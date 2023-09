Fingen ser EP Water para vender costosos filtros

Durante meses, han aparecido en las puertas de entrada de toda la ciudad volantes de apariencia oficial con un logotipo muy similar al de El Paso Water, instando al residente a llamar rápidamente a un número que figura en el papel para abordar un “aviso de agua” no identificado.

“SEGUNDO AVISO”, se lee en negrita en un volante, sin evidencia de que alguna vez se haya dejado un primer aviso. "MUY IMPORTANTE."

PUBLICIDAD

En la parte inferior del volante, un cuadro con una marca de verificación dice “Segundo intento” junto a un cuadro sin marcar con “Último intento” escrito.

Los orígenes exactos de los volantes y la empresa detrás de ellos siguen siendo un misterio.

Sin embargo, los volantes en las puertas parecen ser parte de lo que los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley describieron a principios de este mes como una operación de marketing engañosa en El Paso.

La operación es prácticamente idéntica a los esquemas en ciudades de todo Estados Unidos en las que los vendedores afirman que el agua de un área local está altamente contaminada y no es segura para beber, con el fin de convencer a los propietarios de comprar costosos sistemas de filtración de agua que, según los expertos en calidad del agua, son innecesarios.

El Paso Water, junto con el Departamento de Policía de la ciudad y la Oficina del Sheriff del Condado, advirtieron a los habitantes de El Paso sobre el plan de comercialización en una conferencia de prensa a principios de este mes. Los volantes de apariencia oficial están destinados a parecer que fueron dejados por trabajadores de El Paso Water, lo que podría constituir un delito grave de suplantación de un servidor público, dijo la Policía.

“Hemos visto un aumento en avisos como éstos”, dijo Christina Montoya, gerente de Comunicaciones y Marketing de El Paso Water. “Los clientes nos llaman y nos informan que están recibiendo estos informes y no están seguros de si se trata de EP Water o no”.

Los volantes de aviso sobre el agua no incluyen el nombre de ninguna empresa, excepto una letra pequeña cerca de la parte inferior que dice “Somos una empresa privada”. Una solicitud que no incluye el nombre de la empresa detrás de ella es una señal de alerta, según el Better Business Bureau.

Y la frase “último intento” en los volantes implica engañosamente que a un propietario se le puede cortar el agua si no llama al número que aparece en el volante, dijo la Policía.

“Los avisos engañosos que se pueden dejar en las puertas tienen como objetivo engañar a los clientes para que compren sistemas de filtración de agua que pueden costar más de $10,000”, dijo Marybeth Stevens, presidenta del Better Business Bureau en El Paso. “Y podrían llamar su atención diciendo 'Urgente' o 'Aviso de agua' y haciendo que parezca que proviene de El Paso Water, cuando en realidad no es así”.

Los vendedores de las empresas de filtración de agua suelen decir que el agua de El Paso contiene niveles peligrosos de numerosas toxinas cancerosas. Los vendedores urgen a los propietarios a comprar un sistema de filtro de agua, que puede medir más de cinco pies de alto, para eliminar contaminantes como el arsénico o la materia fecal que, según dicen, están peligrosamente concentrados en el suministro de agua local.

Los expertos en El Paso Water y en la calidad del agua dicen que esas afirmaciones son falsas y que el agua que fluye de los grifos en los hogares y negocios de El Paso es completamente segura para beber.

“El agua es segura. Bebo el agua del grifo todos los días”, dijo la Dra. Anna Gitter, profesora asistente de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de UTHealth Houston con sede en El Paso.

“El Paso Water analiza esta agua que produce la Ciudad varias veces al día, por lo que se aseguran de que sea completamente segura cuando llega a su hogar”, dijo.

Cada uno de los volantes de aviso sobre el agua pegados en las puertas de las casas tiene un número de teléfono diferente pegado. Inicialmente, una máquina responde las llamadas realizadas a esos números de teléfono y le dice a la persona que llama que se ha comunicado con “Servicios de inspección del agua”. Después de que un empleado responda, normalmente busca programar una cita para probar el agua en la casa de la persona que llama.

Un empleado que contestó el teléfono le dijo a un periodista de El Paso Matters que trabajaba para una empresa llamada Water Tech.

Una empresa llamada El Paso Water Tech está ubicada en el Centro de Negocios Rojas frente a Lee Treviño. El propietario Sergio Cárdenas rechazó una solicitud de entrevista de El Paso Matters. Pero Cárdenas le dijo al Better Business Bureau que no había dejado volantes en ninguna casa y que no sabía quién estaba colocando los “Avisos sobre el agua” en las puertas y usando el nombre de su negocio, según un portavoz de BBB.

El sitio web de El Paso Water Tech ha permanecido fuera de línea desde poco después de que El Paso Matters contactara inicialmente a Cárdenas con preguntas sobre los volantes.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en otros estados han tomado medidas contra las empresas fraudulentas de filtración de agua. En 2021, el fiscal general de Florida cerró una empresa que vendía filtros de agua, cuyo precio oscilaba entre 6 mil 700 y 9 mil 700 dólares, porque afirmaba que los sistemas de filtración curarían una serie de enfermedades, incluido el cáncer. Y en diciembre pasado, el Departamento de Salud de Minnesota emitió una advertencia a los consumidores sobre “estafas de tratamiento de agua” similares.

