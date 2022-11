Festeja Consulado mexicano Día de Muertos

Las miradas se centraron en ellas, en las mujeres que con orgullo presentaron la escenificación más bella que se puede hacer de la muerte: La Catrina.

La caracterización, que expone el folclor y la cultura de México, apareció una vez más durante la festividad popular más importante de ese país y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) replicó a través de su red consular establecida en Estados Unidos y el mundo entero.

Con la exposición del tradicional altar de muertos, cuyo tema fue dedicado a la educación, el Consulado de México en El Paso festejó con casa llena el “Día de Muertos”, con la asistencia de la comunidad mexicana asentada en la región fronteriza y autoridades invitadas de esta nación.

“Siempre es una satisfacción admirar la imagen más femenina de representar a la muerte en este día en el que recordamos a nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino”, dijo Priscila Acosta, mientras seguía con su vista a un grupo de catrinas, originalmente llamada Calavera Garbancera, por su creador el artista José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera.

Patricia González fue una de las mujeres que portó orgullosa un traje elegante del estado de Chiapas y maquillada con los colores básicos del personaje de ficción: negro, rojo y blanco, sin faltar las flores en su cabeza.

“Es algo hermoso que me enorgullece vestirlo y tener en mi corazón toda la cultura, raíces y tradiciones de México que es mi tierra natal”, dijo la nativa de Ciudad Juárez.

Ella, al igual que muchas mexicanas, dijo que cada año se caracteriza y porta diferente atuendos para exponer la festividad convertida en un icono mexicano. “Una vez salí de México pero nunca salió México de mi corazón”.

Y es que como a Patricia esta conmemoración que une a los mexicanos, aunque no estén en su tierra natal, les permite estar unidos en alma y espíritu con su patria y sobre todo recuperar todas sus tradiciones.

“Es una gran festividad donde presentamos nuestro altar de muertos y celebramos unas de las tradiciones más añejas y que tienen más impacto en el corazón de los mexicanos”, dijo el cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, tras agradecer la presencia de la comunidad mexicana.

En esta solemnidad donde se reconoce y se recuerda a sus seres queridos la exhibición del altar tuvo como tema la parte educativa, sin hacer referencia específica a alguna persona en particular dijo el diplomático.

“Tuvimos a un profesor, algún alumno o seres queridos que nos pidieron poner las fotografías de sus seres queridos en el altar al igual que algunos miembros de nuestras familias y del consulado en donde tuvimos una pérdida recientemente”, manifestó.

Y es que para la cultura mexicana, la celebración no aborda a la muerte como una ausencia, sino como un símbolo de la vida que se materializa en el altar que cada familia ofrece a sus seres queridos que ya no los acompañan en este plano existencial.

Durante la celebración, ambientada con música y la degustación del pan de muerto, tamales y chocolate, las autoridades reconocieron el talento de las personas ganadoras del concurso de calaveras literarias, quienes con sus versos en rima cautivaron a los asistentes así como a los lectores de El Diario de El Paso, participante y promotor del certamen.

El Juez del condado, Ricardo Samaniego, al igual que el resto de los invitados, resaltó la importancia de que se celebren este tipo de eventos que promueven las tradiciones y raíces de la cultura mexicana.

“Lo que está pasando ahorita es algo que los hispanos no podemos soltar en Estados Unidos. Cuando comenzamos a ver problemas y la separación de familias es porque no mantuvieron sus culturas, ahora nosotros respetamos la vida como la muerte, nosotros no separamos… cuando estoy aquí me siento en casa porque es parte de quien soy…”, enfatizó.

Durante la velada, los asistentes admiraron y reflexionaron frente al altar de muertos al rememorar el regreso temporal de sus familiares y seres queridos difuntos.

El agua, la sal, las velas, el copal, el incienso y la comida fueron los elementos que junto con los pupitres, libros, uniformes y fotografías estuvieron colocados para rendir tributo a los integrantes de la comunidad estudiantil que ya no están físicamente entre nosotros.

“El altar es un elemento fundamental de la celebración del Día de Muertos, la creencia de las familias mexicanas es que los espíritus de los seres queridos que han fallecido regresan en esta ocasión para compartir y hacerse presentes”, dijo Alan García, al estar observando cada uno de los elementos expuestos.

La celebración del Día de los Muertos, declarado en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es una de las tradiciones más conocidas alrededor del mundo por su gran colorido y sincretismo en algunos grupos étnicos del país vecino.