de El Paso buscará mantener el cargo

El fiscal de Distrito de El Paso, Bill Hicks, a quien el gobernador Greg Abbott nombró para arreglar una Oficina del Fiscal de Distrito sumida en una controversia, buscará retener el puesto.

Hicks, un destacado abogado con décadas de experiencia legal, anunció el lunes 6 de noviembre el lanzamiento de su campaña electoral para conservar el puesto más alto de aplicación de la ley en el Oeste de Texas.

“Después de observar a todos los demás candidatos, y después de observar los objetivos y las cosas que hemos comenzado a hacer durante el año pasado, no creo que seamos capaces de terminar todos los grandes proyectos que hemos iniciado”, dijo Hicks. “Hemos comenzado a reconstituir nuestro programa de violencia doméstica. Hemos comenzado un programa de DWI. Ninguno de estos programas estará en la posición que quiero que esté durante otros dos o tres ciclos presupuestarios.

“El programa de violencia doméstica, que fue un programa galardonado a nivel nacional bajo la administración de (el ex fiscal de Distrito Jaime) Esparza y fue totalmente destruido bajo la administración de (la ex fiscal de Distrito Yvonne) Rosales, hemos comenzado a reconstruirlo, pero no es así. Estaré en ese nivel de posición ganadora de un premio nacional hasta un par de ciclos presupuestarios porque se necesita eso para reconstruir ese tipo de programa. No puedo asegurar al público que se elevará a ese nivel a menos que yo esté a cargo”.

Hicks se une a un creciente campo de candidatos que buscan el puesto de fiscal de Distrito del 34º Distrito Judicial, que presta servicios a los condados de El Paso, Hudspeth y Culberson.

Hasta ahora, Hicks es el único candidato republicano que ha anunciado que busca el escaño. Los otros tres candidatos (Nancy Casas, James Montoya y Alma Trejo) que se han lanzado para el escaño se postulan como demócratas.

“Me postulo como republicano porque cuando eres nombrado por el gobernador, honras la solicitud del gobernador de postularte bajo su título, que es republicano”, dijo Hicks.

Hicks asumió el cargo de fiscal de Distrito de El Paso luego de la renuncia de la ex fiscal de Distrito Yvonne Rosales.

Abbott nombró a Hicks en diciembre de 2022 para el cargo cuando Rosales dejó el cargo en medio de varias controversias y una petición a un tribunal de Texas para que la destituyera de su cargo debido a supuesta mala conducta e incompetencia oficial.

Rosales renunció antes de que la petición fuera a juicio.

Hicks se hizo cargo de la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso con un equipo escaso de personal y una acumulación de más de 10 mil casos.

Desde que asumió el cargo, Hicks y su administración han reducido el retraso a unos 3 mil casos, dijo Hicks. La Oficina del Fiscal de Distrito también ha contratado a varios fiscales y personal, incluidos abogados reconocidos y experimentados, para manejar el caso del tiroteo masivo en Walmart de El Paso.

“Cuando asumimos el cargo, había más de 10 mil casos”, dijo Hicks. “Ahora tenemos poco más de 3 mil casos. Vamos a tener ese atraso resuelto para 2024. Eso se debe a la dedicación, el trabajo y la organización que mi equipo directivo puso en marcha en menos de dos años. La administración de Rosales tomó lo que era un retraso insignificante y lo hizo estallar a más de 10 mil casos. Un liderazgo que tiene falta de experiencia, falta de previsión en cómo están manejando esa oficina puede hacer que la oficina vaya de avanzar en la justicia a estancarse, o tal vez peor aún, mover la oficina hacia atrás, realmente la justicia hacia atrás.

“Y debido a eso, mi temor por este sistema de justicia penal es que sin el liderazgo adecuado, nuestro sistema de justicia penal no siga avanzando. Comienza a retroceder. Y no quiero ver eso. Quiero asegurarme de que nuestro sistema de justicia penal siga avanzando”.

Hicks, quien recibió su título de abogado en la Facultad de Derecho de Texas Tech, tiene varias décadas de experiencia ejerciendo el Derecho, incluso como juez de un tribunal de Distrito, fiscal estatal y abogado de práctica privada.

Trabajó como asistente del fiscal de Distrito para la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso durante más de 12 años, incluido el trabajo como fiscal especial en el Grupo de Trabajo contra Narcóticos de Metro, abogado litigante senior en la Unidad de Crímenes Especiales y jefe del equipo de juicio, según su biografía.

Hicks también fue designado en 2010 por el ex gobernador Rick Perry para presidir el Tribunal de Distrito 243 en El Paso después de que el juez en funciones abandonara el tribunal. Presidió el tribunal hasta 2012.

Luego comenzó su práctica privada centrándose en la mediación, el arbitraje y los daños personales, según afirma su biografía.

Hicks se une a varios candidatos con décadas de experiencia legal y vínculos con El Paso que buscan el puesto de fiscal de Distrito. Hasta el 6 de noviembre, otros tres candidatos han anunciado sus candidaturas para el puesto.

Casas y Montoya, ex fiscales asistentes de Distrito con años de experiencia legal, y Trejo, ex juez de la Corte Penal #1 del Condado de El Paso, lanzaron sus campañas a principios de este año.

Los candidatos pueden presentar su solicitud oficialmente para las elecciones el 11 de noviembre. La fecha límite para la presentación de candidatos es el 11 de diciembre.

La elección primaria será el 5 de marzo de 2024, con votación anticipada del 20 de febrero de 2024 al 1 de marzo de 2024.