Algunos contaminantes, niveles aceptables

Si bien los expertos en calidad del agua dicen que el suministro de agua de El Paso es seguro, existen elementos y compuestos en el sistema de agua, como niveles traza de arsénico y cloro, entre otros compuestos. Pero están en concentraciones por debajo de los umbrales seguros establecidos por la Agencia de Protección Ambiental, dijo El Paso Water.

“El arsénico se encuentra naturalmente en nuestras aguas subterráneas. Tenemos una instalación en el Noroeste que trata a un nivel aceptable según las pautas de la EPA”, dijo Montoya. “Entonces sí, habrá minerales en el agua. Habrá litio, habrá arsénico, habrá fluoruro. Pero todo es una cuestión de lo que está dentro de la Ley de Agua Potable Segura y los niveles que se determinan como aceptables”.

Gitter, la profesora asistente de UTHealth, dijo que los estándares de agua potable de la EPA “se han desarrollado a partir de estudios epidemiológicos y toxicológicos muy rigurosos” a lo largo de décadas. Y a menudo hay más contaminantes en el aire ambiente que en el agua potable, dijo.

“Estamos expuestos a contaminantes todos los días a través del aire que respiramos, los alimentos que comemos y nuestros productos de consumo. Y eso es exposición continua, y no nos enfermamos por eso”, dijo Gitter. “A veces la gente piensa: 'Vivo en un ambiente estéril'. Pero eso simplemente no es cierto”.

Para algunos, el hecho de que El Paso Water trate aguas residuales (o de drenaje) y las convierta nuevamente en agua potable es razón suficiente para instalar un gran sistema de filtración de agua en su hogar. Sin embargo, la estrategia de tratamiento de aguas residuales de El Paso Water tiene como objetivo reforzar los suministros de agua de la región y evitar que El Paso Water bombee excesivamente el agua subterránea del área. A pesar de cierto nivel del factor “asqueroso” (o una renuencia natural a beber aguas residuales tratadas), el proceso es seguro y ha demostrado durante años que produce agua potable.

“La ciencia está ahí y tenemos la tecnología para tratar de manera segura las aguas residuales y convertirlas en agua potable que cumpla con los estándares de la EPA o incluso sea de mejor calidad”, dijo Gitter.

‘No me fiaría de esos resultados’

Una de las técnicas de venta para las empresas que venden sistemas de filtración de agua es visitar la casa de un cliente potencial y utilizar algún tipo de prueba de calidad del agua en el hogar que pretende identificar contaminantes específicos en el agua.

Sin embargo, Gitter dijo que se requieren pruebas de laboratorio para identificar con precisión los contaminantes o toxinas en el agua.

“Como alguien que analiza la calidad del agua, no confiaría en esos resultados”, dijo sobre las pruebas de agua en el hogar. “Me gustaría que un laboratorio certificado analice mi agua, como el que tiene El Paso Water”.

Una prueba de agua en casa podría, por ejemplo, simplemente resaltar la sal en el agua o indicar la presencia de un elemento benigno como el cloro, según Rubén Rodríguez, director de cumplimiento de la calidad del agua de El Paso Water. Y las pruebas caseras no se realizan en un ambiente controlado similar al de un laboratorio (un vaso de agua contaminado podría afectar los resultados) y no miden la calidad del agua de manera confiable, dijo.

“Lo que pueden hacer sobre el terreno es muy, muy sencillo. Contamos con instrumentación avanzada. En nuestro laboratorio tenemos la capacidad de probar partes por mil millones, incluso partes por billón”, dijo. “Mientras que en el campo, es sólo una prueba de color que es sólo visual. En realidad, no se trata de utilizar ningún dispositivo de ninguna manera”.

Las empresas de filtración de agua también suelen promocionar los filtros de agua alcalina, que producen agua con un nivel más bajo de acidez, y los beneficios para la salud de beber agua alcalina. Sin embargo, aunque algunas personas prefieren el sabor del agua alcalina, no hay evidencia de que el agua con un nivel de pH más alto mejore la salud humana.

“En la literatura científica y en las investigaciones que se han realizado, no hay nada que diga necesariamente que beber agua alcalina sea mejor para la salud”, dijo Gitter.

Sin embargo, El Paso Water y Better Business Bureau se apresuraron a señalar que no todos los negocios de filtración de agua en El Paso son fraudulentos. Algunas son empresas con décadas de antigüedad que venden artículos como ablandadores de agua que pueden cambiar el sabor del agua o hacer que produzca más espuma para limpiar.

Un filtro de agua “realmente afecta el sabor”, dijo Gitter.

“Si alguien dice 'Oh, no me gusta el sabor del agua potable que tengo en mi casa', entonces está bien, consiga un filtro, eso ayudará”, dijo. “Si desea un filtro para cualquier tipo de eliminación de contaminantes, en realidad no es necesario. El agua que sale del grifo es segura”.