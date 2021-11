‘Feliz de volverte a ver’

The Texas Tribune | Susana García abraza a su hermana después de no verla durante casi dos años The Texas Tribune | Personas esperando en cruce fronterizo de Ciudad Juárez The Texas Tribune The Texas Tribune

Las hermanas Solís estaban emocionadas de regresar a la ciudad de El Paso a casi dos años desde su última visita. Después de esperar 30 minutos para cruzar el puente internacional que conecta Ciudad Juárez con EP el lunes, Elizabeth Solís, de 23 años, sacó su iPhone para comenzar a registrar su experiencia al caminar hacia el lado estadounidense, 20 meses después de su última visita. Antes de las restricciones de viaje inducidas por el Covid, dijo que vendrían a EP todos los fines de semana a visitar a tías, tíos y primos. Ella y su hermana, Adamaris Solís, de 22 años, se dirigían a McDonald’s para comprar café y sandwiches McMuffin y McGriddle de huevo. Luego planearon comprar en el Centro de la ciudad, donde solían conseguir toda su ropa antes de que comenzara la pandemia. Dijeron que lo que más extrañaban de El Paso era la gente. “Hay mucha inseguridad (en Juárez) por lo que la gente está un poco más a la defensiva allá”, dijo la Adamaris. “Y la gente aquí es más educada”. Mientras las personas cruzaban el puente internacional desde México a pie o en vehículo, tres personas de una estación de radio local sostenían carteles que decían “Feliz de verte de nuevo” y “Te extrañamos”. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos advirtió que habría largas esperas para los peatones y los vehículos, pero las hermanas Solís y otras personas dijeron que hicieron menos tiempo el lunes que antes de que comenzara la pandemia. Luego de 19 meses de cierre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reabrió el día de ayer los puertos de entrada a los viajeros vacunados de México, un evento largamente esperado para los dueños de negocios que dependen de turistas y nacionales mexicanos que no habían podido visitar a sus familiares en el lado estadounidense durante ese lapso. En marzo de 2020, en un esfuerzo por combatir la propagación del Covid-19, la administración Trump cerró las fronteras terrestres a todos menos a los ciudadanos estadounidenses, los residentes legales permanentes y cualquier otro viajero considerado esencial, como trabajadores de la salud o estudiantes. A los ciudadanos mexicanos con visas de turista se les prohibió ingresar a los Estados Unidos. Desde Brownsville hasta El Paso, los cruces de peatones en los puertos de entrada se redujeron drásticamente, según las estadísticas del Departamento de Transporte de EU. Algunos puertos de entrada que operan las 24 horas del día reabrieron el primer minuto del lunes. Otros reabrieron en sus horas de operación previamente programadas. Liliana Trujillo dijo que no podía esperar a que se volviera abrir la frontera. Después de cruzar el puente peatonal de la mano de su hijo de 8 años, Trujillo volvió a guardar su pasaporte mexicano en su bolso. Tenía prisa, dijo, porque la iba a recoger un pariente del lado estadounidense que la iba a llevar a comprar materiales para su negocio. Vende productos para salones de manicura en Juárez y solía comprar sus materiales en El Paso. Pero cuando se cerró la frontera, no pudo comprar lo suficiente para satisfacer la demanda de los clientes en México. Intentó volar a la Ciudad de México para comprar lo que necesitaba, pero dijo que era demasiado caro. Comentó que podía mantener el negocio porque amigos o familiares compraban los materiales en EP y se los llevaban al otro lado del puente, pero eso no siempre era consistente. Gracia Prieto-Torres, obrera jubilada de 64 años, también estaba feliz de volver a cruzar el puente. Antes de las restricciones, la viuda, madre de dos hijos adultos, dijo que vendría a El Paso desde Juárez aproximadamente cada tres días para comprar, comer y pasar el tiempo. Con la llegada del invierno, estaba comprando chaquetas, suéteres y mantas. Eso es lo que los dueños de negocios de El Paso han estado esperando: turistas mexicanos que vienen a gastar su dinero. Kim Indock, propietaria de una zapatería cerca del puente y que barría el frente de la tienda el lunes por la mañana, dijo que perdió muchos clientes debido a las restricciones de viaje por la pandemia. Si bien su tienda no estaba llena el lunes, espera que el negocio aumente más este fin de semana a medida que los compradores navideños comiencen a encontrarse. Gisel Barraza, de 23 años, quien ha trabajado en Sunrise Wigs durante los últimos cinco años, dijo que los últimos dos han sido lentos debido a las restricciones por el coronavirus y que la tienda ha reducido el personal de cinco empleados a la vez en el piso a dos. “Esperamos que la tienda esté ocupada este fin de semana”, dijo mientras se sentaba en un taburete junto a la caja registradora de la tienda.