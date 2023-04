Fincan otra vez cargos a cientos de infractores

El año pasado, cientos de acusados penalmente vieron sus casos desestimados ante la inacción de la anterior fiscal de Distrito, Yvonne Rosales, cuya oficina no actuó acusando a los implicados en un plazo de 180 días.

Ahora la justicia parece retomar el rumbo y quienes vieron sus casos desestimados deben consultar con su abogado, pues algunos han sido arrestados de nuevo.

PUBLICIDAD

Más de mil acusados –algunos de ellos de delitos graves– pensaron entonces que se habían salvado de la acción de la justicia. La cuestión no parece ahora tan fácil, ya que el nuevo fiscal, el republicano Bill Hicks, está presentando de nuevo cargos en contra de aquellos delitos cuyo estatuto de limitaciones –la fecha límite para ser acusados– no ha concluido.

En una entrevista reciente con ABC-7, Hicks, quien fuera designado para el cargo por el gobernador Greg Abbott en diciembre, tras la renuncia de Rosales, señaló que “esos casos, aunque fueron desestimados, no terminaron siendo rechazados por nuestra oficina, todavía existe la posibilidad de que puedan ser presentados”.

Los casos desestimados fueron de delitos menores y delitos graves. Varios incluyeron acusaciones de violencia doméstica, agresión, posesión de drogas y manejar intoxicado bajo el influjo de alguna sustancia (DWI).

El año pasado, la defensora pública en jefe de El Paso, Kelli Childress, presentó mociones para desestimar cientos de casos bajo la moción 32.01 debido a que la fiscal de Distrito Rosales, no procesó los casos dentro de los 180 días requeridos por la ley.

Meses después, el fiscal de Distrito Hicks, ha comenzado a volver a presentar los casos 32.01 que no han excedido el estatuto de limitaciones.

“He dado instrucciones a nuestra sección de admisión para que se centren primero en los casos más antiguos, independientemente de si se trata de un caso 32.01 que se ha desestimado o no, eso no es importante para mí, lo importante es que no perdamos los casos que se avecinan en el estatuto de limitaciones”, dijo Hicks.

Hicks aclaró que sólo el Estado de Texas puede desestimar o retirar los cargos de forma permanente y, por lo tanto, las mociones 32.01 no desestimaron los cargos, sino que liberaron a los acusados de sus condiciones de fianza.

El “Artículo 32.01”, es un estatuto en la ley de Texas que tiene como objetivo ayudar a garantizar el derecho a un juicio rápido. Lo que significa que los fiscales deben acusar a una persona arrestada dentro de un plazo específico, aproximadamente 180 días después de su detención.

“Si el caso de una persona fue 'desestimado' bajo las mociones 32.01, entonces lo que está sucediendo es que está siendo liberado de los términos y condiciones de la fianza, por lo que la acusación fue 'desestimada', pero eso no impide que la Oficina del Fiscal de Distrito proceda con el caso, sólo significa que están siendo liberados de las condiciones actuales de fianza”, explicó Hicks.

Una mujer que creía que su caso había sido desestimado el año pasado fue arrestada el martes después de que se volviera a presentar su caso hace un par de semanas.

“Si su abogado que presentó la moción para la desestimación del 32.01, y no le explicó adecuadamente, como oye, el fiscal de Distrito aún puede presentar sus cargos, y cuando se presenten sus cargos, es posible que lo detengan con una orden judicial; yo no puedo controlar lo que sucede entre el abogado defensor y su cliente, por supuesto”, dijo.

Hicks agregó que los acusados deben comunicarse con sus defensores públicos o abogados defensores para averiguar si su caso se está volviendo a presentar y proporcionar información de contacto precisa en caso de un arresto.

“Deberían asegurarse de que su abogado defensor tenga buena información sobre cómo contactarlos para que su abogado pueda informarles, ‘hey, recibimos un aviso de que su caso fue archivado’ para que su abogado pueda informarles que podría haber una orden allí para usted”, concluyó el funcionario.

newsroom@diariousa.com