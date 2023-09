Fingen ser de soporte técnico para cometer fraudes

El fraude de soporte técnico implica un reclamo criminal para brindar soporte o servicio al cliente, seguridad o técnico para defraudar a personas incautas.

Los delincuentes pueden hacerse pasar por representantes de soporte o servicio y ofrecer resolver problemas como un correo electrónico o una cuenta bancaria comprometida, un virus en una computadora o la renovación de una licencia de software.

Muchas víctimas informan que se les ordena realizar transferencias bancarias a cuentas en el extranjero o comprar grandes cantidades de tarjetas prepagas, pagar con criptomonedas o incluso solicitar acceso a las cuentas bancarias de la víctima.

El contacto inicial con la víctima suele ocurrir a través de los siguientes métodos:

Correo electrónico: un mensaje de correo electrónico no solicitado procedente de dominios de correo electrónico que parecen auténticos y afirman proporcionar una forma de servicio técnico, como los que se encuentran en las principales cadenas de tiendas de electrónica que venden productos electrónicos, computadoras y otros dispositivos digitales.

Teléfono: una llamada telefónica no solicitada de una persona que afirma que el dispositivo o la computadora de la víctima está infectado con un virus o envía mensajes de error a la persona que llama.

Publicidad en motores de búsqueda: los delincuentes pagan para que el enlace de su empresa fraudulenta de soporte técnico aparezca más arriba en los resultados de búsqueda, con la esperanza de que las víctimas elijan uno de los enlaces principales en los resultados de búsqueda.

Mensaje emergente: la víctima recibe un mensaje emergente en pantalla que informa que se ha encontrado un virus en su computadora. Para recibir asistencia, el mensaje solicita a la víctima que llame a un número de teléfono asociado con la empresa de soporte técnico fraudulenta.

Pantalla bloqueada en un dispositivo: el dispositivo de la víctima muestra una pantalla bloqueada congelada con un número de teléfono e instrucciones para comunicarse con una empresa de soporte técnico fraudulenta.

Sugerencias para la protección

Recuerde que las empresas legítimas de atención al cliente, seguridad o soporte técnico no iniciarán contactos no solicitados con personas, asegura el FBI.

Instale software de bloqueo de publicidad que elimine o reduzca las ventanas emergentes y la publicidad maliciosa (publicidad en línea para difundir malware).

Si le cobran por un servicio que no solicitó, comuníquese primero con su institución bancaria o proveedor de tarjeta de crédito para conocer las opciones de cancelación y reembolso.

Nunca descargue software a petición de una persona desconocida que se comunicó con usted.

Nunca permita que una persona desconocida que se comunicó con usted tenga control de su computadora.

No haga clic en ventanas emergentes no solicitadas, enlaces enviados a través de mensajes de texto o enlaces o archivos adjuntos de correo electrónico. No se comunique con el número de teléfono proporcionado en una ventana emergente, mensaje de texto o correo electrónico.

Nunca envíe efectivo por correo o compañías de envío.

No realice actividades bancarias mientras proporciona acceso remoto a su computadora.

Qué hacen las víctimas

Las personas que reciban una ventana emergente o una pantalla bloqueada deben apagar el dispositivo inmediatamente. Ignore cualquier ventana emergente que le indique no apagar ni reiniciar la computadora. Las víctimas que informaron haber apagado el dispositivo y esperar un poco para reiniciarlo generalmente descubren que la ventana emergente o el bloqueo de pantalla han desaparecido.

No vuelva a ponerse en contacto con empresas fraudulentas que estafan tecnología. Espere llamadas fraudulentas adicionales, ya que estas empresas a menudo comparten la información de su base de datos de clientes.

Información de identificación del estafador, incluidos sitios web, números de teléfono y direcciones de correo electrónico o cualquier número al que haya llamado.

Nombres de cuentas, números de teléfono e instituciones financieras que reciben fondos (por ejemplo, cuentas bancarias, transferencias bancarias, pagos con tarjetas prepagas, billeteras de criptomonedas) incluso si los fondos no se perdieron realmente.

Descripción de la interacción con el estafador.

Copie y pegue el correo electrónico en la queja.

Guarde toda la documentación, correos electrónicos, faxes y registros originales de todas las comunicaciones.

Si sospecha que su computadora o sus cuentas han sido comprometidas, comuníquese con su institución financiera, cambie todas las contraseñas y tome medidas para proteger su identidad. Luego informe a su agencia policial local o al FBI de El Paso al (915)832-5000. También se anima a las víctimas a presentar una denuncia ante el FBI en ic3.gov. (Staf/El Diario de El Paso)

